Ека Згуладзе про поліцію: менше начальників, більше "індіанців"
Київська ДАІ доживає свої останні місяці, а в червні на вулиці столиці вийдуть нові патрульні: молоді, треновані і непідкупні чоловіки й жінки, в красивій темно-синій формі. Принаймні так бачить ситуацію Ека Згуладзе, реформаторка з Грузії, яка нині працює першою заступницею міністра внутрішніх справ України.
Бажання стати новими поліціянтами (після реформи міліцію мають перейменувати на поліцію) висловили понад 30 000 українців, які подали заявки на конкурс. У березні перші з тих, хто пройшов відбір, почнуть інтенсивні навчання з українськими й американськими інструкторами.
Пані Згуладзе розповіла ВВС Україна, хто і як навчатиме нових поліціянтів, що вони вмітимуть, що чекає на нинішніх даішників, як реформують МРЕВ і які міста будуть наступними після Києва в рамках реформи.
ВВС Україна: Чого навчатимуть цих нових людей?
Ека Згуладзе: Тут головне три моменти: хто вчитиме, чого вчитимуть і як учитимуть.
Почнемо з того, хто вчитиме. Ми щойно закінчили відкритий конкурс інструкторів. Відбір, який проходить за встановленими критеріями, роблять не лише співробітники міністерства, а й експертні групи, які знають цю тематику. Ми дивимося на професійність цих нових інструкторів, але не менш важлива і їхня мораль, тому що не можна навчити поліціянта бути поліціянтом, якщо сам не віриш у роль правоохоронних структур і у верховенство права. Інструктор повинен передавати цю енергію (Студентам. - Ред.).
Ми набрали приблизно 120 інструкторів. Серед них є кілька професорів, які працюють в академіях МВС, але більшість з них – викладачі з приватних українських вишів і експерти. Разом з міжнародними експертами вони дороблятимуть програму навчання. Схема дисциплін і основні їхні параметри у нас уже є.
ВВС Україна: Але викладатимуть лише українці?
Ека Згуладзе: Викладатимуть здебільшого українці, особливо теорію.
Є і другий компонент тренінгу – це тактична підготовка. Для першого набору тут викладатимуть міжнародні експерти, в основному американці. Тактична підготовка – це як застосовувати силу, як затримувати правопорушника, як зупиняти машину, як захистити себе й людей та інші елементи, які ми, на жаль, досі не вивчали. Тому що застосування сили – це завжди має бути найостанніший варіант. До цього є інші інструменти, які можна використовувати, починаючи з інтонації, структурування речень і використання так званої м'якої сили.
Чому це важливо? Тому що ми зараз реформуємо не лише поліцію, але й громадське усвідомлення того, хто такий поліціянт, які у нього права і обов’язки і як громадськість має до нього ставитися. В тому числі й підкоряння законному наказу - це компонент правильних відносин, без якого ми не зможемо сформувати нову поліцію.
Ми починаємо вибудовувати довірливі відносини з нуля. І все починається з поваги. Поліціянт має поважати громадян, але й громадяни мають поважати його. І коли ми зустрінемося десь посередині, все працюватиме так, як треба.
ВВС Україна: А хто ці інструктори, які вестимуть заняття з тактичної підготовки?
Ека Згуладзе: Це американські поліціянти і представники американських SWAT (Поліційні спецпідрозділи. - Ред.), які вже зараз навчають місцевих інструкторів, разом з якими вони спільно проводитимуть тактичну підготовку нових патрульних.
ВВС Україна: Які дисципліни вивчатимуть нові патрульні?
Ека Згуладзе: Звісно, є законодавча, адміністративна частини, Конституція та інші компоненти. Нові дуже важливі дисципліни – права людини, корупція, превенція, community policing (Поліційна робота в межах громади. - Ред). Правильного українського перекладу ми ще не знайшли. Йдеться не про зв’язки з громадськістю, а про роботу з громадою. Звісно, в поліціянта є основні функції. Але в кожному маленькому соціумі, на кожній вулиці є локальні проблеми, які цей поліціянт повинен уміти побачити, має знати, кого вислухати і як допомогти вирішити цю локальну проблему. Це і називається community policing.
Додаються також такі дисципліни, як злочини на ґрунті ненависті, торгівля людьми, побутове насильство. Їх обов’язково потрібно окремо враховувати і вивчати. І кодекс етики, якого у нас поки що нема і який має бути заново написаний. У майбутньому ми презентуємо його населенню.
Будемо навчати екстенсивним курсом, бо в України немає часу розтягувати ці процеси. Навчання триватиме приблизно три місяці, з 9-ї ранку до 6-ї вечора. Вийде дуже насичений день. В середині березня почне навчання перша група з 750 людей. Через десять днів – друга така сама група, а потім – третя. При цьому цикл тестувань і навчань не перериватиметься.
Але найважливішим буде навчання на практиці після цих тренінгів. Можна навчити законів, правил, тактики, але поліціянти вчаться на вулиці, коли починають працювати.
ВВС Україна: Нова служба виконуватиме функції ДАІ і Патрульно-постової служби?
Ека Згуладзе: Не зовсім. Головні функції ДАІ, звичайно, будуть інтегровані в патрульну поліцію. Але, наприклад, функція МРЕВ взагалі відійде з поліції, тому що це адміністративна функція. Цим займатиметься міністерство, цивільна його частина, а не сама поліція. Всім відомо, наскільки ця система непрозора і незрозуміла. Наше першочергове завдання – спростити її, зробити ці платежі зрозумілими і додати сервіси, які зараз надаються на чорному ринку в обхід бюджету. Якщо є запит, значить треба надавати ці послуги.
Основна відмінність (Від ДАІ. - Ред.) у тому, що патрульний поліціянт має стати першою сходинкою поліцейської роботи. Це поліціянт на вулиці. І він не стоїть там, а працює. Він рухається в своєму квадраті 24 години на добу. І в його функції входить не лише автотранспортні випадки, це лише один компонент. Найголовніше – гарантування безпеки, запобігання криміналу і реакція на абсолютно всі виклики, які приходять у поліцію.
ВВС Україна: За телефоном 102?
Ека Згуладзе: Так. У кожному випадку патрульний поліціянт – це той поліціянт, який виходить на цей виклик. Технічно це не створюватиме проблем. Мене часто запитують, що відбувається, коли патрульний, зав’язаний на квадраті, залишає його, виходячи на виклик. Це не проблема. Є формули, як цей квадрат перекривається сусідніми квадратами, щоб жоден з них ніколи не залишався без нагляду. Цьому ми теж будемо навчати, як грати в команді і як підтримувати одне одного. Патрульний поліціянт – це не герой-одинак, це робота в команді.
ВВС Україна: Чи буде нова патрульна служба боротися з незаконними паркуваннями на вулицях Києва?
Ека Згуладзе: Боюся, ця проблема більш комплексна. Нам доведеться дуже тісно працювати з мерією. З одного боку, справді є проблеми з паркуванням. З іншого боку, немає альтернативних паркувальних місць. Тому треба до цього питання підійти і з організаційної точки зору, а не лише з репресивної. Забороняти - це одне, але ж ці машини не можуть висіти в повітрі.
ВВС Україна: Коли можна буде побачити нову форму патрульних?
Ека Згуладзе: Форму ми зараз затверджуємо. Сподіваюся, що протягом місяця її можна буде побачити. Вона буде темно-синя, ми пішли за стандартом ЄС. Головна її відмінність – функціональність. Оскільки патрульний поліціянт, на відміну від даішника, не стоятиме на місці, йому буде потрібна еластичніша форма, в якій можна рухатися. Її вигляд теж дуже важливий. Ми хочемо, щоб нові поліціянти поважали людей, але повага до інших починається з самоповаги. І форма – один з важливих елементів самоповаги людини, яка носить її. Вона має почуватися в ній гарно, комфортно і впевнено. Інший компонент – стійкість. Нам потрібна форма, яка не рветься і не розвалюється на частини через два місяці. Це має бути форма, в якій можна без проблем служити рік, два роки.
ВВС Україна: У новій поліції, ймовірно, буде більше жінок, ніж сьогодні…
Ека Згуладзе: Сподіваємося на це.
ВВС Україна: Україна – доволі патріархальна країна. Українці готові сприймати жінку в формі як представника влади?
Ека Згуладзе: Жінкам у поліції всюди нелегко. У всіх країнах правоохоронні структури маскулінні. Жінкам завжди треба доводити більше, ніж чоловікам. Таку проблему ви зустрінете і у Франції, і в Америці, і в Італії. Але у всіх країнах досвід показує, що участь жінок дуже важлива, вони поліпшують роботу поліції. І доводять, що можуть виконувати ці функції не гірше, а то й краще, ніж чоловіки.
Є окремі сфери роботи, де жіночий елемент приносить особливий бонус. Наприклад, насильство в сім'ї, дитяча проблематика, гендерні питання. Тут дуже важливо мати поліціянток.
ВВС Україна: Що буде з київськими даішниками?
Ека Згуладзе: Розділимо їх на дві частини. Перша – це вікова група до 35 років, які можуть подаватися на конкурс і яким дали таку можливість. Більше третини даішників Києва подали заявки і зараз проходять тестування. По-іншому в нову службу не попасти.
ВВС Україна: Це тестування на загальних підставах?
Ека Згуладзе: Так. Це важливо, бо функції патрульних будуть радикально відрізнятися від функцій, які зараз є в ДАІ, тому їм треба навчатися заново. А по-друге, сам процес дуже важливий. Загальний конкурс – це сигнал, що правила гри змінюються. Сигнал не лише населенню, але й нашим співробітникам. Ми будуємо щось нове, процедури ось такі, і ми повинні ці процедури пройти, щоб працювати по-новому. Це робиться не для покарання ДАІ. Просто інакше не вийде працювати по-новому.
ВВС Україна: Чи означає це, що ті працівники ДАІ, кому за 35, будуть автоматично звільнені?
Ека Згуладзе: Ні, це не означає звільнення взагалі. Але факт, що в червні в Києві не буде ДАІ. Буде патрульна поліція. А з цією групою працівників ДАІ ми будемо працювати окремо, щоб вони не були цапами-відбувайлами цього процесу. Покарання - це не наша мета. Ми розробляємо механізми, як цю вікову групу інтегрувати в інші структури міліції, хоча б дати їм перспективу.
ВВС Україна: Раніше заявляли, що зарплата в патрульного буде 6-8 тисяч. Нічого не змінилося?
Ека Згуладзе: Ні, нічого.
ВВС Україна: Хто фінансує цю реформу?
Ека Згуладзе: Фінансування змішане. Зарплата, звісно, йтиме з бюджету. Ми не можемо очікувати, що донори платитимуть зарплату, бо тоді ця реформа не буде тривкою. Нам дуже пощастило, що в нас є хороші партнерські відносини з країнами і з міжнародними організаціями, які підтримують цей процес. Вже сьогодні можу сказати, що 15 мільйонів доларів ми отримаємо від США. Ведуться переговори з урядом Канади, який теж значними фондами увійде в цю реформу. Навчання покриватимуть в основному ОБСЄ і Міжнародний фонд "Ренесанс" ("Відродження". - Ред.).
У нас доволі велика група підтримки. В плані експертної підтримки в нас два основних патрони: це місія Євросоюзу, на більш стратегічному рівні, і програма ICITAP, на більш оперативному рівні.
ВВС Україна: Які міста будуть наступними після Києва?
Ека Згуладзе: Наша мета - протягом року покрити всі мільйонники. І після цього за парасольковим принципом покривати менші міста і траси.
Патрульна поліція – лише один напрямок реформ. Не менш важливий напрямок – коли міністерство відмовляється від зайвих, не властивих поліції функцій і намагається оптимізувати свій бюрократичний апарат. Для цього не треба чекати великих, глобальних реформ, яким потрібна фінансова підтримка. Це наше домашнє завдання. Принцип має бути такий: мінімум бюрократії, більше поліціянтів на вулицях. Менше начальників, більше "індіанців", які реально працюють.
ВВС Україна: В одному інтерв’ю, розповідаючи про реформи в Грузії, Ви сказали, що було неможливо обійти "репресивну частину реформ" і довелося арештовувати сотні поліціянтів, прокурорів, суддів. Чи варто очікувати чогось схожого в Україні?
Ека Згуладзе: Я не люблю порівнювати Грузію з Україною. Там була своя ситуація, і це було майже 15 років тому. Але я завжди підкреслюю, що аби ефективно боротися з корупцією, ця боротьба має бути комплексною. Для мене головне – вибудувати систему, яка зможе сама захищатися від корупції. Але це не означає, що ми маємо зупинитися і не виявляти конкретних корумпованих осіб, у тому числі поліціянтів і не карати їх. Навпаки. Тому що відчуття безкарності – найнебезпечніший феномен корумпованої системи.
З Екою Згуладзе розмовляв Олег Карп'як.