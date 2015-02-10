Обстріл Краматорська: щонайменше семеро людей загинули

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Від обстрілів у Краматорську загинули щонайменше семеро людей, ще 58 поранені. Про це вдень у вівторок повідомила Донецька облдержадміністрація.

Серед поранених - 32 військових і 26 цивільних, в тому числі п'ятеро дітей, твердять в ОДА.

Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що від обстрілу в Краматорську загинули четверо військових.

"Серед цивільного населення на сьогодні загинуло 7 людей і більше 20 знаходяться з буде важкими пораненнями, з яких 9 - у критичному стані, а 4 серед поранених — це діти", - повідомила у Верховній Раді уповноважена президента.

Головна військова прокуратура кваліфікувала обстріл Краматорська як терористичний акт, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Краматорськ обстріляли у вівторок системами залпового реактивного вогню - про це з трибуни парламенту повідомив президент Петро Порошенко.

"Удар був нанесений по штабу, але другий залп влучив у жилі квартали Краматорська", - заявив пан Порошенко.

Копирайт изображения AFP Image caption Снаряди потрапили у будинки

Речник "міністерства оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" назвав інцидент провокацією з боку української влади, наголосивши, що сепаратисти не стріляють по містам із цивільними.

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Як сказала у коментарі ВВС Україна керівниця управління інформаційної політики та питань преси Донецької ОДА Олена Малютина, обстріли припинилися, але ситуація у місті залишається напруженою.

За її словами, снаряди влучили у житловий сектор, а також в район неподалік міськвиконкому.

Прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє, що "за висновками експертів, під час обстрілу краматорського летовища та околиць м. Краматорська о 12.32 10 лютого, терористи використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності "Торнадо".

Очевидці також розповіли ВВС Україна, що снаряди влучили у Палац культури у центрі міста.

У соціальних мережах з'являються фото та відеозаписи, на яких видно дим і розриви снарядів у житловому секторі.

"Торнадо" з Горлівки

Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" обстріляли аеропорт Краматорська.

Копирайт изображения AFP

Згідно з повідомленням, це сталося приблизно о 12:30.

Горлівку контролюють проросійські сепаратисти.

Копирайт изображения REUTERSGleb Garanich

У прес-центрі зазначили, що снаряди влучили у летовище, а також у приватний сектор на околицях міста.

"Варто зазначити, що боєприпаси "Торнадо" перебувають на озброєнні ЗС Російської Федерації", - наголосили у повідомленні.

Росія відкидає звинувачення щодо своєї причетності до конфлікту на Донбасі.