Вибух в Одесі спрямований проти "жіночої сотні"

Копирайт изображения dumskaya.net Image caption Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено офіс волонтерської організації та товари для бійців АТО

У ніч на 10 грудня в Одесі стався потужний вибух біля приміщення "Волонтерської сотні Далії Северин", яка займається підтримкою української армії.

Жертв немає, однак постраждала будівля офісного центру, де розміщується організація - це на розі Адміральського проспекту та вулиці Краснова.

Вибуховий пристрій спрацював близько о пів на другу ночі.

"З відеокамер спостереження видно, що до дверей підійшла жінка, достатньо пристойного вигляду. Залишила там маленький пакетик і відійшла. Охорона на це не звернула увагу. Через 20 хвилин пролунав вибух", - розповіла ВВС Україна керівник "Волонтерської сотні" Далія Северин.

За її словами, пошкоджено саму будівлю, а також зіпсовані вже спаковані у коробки товари для бійців (тепла білизна, засоби гігієни, продукти та медикаменти).

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"Внаслідок вибуху пошкоджено вхід та вікна одного з приміщень на першому поверсі, який винаймає громадська організація. Частково вибиті склопакети другого поверху", - повідомляє сайт одеської міліції.

Жінка проти "жіночої сотні"

"Страшно, що жінка воює проти "жіночої сотні", де працюють жінки та діти. Нас вже більше 400 людей в організації. Нас знають на фронті... Ми не один раз затримувалися до такої пізньої години на роботі", - каже Далія Северин й додає, що організація працює вже п'ять місяців.

Це вже другий напад на одеську "Волонтерську сотню" - місяць тому її офіс невідомі намагалися підпалити "коктейлями Молотова", однак тоді відреагувала охорона і пожежі не сталося.

В обох випадках є відеозаписи, однак обличчя нападників та жінки, яка ймовірно принесла вибуховий пристрій, закрите шарфами чи балаклавами.

"Волонтерська сотня Далії Северин" планує продовжувати свою діяльність попри інцидент.

"Я не можу зупинитися. Коли мені довіряє так багато одеситів, жінок, чоловіків, студентів, я не маю права зупинятися. Хоча й страшно, але не зупинятимусь", - каже Далія Северин.

Одеська міліція та СБУ почали розслідування за ознаками терористичного акту.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 3 грудня в Одесі також стався вибух біля магазину "Патріот", який спеціалізується на товарах з національною атрибутикою.

Люди поранень не зазнали.

Міліція розслідує той випадок як теракт.