Генпрокурором України став Шокін

Копирайт изображения Ukrinform Image caption З червня минулого року 62-річний Віктор Шокін працював заступником генерального прокурора

Верховна Рада призначила Віктора Шокіна генеральним прокурором України.

На вівторковому пленарному засіданні за це проголосували 318 депутатів.

Перед цим парламент звільнив з посади керівника Генпрокуратури Віталія Ярему, котрий займав цей пост з червня минулого року.

До призначення Віктор Шокін працював заступником пана Яреми.

Серед своїх пріоритетів новий генпрокурор назвав розслідування резонансних злочинів попереднього режиму та повернення всіх коштів, "украдених" у держави.

Відставка Яреми

Неофіційна інформація про відставку Віталія Яреми з’явилася у ЗМІ напередодні.

У вівторок на засіданні парламенту президент Петро Порошенко підтвердив, що раніше пан Ярема написав заяву про відставку.

Глава держави назвав це "явною ознакою формування нової політичної культури в країні".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колишній генпрокурор Віталій Ярема написав заяву про відставку

Протягом останніх кількох тижнів у парламенті збирали підписи, аби ініціювати звільнення генпрокурора.

Його звинувачували у відсутності результатів у розслідуванні резонансних кримінальних справ – насамперед, розстрілів на Майдані у лютому минулого року.

Ініціаторам збору підписів на чолі з головою антикорупційного комітету парламенту Єгором Соболєвим не вдалося заручитися підтримкою 150 членів Ради.

Минулої п’ятниці пан Ярема виступав перед Верховною Радою з інформацією про роботу Генпрокуратури. Попри неоднозначні оцінки його виступу депутатами, жодних рішень за його підсумками не ухвалювали.

"Особиста відповідальність"

Під час обговорення кандидатури нового генпрокурора пан Шокін заявив, що пріоритетними напрямками його діяльності будуть "закінчення та направлення до суду справ щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності", а також злочинів, скоєних високопосадовцями режиму Януковича. Крім того, він пообіцяв займатися поверненням коштів, "вкрадених" у держави.

За його словами, у Генпрокуратурі працює спеціальна група слідчих, котра займається виключно розслідуванням "майданівських справ".

"Особисто беру на себе відповідальність за те, що ці злочини будуть розслідувані у повному обсязі і направлені до суду", – заявив він.

Лише чорної і білої фарби замало, щоб описати роботу Генеральної прокуратури Петро Порошенко

Пан Шокін анонсував кадрове оновлення у прокуратурі, зокрема, заявивши, що заступника генпрокурора Анатолія Даниленка, щодо котрого останнім часом з’явилося кілька журналістських розслідувальних матеріалів, "уже звільнено".

Він пообіцяв "терміново звільнити" всіх прокурорів, котрі не пройдуть люстраційну перевірку.

Пан Шокін анонсував призначення нових заступників глави Генпрокуратури, що куруватимуть слідство та нагляд у кримінальному провадженні.

"Це буде дуже швидко, бо у нас немає часу", - заявив він.

Дебати у парламенті

Під час обговорення кандидатури Віктора Шокіна у парламенті президент Петро Порошенко визнав, що невдоволення людей діями Генпрокуратури останнім часом є "очевидним".

Але він утримався від однозначних оцінок на адресу відомства.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віктора Шокіна підтримали три з п'яти фракцій коаліції

"Лише чорної і білої фарби замало, щоб описати роботу Генеральної прокуратури", - заявив глава держави.

"У нас не часи Вишинського, а європейський календар", – пояснив він затримку з розслідуванням та передачею в суд резонансних справ.

Петро Порошенко заявив, що головним завданням Генпрокуратури залишається "покарання винних у вбивствах на Майдані" і що він не заперечуватиме проти залучення до роботи відомства іноземних кадрів.

У підсумку Віктор Шокін отримав підтримку трьох з п’яти фракцій коаліції: за його призначення не голосували представники Радикальної партії Олега Ляшка та всі окрім одного депутата від "Самопомочі".

Олег Ляшко заявив, що представники цих фракцій зареєстрували у парламенті законопроект про зміну процедури призначення генпрокурора: згідно з цим документом, його потрібно було б відбирати за допомогою відкритого конкурсу.

Новий генпрокурор

Пан Шокін народився у 1952 році у Києві. У 1980 році він закінчив Харківський юридичний інститут імені Дзержинського. Згідно з даними сайту Генпрокуратури, вісімнадцять років працював у органах прокуратури Московського району міста Києва та столичної прокуратури.

З 1998 року працював у Генеральній прокуратурі: спочатку слідчим з особливо важливих справ, потім – у 2002-2003 та 2004-2007 роках заступником генпрокурора, котрий курував у відомстві слідство.

Під час його роботи у Генпрокуратурі, за президентства Віктора Ющенка, там розслідувалися одразу кілька резонансних справ – вбивство Георгія Гонгадзе, отруєння Віктора Ющенка, справа проти ініціаторів "сепаратистського з’їзду" кінця 2004 року в Сєверодонецьку, а також звинувачення у здирництві на адресу тодішнього голови Донецької облради Бориса Колесникова.

Протягом 2007-2014 років пан Шокін перебував на пенсії. 26 червня минулого року, після того, як керівником Генпрокуратури став Віталій Ярема, його призначили заступником генпрокурора – начальником Головного управління нагляду у кримінальному провадженні.