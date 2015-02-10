Шокін: президентська людина з минулого

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Шокін став третім генеральним прокурором з часу Майдану

Експерти називають нового генерального прокурора Віктора Шокіна професіоналом, якому повністю довіряє Петро Порошенко. А також - "людиною з минулого", невідповідною "революційним вимогам часу".

Звільнений генпрокурор Віталій Ярема взяв на себе негатив роботи відомства за останні півроку й відсутність гучних результатів.

62-річний Віктор Шокін може пришвидшити розслідування злочинів Майдану, проте, на думку експертів, навряд чи зможе радикально змінити генеральну прокуратуру.

Призначення генпрокурора розділило коаліцію: БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" підтримала пана Шокіна, а "Радикальна партія" та "Самопоміч" - ні.

Віктор Шокіна при голосування підтримав і "Опозиційний блок".

Колишні заслуги

Представник Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко назвав головні заслуги Віктора Шокіна, через які фракція підтримала пропозицію президента.

"Його позиція дозволила зберегти документи, які стосувалися справи Гонгадзе. Завдяки цьому ми маємо судовий вирок стосовно людей, які вбивали Георгія", - пояснив депутат

В 2005 році він не боявся і відкривав справи щодо таких людей, як Борис Колесніков, Євген Кушнарьов та Ігор Коломойський Олексій Гончаренко, депутат від БПП

Пан Шокін у 2000-х роках двічі працював заступником генерального прокурора та керував слідством.

Однак відомий юрист Сергій Головатий у коментарі ВВС України висловив сумнів у великій заслузі Віктора Шокіна у розслідування справи Гонгадзе й порадив її не перебільшувати.

Наступний пункт у резюме Шокіна – справи проти близьких до Віктора Януковича політиків - зокрема, Бориса Колеснікова в 2005 році, а також - проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

"В 2005 році він не боявся і відкривав справи щодо таких людей, як Борис Колесніков, Євген Кушнарьов та Ігор Коломойський", - наголосив Олексій Гончаренко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Шокін вважається близьким соратником Петра Порошенка

Представляючи кандидата, про ці заслуги згадав і Петро Порошенко.

Окрім того, Віктор Шокін в інтерв’ю виданню "УП" наголошував, що в 2001 році йому пропонували вести справу проти Тимошенко, він відмовився, за що нібито був звільнений з прокуратури.

Людина Порошенка

Усі опитані ВВС Україна експерти вказують, що Віктор Шокін є близьким соратником Петра Порошенко, якому президент повністю довіряє.

Сам Віктор Шокін в останньому своєму інтерв’ю виданню "УП" стверджував, що познайомився з Петром Порошенком в 2002 році, проте підтримує з ним "звичайні стосунки, як з іншими людьми".

За рік від майдану і початку війни з Росією, президент здійснює кадрову політику за принципом особистої лояльності. Так і тут Сергій Головатий, юрист, колишній член парламенту

"За рік від Майдану і початку війни з Росією, президент здійснює кадрову політику за принципом особистої лояльності. Так і тут", - розповів ВВС Україна Сергій Головатий, який свого часу займався справою Гонгадзе та представляв Україну в ПАРЄ.

Хоча довіра президента в українських умовах, як розповів ВВС Україна колишній прокурор і член парламенту Віктор Швець, є елементом успішної роботи генпрокурора.

"Шокін матиме безумовну довіру президента. Він - креатура виключно президентська. Так побудована ментальність у нас, що довіра – це важливий елемент успішної роботи генпрокурора", - вказує Віктор Швець, який у 2001 році буз захисником Юлії Тимошенко.

Шокін матиме безумовну довіру президента. Він креатура виключно президентська. Так побудована ментальність у нас, що довіра – це важливий елемент успішної роботи Генпрокурора Віктор Швець, екс-член парламенту, колишній прокурор

На гарні стосунки Віктора Шокіна з президентом вказує і політолог Володимир Фесенко.

"На цю відповідальну посаду президент призначає не просто лояльну, але близьку людину. Ярема був близький, але не настільки", - заявив ВВС Україна Володимир Фесенко.

При цьому експерти визнають, що Віктор Шокін є професійним та компетентним.

"Він є фахівцем високого класу, далеким від політичних уподобань, завжди намагався бути осторонь політики попри особисті стосунки", - вважає Віктор Швець.

За його словами, Віктор Шокін дійсно може похвалитися успіхами у розслідуванні гучних кримінальних справ.

"Зняти напругу" у річницю Майдану

Політолог Володимир Фесенко вважає, що незадоволення роботою генеральної прокуратури було зосереджено на панові Яремі, а тому його треба було замінити.

"Це - тактика напередодні річниці Майдану: зняти напругу навколо проблеми розслідування тих злочинів", - вважає Володимир Фесенко.

Експерт вказує, що у суспільстві будуть проблеми зі сприйняттям людини у такому поважному віці – 62 роки, адже зараз є запит на молоді обличчя.

Якщо Шокін підтвердить арештами і справами контраст з Яремою, то вік сприйматимуть м’якше Володимир Фесенко, політолог

"Але якщо Шокін підтвердить арештами і справами контраст з Яремою, то його поважний вік сприйматимуть м’якше", - вважає пан Фесенко.

Віктор Швець, попри високу оцінку професійних якостей Шокіна, теж вважає, що часи вимагають радикальніших змін у прокуратурі.

"Суспільство чекало революційних змін у роботі генеральної прокуратури. Тому прокурор мав бути не тільки фахівцем, а й мати революційно нову психологію", - заявив ВВС Україна пан Швець.

Новий генпрокурор останнім часом працював заступником генпрокурора з нагляду за слідством, а тому деякі експерти сумніваються, що він зможе змінити роботу відомства.

"Віктор Шокін з червня був заступником Віталія Яреми, але ми не бачили його великих успіхів", - висловив свою скептичну оцінку призначення Сергій Головатий.

Експерти наполягають, що робота нового генпрокурора буде залежати від команди й заступників, яких він отримає.

Віктор Шокін, виступаючи в Раді, пообіцяв, що повністю змінить команду заступників, які встигли оскандалитись за останні півроку.