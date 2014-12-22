Конфлікт в Україні: хакери ведуть віртуальну війну

Копирайт изображения YEVHEN DOKUKIN Image caption Українські хакери перебирають контроль над камерами відеоспостереження в контрольованих бойовиками містах

Упродовж усього запеклого конфлікту в Україні точилася ще й інша - прихована - війна, учасниками якої є кілька груп комп'ютерних хакерів.

Для них немає нічого неможливого. Офіційні документи і приватне листування публікуються на всезагальне прочитання у відкритому доступі, а робота певних веб-сайтів блокується. Вони захоплюють контроль над камерами відеоспостереження, електронними табло і мережевими принтерами.

Найвідомішим з воїнів віртуального простору є Українські Кібер Війська, КіберБеркут і Анонімний інтернаціонал.

Усі три угрупування кажуть, що є незалежними групами активістів, не пов'язаними з жодними фінансованими урядом організаціями.

Українські Кібер Війська

Найвідоміші з проукраїнських хакерів - Українські Кібер Війська на чолі з київським програмістом Євгеном Докукіним.

Нещодавно він заявив, що зламав два сервери російського міністерства внутрішніх справ і поштову скриньку поліції Ростовської області Росії, що має спільний кордон районами Донбасу під контролем сепаратистів.

"Я дав ці дані українській Службі безпеки, але вони досі навіть не взялися за аналіз даних, тому робіть це самі", - закликав він користувачів через Facebook.

Група активістів-волонтерів InformNapalm прочесала понад 35 гігабайт даних і знайшла, як виглядає, офіційні документи, що підтверджують присутність російських військовослужбовців у числі сотень поранених в Україні, вивезених на лікування до Росії.

Копирайт изображения Getty Image caption Українські Кібер Війська заблокували десятки сепаратистських веб-сайтів

Українські Кібер Війська активно послуговуються одним із найпоширеніших знарядь кібервійни - атаками DDoS, коли сайти блокуються через одночасні численні запити.

"DDoS-атаки - це артилерія Українського Кібер Війська", - полюбляє казати пан Докукін. Десятки сепаратистських веб-сайтів була заблоковані, коли активісти Українського Кібер Війська невпинно бомбардували їх фальшивими запитами про доступ.

Для зриву фінансування сепаратистів ця група блокує їхні рахунки в системах електронних платежів на зразок PayPal чи WebMoney.

Кібер Війська також зламали системи відеоспостереження в контрольованих сепаратистами районах східної України і через них здійснюють моніторинг пересувань війська і техніки.

8 грудня Євген Докукін заявив, що зламав мережеві принтери на Сході і в Криму, завдяки чому зумів надрукувати проукраїнські гасла та образи на адресу російського президента Володимира Путіна.

Деякі ЗМІ навіть висловлювали припущення, що українські сили використовують отриману хакерами інформацію для направлення вогню артилерії.

Однак офіційні джерела це спростовують. "Ми використовуємо лише дані, здобуті людьми, яких ми знаємо і яким ми довіряємо", - сказав ВВС український військовий речник Олексій Дмитрашківський.

КіберБеркут

Копирайт изображения CYBER BERKUT Image caption Активісти КіберБеркута зламали табло електронної реклами в Києві, щоби звинуватити державне керівництво в скоєнні злочинів війни

А на іншому боці конфлікту діє КіберБеркут, різко антизахідне угрупування, яке запозичило назву спецпідрозділу, використаного минулою владою для придушення протестів у Києві, що і призвело до повадення режиму Януковича.

Угрупування взяло собі за мету зірвати військові плани України і зупинити те, що воно називає "геноцидом", нібито розпочатим владою в Києві за вказівкою Америки. Гасло цієї групи "Ми не забудемо. Ми не пробачимо" і її риторика тісно пов'язане з позицією державних ЗМІ Росії.

Під час візиту до Києва віце-президента США Джо Байдена 20-21 листопада КіберБеркут зламав кілька урядових веб-сайтів, помістивши на їхніх головних сторінках заяву такого змісту: "Джозеф Байден - господар фашистів".

КіберБеркут стверджує, що отримав від зламу мобільного пристрою учасника делегації Байдена в Києві засекречені документи, які містять подробиці військової допомоги Вашингтона українській владі.

Ще одна акція КіберБеркута - злам електронних білбордів у Києві, на яких хакери помістили відео зі звинуваченнями керівників української держави в скоєнні злочинів війни і вкрай графічні зображення загиблих мирних жителів.

Це угрупування також заявляло, що зламало сервери ЦВК під час парламентських виборів у жовтні, злило у відкритий доступ засекречені дані міністерства оборони України про статистику втрат і дезертирства - і що заблокувало сайт президента Порошенка.

Окрім цього, російський таблоїд "Комсомольськая правда" повідомив про нібито розмову у мережі Facebook, перехоплену КіберБеркутом, у якій українські офіційні особи начебто визнають провину у катастрофі малайзійського літака MH17.

Всі інші ЗМІ ту заяву проігнорували, а сама вона так і не була підтверджена.

"Анонімний інтернаціонал"

Копирайт изображения BOLTAI TWITTER

Група російських активістів "Анонімний інтернаціонал" зажила собі слави публікацією документів Кремля. Вона має й іншу назву - b0ltai, або "Шалтай-Болтай".

Незрозуміло, що є джерелом такої інформації: хакерство чи власні джерела в Кремлі.

Угрупування зосереджує увагу на внутрішній російській політиці, але частина опублікованих нею матеріалів стосується України.

У листопаді група оприлюднила лист від російського бійця в Україні, з якого випливало, що місцеве населення не підтримує сепаратистів.

А в травні "аноніми" потрапили до заголовків, коли злили, як вони стверджували, електронне листування колишнього полковника ФСБ Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який тоді був одним із ключових командирів сепаратистів.

Доступ до веб-сайту "Анонімного інтернаціоналу" в Росії зараз блокуєтьтся.