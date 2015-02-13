Ердоган обурений мовчанням Обами після вбивства мусульман
Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував президента США Барака Обаму за його мовчання після вбивства трьох студентів-мусульман у США.
За словами пана Ердогана, політики відповідальні за події у своїх країнах і мають пояснювати ставлення до цих подій.
"Якщо ви лишаєтеся німими перед обличчям такого інциденту і не робите заяви, світ залишиться німим відносно вас", - сказав він.
Пан Ердоган, побожний мусульманин-суніт, дедалі частіше виступає з різкими заявами щодо поводження з мусульманами в країнах Заходу.
Останнім часом стосунки турецького лідера з адміністрацією Обами стали напруженішими через розбіжності довкола конфлікту в Сирії та Іраку.
США і Туреччина спільно беруть участь у кампанії проти бойовиків "Ісламського держави", але за останні півроку між країнами виникли розбіжності в тактичних питаннях.
Мотив злочину
У четвер понад п'ять тисяч людей взяли участь в похоронах трьох студентів, застрелених у Північній Кароліні.
Підозрюваного, який сам здався поліції, взяли під варту. Поліція розслідує мотив злочину, а родичі загиблих стверджують, що це було вбивство на ґрунті релігійної ненависті.
За даними поліції, озброєний чоловік на ім'я Крейг Гікс посварився із загиблими через місце для паркування.
На сторінці Гікса у Facebook виявили фотографію, на якій було написано: "Атеїсти - за рівність". Він також нерідко розміщував на своїй сторінці цитати з критичним ставленням до релігії.
Однак прокурор заявив, що поки що не вдається виявити жодних свідоцтв того, що Деа Шадді Баракат, його дружина Юсор Мохаммад і її сестра Разан стали жертвами через свою віру.
Дружина заарештованого розповіла, що інцидент не мав нічого спільного з релігією, і її чоловік поводився з усіма людьми незалежно від їхніх поглядів. Як виглядає, раніше у нього вже були конфлікти з сусідами через місця на парковці.