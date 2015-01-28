Греція та Кіпр не підтримують санкцій ЄС щодо Росії

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Греція та Кіпр не підтримують санкцій проти Росії. Подібні заяви політиків обох країн з'явилися напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, на якій, як припускають, санкції можуть продовжити до кінця року.

Новопризначений міністр енергетики у грецькому уряді Панайотіс Лафазаніс заявив, що "у Греції немає суперечок із Росією та російським народом".

Раніше грецький міністр у справах Європи Нікос Хунтіс також сказав, що Афіни виступають проти нових санкцій проти Росії і що вони про це заявлять на засіданні Ради міністрів закордонних справ у четвер в Брюсселі.

За словами міністра, санкції проти Росії шкодять не тільки сільському господарству, а й іншим галузям грецької економіки.

У Греції немає суперечок із Росією та російським народом Грецький міністр енергетики Панайотіс Лафазаніс

З подібними заявами також виступила влада Кіпру.

Спікер парламенту Кіпру Яннакіс Оміро сказав, що рішення про запровадження нових санкцій проти Москви було поспішним та позбавленим логіки.

Він заявив, що Кіпр не може погодитися з заходами проти Росії, бо вони підривають зусилля у врегулюванні кризи в Україні.

Чи продовжать санкції?

У середу в ЗМІ потрапив проект документу, з якого випливає, що міністри закордонних справ ЄС мають намір продовжити санкції і розширити "чорний список" російських громадян та компаній, проти яких запровадили обмеження.

Поки що невідомо, на скільки продовжать санкції. В останніх повідомленням агенції Reuters йдеться про термін до кінця року, хоча раніше йшлося про шість місяців.

Агенство стверджує, що проект фінальної заяви міністрів, які у четвер зберуться на екстрене засідання в Брюсселі, поширила між урядами країн-членів ЄС Європейська служба зовнішньополітичної діяльності.

Крім того міністри, як йдеться у повідомленні, закликають Європейську службу зовнішньополітичної діяльності та Європейську комісію впродовж тижня надати пропозиції щодо розширення санкційного списку.

Заява міністрів може бути ухвалена лише за одноголосної підтримки усіма країнами-членами.

У вівторок Євросоюз поширив заяву, що усі 28 лідерів країн ЄС згодні з такою позицією.

Однак згодом уряд Греції випустив прес-реліз, в якому сказано, що з ними цей документ не погоджували.

Експерти вважають, що прихід до влади в Греції ліворадикальної партії "Сіріза" може призвести до посилення зв'язків цієї країни із Москвою.

Посол Росії був першим дипломатом, з яким зустрівся новий прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.