Силовики обшукали кримськотатарський телеканал

Копирайт изображения AP Image caption Жителі Севастополя дивляться виступ президента Росії Володимира Путіна у жовтні

Кримськотатарський телеканал ATR заявив, що працівники спецслужб проводять обшуки у редакції в Сімферополі.

У приміщенні ATR перебувають представники Слідчого комітету Росії та Центру з протидії екстремізму.

Про це у прямому ефірі заявила генеральний директор ATR з інформаційної політики Лілія Буджурова.

"Мета їхньої присутності - це вилучення будь-якої інформації, що стосується подій 26 лютого 2014 року, коли під стінами кримського парламенту проходив багатотисячний мітинг за участю кримських татар", - заявила пані Буджурова.

У той день перед будинком парламенту Криму були мітинги кримських татар та проросійських активістів, які переросли у сутичку.

Двоє людей тоді загинули: чоловік помер від серцевого нападу, ще одна жінка загинула у тисняві.

Копирайт изображения Reuters Image caption Акція перед будинком парламенту Криму 26 лютого

Представник ATR наголосила, що раніше телеканал на прохання силовиків надавав записи.

Телеканал заявляє, що у такий спосіб на нього тисне місцева влада.

"Телеканал ATR заблокований силовиками. Проводяться обшуки", - таке повідомлення у ефірі телеканалу.

Наразі аналоговий сигнал, по якому веде мовлення ATR, не працює. Є супутникове та онлайн мовлення.

Місцева влада відкидає заяви у тиску на медіа.

Так званий "віце-прем'єр" Криму Дмитро Полонський у коментарі агенції "Крим інформ" заявив, що журналісти ATR намагаються перекласти відповідальність за власні дії на владу.

"Якщо у правоохоронців є якісь підстави, є відомості про порушення закону, то ці порушення закону вже ніяк не могли бути спровоковані кримською владою", - цитує агенція Дмитра Полонського.

"Не потрібно, прикриваючись розвитком ЗМІ та свободи слова, здійснювати якісь протиправні дії. Якщо у встановленому законом порядку буде доведено, що щось із зробленого телеканалом АТР виходить за рамки закону, значить, за це потрібно буде відповісти, а якщо підстав для покарання немає, значить, все буде в порядку", - додав він.

Агенція вказує, що раніше телеканал переміг у номінації "За розвиток свободи слова у премії "Журналіст року", який започаткувала місцева влада.

Втручання у роботу ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня Міятович засудила обшук телеканалу ATR.

"Я неодноразово повторювала про необхідність забезпечити роботу журналістів та ЗМІ. Практика втручання у вільні та незалежні медіа не будуть терпимі у регіоні ОБСЄ", - йдеться у заяві пані Міятович.

"ATR мають дозволити поновити трансляцію якомога швидше", - заявила пані Міятович.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що біля приміщення телеканалу у Сімферополі посилені заходи безпеки, також додаткові сили підійшли до приміщення редакції.

"Поліцейські здійснюють відеофіксацію всіх кримських татар, які прибувають до АТR, погрожуючи їм притягненням до суду за участь у несанкціонованих мітингу, зборах ...", - написав Рефат Чубаров у Facebook.

На його думку, метою обшуку є припинення роботи телеканалу.