Бойовики змусили українських полонених солдатів пройтися Донецьком

Копирайт изображения AFP Image caption Бойовики "ДНР" змусили полонених, у тому числі поранених, пройти центром Донецька

Проросійські сепаратисти провели близько двох десятків полонених бійців АТО вулицями Донецька.

Їх привели на місце ранкового обстрілу, внаслідок якого загинули щонайменше семеро людей.

Бойовики "ДНР" та українські силовики звинувачують у цьому обстрілі один одного.

У РНБО заявили, що ведуть перемовини щодо звільнення полонених.

Подібний парад бойовики проводили у серпні 2014 року, й тоді правозахисники назвали його військовим злочином.

Парад поранених полонених

Очевидці повідомляють, що десятки мешканців Донецька вийшли на вулиці супроводити колону українських полонених на заклик керівників сепаратистів.

Ця хода, за даними співрозмовника ВВС Україна, розпочалася о 13:30 за київським часом.

Полонені, яких переважно захопили у Донецькому аеропорту, одягнені у цивільний подертий одяг.

На оприлюдненому бойовиками відео видно, що у полонених багато слідів побиття й перев'язок.

Копирайт изображения AFP Image caption Полонених змусили стати на коліна

Деякі мешканці Донецька кидали їм під ноги пляшки, штурхали та лаяли.

Російська агенція РИА "Новости" повідомляє, що колону бійців АТО супроводжував "глава" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Наприкінці ходи він змусив полонених стати на коліна й вибачатися.

Вранці бойовики привозили одного з полонених на місце трагедії й фактично дозволили розгніваним людям його побити.

У серпні минулого року влада "ДНР" уже проводила "парад полонених" бійців української армії.

Тоді міжнародні правозахисники заявили, що ця акція порушує Женевську конвенцію, яка вимагає гуманного і шанобливого ставлення до військовополонених.

"Хода українських солдатів у Донецьку порушує заборону Женевської конвенції на принизливе й образливе поводження, це образа гідності", - написала у серпні на своїй сторінці у Twitter заступник директора регіонального відділення правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер.

"Хода військовополонених є очевидним порушенням цієї абсолютної заборони і може розглядатися як воєнний злочин", - написав у серпні 2014 року на сайті HRW представник організації Оле Сольвенг.

Полонені та загиблі

Копирайт изображения EPA Image caption Парад полонених військових бойовики провели на День незалежності України

Під час запеклих боїв за донецький аеропорт у полон потрапили 16 поранених українських військовослужбовців, повідомили у четвер у прес-центрі АТО.

У прес-службі Генерального штабу міністерства оборони України повідомили, що протягом останньої доби загинули десятеро військовослужбовців.

У четвер в Донецьку відбулося відспівування загиблих бійців АТО, повідомляє РИА "Новости". Після цього їхні тіла сепаратисти передали українській стороні.

Хто стріляв?

Прокуратура Донецької області заявляє, що місце обстрілу в Донецьку у четвер, куди привели українських вояків, розташоване на відстані понад 20 км від території, де відбуваються бойові дії.

"Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення", - йдеться у заяві відомства.

У "ДНР" звинувачують в обстрілі українських силовиків.

Копирайт изображения Reuters Image caption Бойовики "ДНР" та українські силовики звинувачують один одного в обстрілі, котрий призвів до загибелі цивільних

Олександр Захарченко заявив, що батарея, з котрої було обстріляно тролейбусна зупинка, уже знищена.

Міністерства закордонних справ України та Росії наполягають на негайному об’єктивному розслідуванні обстрілу в Донецьку.

"Повинно бути зроблено все, щоб припинити обстріли Києвом міст південного сходу України і запобігти безглуздим подальшим жертвам серед цивільних осіб", - заявили у МЗС Росії.

Справу за фактом обстрілу порушив Слідчий комітет Російської Федерації. Там кажуть, що пріоритетною версією слідства є причетність до злочину "військовослужбовців української армії та Національної гвардії України".

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про причетність Росії до обстрілу Донецька.

"Без активних наступальних дій незаконних збройних формувань, без підтримки їх з боку Російської Федерації, у тому числі шляхом надання важкого озброєння, в Україні не гинули б мирні люди", – йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Свою причетність до конфлікту на Сході Росія заперечує.