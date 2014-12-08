США: мета санкцій проти Росії - змінити політику щодо України

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США не прагнуть спровокувати зміну керівництва Росії, заявив агенції "Інтерфаксу" речник американського посольства в Москві Вільям Стівенс. Мета санкцій, за його словами, - тиск, який би допоміг змінити політику Москви щодо України.

Так пан Стівенс відреагував на заяву заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова, який у понеділок сказав, що справжньою метою санкцій США є формування умов для зміни влади в Кремлі.

"США, ЄС та інші держави запровадили санкції проти Росії в результаті агресивних дій Кремля, які порушують міжнародне право та суверенітет України. США не намагаються провокувати зміни в російському уряді, але чинять тиск з метою змін в політиці", - сказав пан Стівенс.

"Ми готові відкликати санкції, щойно Росія повністю виконає зобов'язання, пов'язані з припиненням вогню, які включають, серед іншого, виведення російського військового персоналу і техніки з України, скорочення підтримки сепаратистів, сприяння звільненню полонених, забезпечення контролю за кордоном і безпекою на кордоні", - сказав речник посольства США.

"Антиросійський фронт"

Заяву "про справжні цілі США" заступник міністра закордонних справ Росії зробив у Державній думі під час слухань на тему російсько-американських відносин.

"Все свідчить про те, що створення фону, який міг би призвести до такого розвитку [зміна влади - ред.] у нас, увійшло до зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона", - сказав пан Рябков.

За його словами, США і далі "викручують руки" своїм союзникам, аби ті тримали "антиросійський фронт" і підтримували санкції проти Росії.

Сполучені Штати і Євросоюз запровадили санкції після російської анексії Криму в березні.

Потім США і ЄС оголосили про нові пакети санкцій у зв'язку з втручанням Росії у конфлікт на сході України.

Російська влада заперечує пряму військову участь в конфлікті на Донбасі, а також надання військової допомоги сепаратистам.