"Постмодерна війна" України та Росії

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Експерти-міжнародники, говорячи про стан відносин між Україною та Росією, вже не уникають слова "війна", однак говорять не стільки про традиційні бойові дії, скільки про геополітичне протистояння "в часи постмодерну".

Зміна у суспільному ставленні

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології у грудні 2014 року, 47,5% українців ставляться до Росії "в основному погано" або "дуже погано", тоді як 36,5% громадян України ставляться до сусідньої держави "дуже добре" або "добре".

Ще п'ять років тому ситуація була кардинально іншою - погано до РФ ставилися лише 4% українців, а схвалювали її дії 93%.

У Росії, за даними "Левада-центру", тенденції схожі. На запитання "Як Ви загалом зараз ставитеся до України?" у січні 2015 року варіант "Дуже погано" або "Погано" обрали 63% опитаних росіян, тоді як кількість тих, хто ставиться до України "добре" або "дуже добре", становить 24%.

У 2010 році настрої були фактично протилежними: 21% громадян РФ ставилися до України погано, водночас 67% росіян оцінювали Україну позитивно.

Зміни у суспільному ставленні народів одне до одного стали наслідком драматичних подій першої половини 2014 року - анексії Росією Криму та збройного конфлікту між українською армією та проросійськими сепаратистами на Донбасі.

Водночас, дії російського президента Володимира Путіна продовжують підтримувати більше 80% росіян.

Дивне протистояння

Цю війну взагалі можна назвати фантасмагоричною, постмодерністською. Андрій Піонтковський, російський публіцист

Публіцист та провідний науковець Інституту системного аналізу Російської академії наук Андрій Піонтковський відзначає - думка про загальну підтримку росіянами політики Кремля щодо України не зовсім відповідає дійсності.

"Соціологічні опитування у тоталітарних і авторитарних суспільствах не означають абсолютно нічого. Уявіть: російський обиватель сидить вдома, лунає телефонний дзвінок і незнайома людина питає, чи підтримуєте ви президента Путіна. Весь генетичний досвід останнього століття підкаже обивателю, що набагато безпечніше відповісти: "Так, підтримую", - розповів російський науковець під час круглого столу "Перспективи відносин Україна-РФ", організованого Центром Разумкова.

Андрій Піонтковський додає: "У Москві пройшли два марші миру - на підтримку України та засудження російської агресії. За найбільш обережними оцінками, на обох було мінімум 50 тисяч людей. Тоді як люди з протилежною точкою зору, адепти так званої "Новоросії", на свої мітинги ніколи не збирали більше 50 тисяч людей. Тож треба враховувати, що активна меншість противників війни з Україною в Москві в десять разів більше від активної меншості прихильників цієї війни".

Російський вчений закликає не уникати слова "війна", хоча й вживати його не зовсім у традиційному сенсі.

"Цю війну взагалі можна назвати фантасмагоричною, постмодерністською. Ви можете собі уявити, щоб, наприклад, у жовтні 1941 року продовжувалися зустрічі Молотова та Ріббентропа, на яких обговорювалися б якісь торгові відносини між Німеччиною та Радянським Союзом? А ми ж зараз бачимо дуже дивні речі у відносинах між Україною та Росією, що, однак, не скасовує того факту, що війна триває", - каже Андрій Піонтковський.

Копирайт изображения Getty Image caption "Дивна війна" - Луганщина, танк з прапором РФ, яка офіційно заперечує свою участь в конфлікті на Донбасі

Водночас керівництво РФ послідовно заперечує свою причетність до бойових дій на Донбасі. 7 лютого Володимир Путін заявив, що Росія ні з ким воювати не збирається, хоча й не збирається допускати "замороження" однополярного світопорядку на чолі з США.

Підхід не змінився

Директор Програми Росії і Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шерр наголошує - Росія в Україні дійсно вирішує геополітичні задачі.

"РФ має багато життєвих інтересів в Україні, але треба розуміти - для Кремля те, що відбувається в Україні, бачиться у ширшому сенсі довгострокової боротьбі за зміну та переформатування існуючого безпекового порядку в Європі", - наголошує Джеймс Шерр.

Росія зацікавлена у слабкій Україні, що дозволяє РФ не лише домінувати, а й виглядати більш успішною на тлі сусіда. Сюзан Стюарт, німецький політолог

За його словами, Росія готова стратегічно діяти мирними та силовими методами, військовими та економічними засобами, через освіту та адміністративні інструменти, щоб досягнути більш вигідного для себе "світопорядку".

А Сюзан Стюарт, заступник керівника наукового відділу Німецького університету міжнародної політики і безпеки, додає: "За останній рік загальний підхід РФ до України та інших сусідніх країн не змінився, хоча він став більш жорстким з точки зору інструментів, які почали застосовуватися".

За її словами, цей підхід загалом полягає у запереченні суверенітету України та ряду інших сусідніх держав, включно з Грузією.

"Росія зацікавлена у слабкій Україні, що дозволяє РФ не лише домінувати, а й виглядати більш успішною на тлі сусіда", - говорить Сюзан Стюарт.

"Тому Україні важливо ставати сильнішою - розвивати за міжнародної допомоги свій безпековий сектор та проводити швидкі, радикальні, систематичні реформи", - наголошує експерт.

Коли буде новий етап відносин?

Експерти відзначають - про якісно новий етап в українсько-російських відносинах можна буде говорити лише після зміни "керівника Кремля". Причому, така зміна може відбутися навіть за підтримки нинішньої московської політичного та економічної еліти, яка не зацікавлена у повному розриві відносин РФ з Заходом.

Копирайт изображения AFP Image caption Експерти вважають малоймовірними якісні зміни у відносинах України та Росії, поки у Кремлі залишатиметься Володимир Путін

"Коли виникне ситуація розколу особистих інтересів Путіна та іншої російської владної еліти, і якщо до влади якимось чином прийдуть інші люди, то це не будуть "сахарови" чи "мандели". Це будуть постпутінські "берії" та "малєнкови", але у своїй політиці вони змушені будуть повністю переглянути відносини з Заходом. Тоді у відносинах з Україною дивовижним чином зникнуть доведені до відчаю жителі Луганщини та Донеччини, а питання Криму буде вирішуватися на переговорах. Лише після цього можна буде говорити про новий етап в українсько-російських відносинах", - прогнозує Андрій Піонтковський.

Скоріше за все, нові відносини будуть формуватися навіть не з чистого листа, а з мінусового рівня. Михайло Пашков, український експерт

Наразі ж, додає російський науковець, Україна має проводити максимально оборонні дії у воєнному плані, та максимально наступальні - в дипломатії.

Після змін в Кремлі обом країнам доведеться заново вибудовувати систему своїх відносин, адже попередні домовленості про стратегічне партнерство між державами повністю нівельовані, говорить Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"Скоріше за все, нові відносини будуть формуватися навіть не з чистого листа, а з мінусового рівня. Адже дуже суттєвим є тягар трагічних подій та територіальних втрат, які понесла Україна", - додає український експерт.

Зробити перший крок, аби принаймні припинити активні бойові дії на Донбасі президенти України та РФ мають шанс 11 лютого у Мінську, де заплановані переговори у "нормандському" форматі на рівні глав держав. Мінську зустріч вже називають " останнім шансом" для того, щоб припинити ескалацію протистояння на Донбасі та остаточної руйнації відносин між Києвом та Москвою.