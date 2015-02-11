У Мінську чекають на переговори "нормандської четвірки"

Копирайт изображения Reuters Image caption Зустрічі передувала активізація бойових дій

У середу в Мінську мають відбутися переговори лідерів України, Росії, Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації на сході України.

Президент США Барак Обама, зателефонувавши президенту Росії Володимиру Путіну, закликав його скористатися цією можливістю для пошуку мирного вирішення конфлікту.

Напередодні у білоруському міністерстві закордонних справ підтвердили, що очікують зустрічі "нормандської четвірки" у другій половині дня 11 лютого.

У вівторок в Мінську зустрілася тристороння контактна група.

В переговорах, що відбувалися у закритому для преси форматі, взяли участь екс-президент України Леонід Кучма, спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також представники "ДНР" Денис Пушилін і "ЛНР" Владислав Дейнего.

До Білорусі також прибув лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук.

Представник "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що сепаратисти передали контактній групі пропозиції щодо "військового і політичного" врегулювання.

"Сторони контактної групи взяли цей проект і пообіцяли дати відповідь після перерви", - сказав "Інтерфаксу" пан Пушилін.

Офіційних заяв учасники зустрічі після її завершення не робили.

Водночас із посиланням на неназване джерело, близьке до переговорів, російська агенція "ТАСС" повідомила, що на цій зустрічі була узгоджена схема відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Сторони також домовились про режим припинення вогню й контроль за його виконанням.

Де буде проходити ця лінія, не повідомляється. Однак Київ наполягає, щоб вона була визначена мінськими угодами, підписаними у вересні 2014 року.

"Останній шанс"

Перед зустріччю лідерів країн у Мінську президент США Барак Обама застеріг президента Володимира Путіна, що Росію чекають ще більші витрати, якщо вона і далі чинитиме "агресивні дії" в Україні.

Пан Обама зателефонував президенту Путіну напередодні переговорів і закликав його скористатися цією можливістю для пошуку мирного врегулювання конфлікту.

Раніше президент Обама заявив, що США розглядають можливість постачання оборонних озброєнь в Україну, якщо конфлікт не вийде розв'язати дипломатичним шляхом.

На Донбасі, тим часом, у вівторок йшли інтенсивні бойові дії. Під обстріл потрапило місто Краматорськ, яке контролюють українські силовики. Загинули 16 людей, ще 64 людини - військові та цивільні - зазнали поранень.

Президент Петро Порошенко назвав заплановану зустріч лідерів у Мінську "одним з останніх шансів" для мирного вирішення конфлікту.

"Завтрашня зустріч у Мінську – один з останніх шансів оголосити безумовне припинення вогню та відвести важку артилерію", – сказав Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії у Києві, повідомляє прес-служба президента.