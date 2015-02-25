Ека Згуладзе про поліцію: менше начальників, більше "індіанців"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Минулого року Екатерина Згуладзе отримала українське громадянство і стала заступницею Арсена Авакова в МВС

Київська ДАІ доживає свої останні місяці, а в червні на вулиці столиці вийдуть нові патрульні: молоді, треновані і непідкупні чоловіки й жінки, в красивій темно-синій формі. Принаймні так бачить ситуацію Ека Згуладзе, реформаторка з Грузії, яка нині працює першою заступницею міністра внутрішніх справ України.

Бажання стати новими поліціянтами (після реформи міліцію мають перейменувати на поліцію) висловили понад 30 000 українців, які подали заявки на конкурс. У березні перші з тих, хто пройшов відбір, почнуть інтенсивні навчання з українськими й американськими інструкторами.

Пані Згуладзе розповіла ВВС Україна, хто і як навчатиме нових поліціянтів, що вони вмітимуть, що чекає на нинішніх даішників, як реформують МРЕВ і які міста будуть наступними після Києва в рамках реформи.

ВВС Україна: Чого навчатимуть цих нових людей?

Ека Згуладзе: Тут головне три моменти: хто вчитиме, чого вчитимуть і як учитимуть.

Ми реформуємо не лише поліцію, але й громадське усвідомлення того, хто такий поліціянт

Почнемо з того, хто вчитиме. Ми щойно закінчили відкритий конкурс інструкторів. Відбір, який проходить за встановленими критеріями, роблять не лише співробітники міністерства, а й експертні групи, які знають цю тематику. Ми дивимося на професійність цих нових інструкторів, але не менш важлива і їхня мораль, тому що не можна навчити поліціянта бути поліціянтом, якщо сам не віриш у роль правоохоронних структур і у верховенство права. Інструктор повинен передавати цю енергію (Студентам. - Ред.).

Ми набрали приблизно 120 інструкторів. Серед них є кілька професорів, які працюють в академіях МВС, але більшість з них – викладачі з приватних українських вишів і експерти. Разом з міжнародними експертами вони дороблятимуть програму навчання. Схема дисциплін і основні їхні параметри у нас уже є.

ВВС Україна: Але викладатимуть лише українці?

Ека Згуладзе: Викладатимуть здебільшого українці, особливо теорію.

Є і другий компонент тренінгу – це тактична підготовка. Для першого набору тут викладатимуть міжнародні експерти, в основному американці. Тактична підготовка – це як застосовувати силу, як затримувати правопорушника, як зупиняти машину, як захистити себе й людей та інші елементи, які ми, на жаль, досі не вивчали. Тому що застосування сили – це завжди має бути найостанніший варіант. До цього є інші інструменти, які можна використовувати, починаючи з інтонації, структурування речень і використання так званої м'якої сили.

Чому це важливо? Тому що ми зараз реформуємо не лише поліцію, але й громадське усвідомлення того, хто такий поліціянт, які у нього права і обов’язки і як громадськість має до нього ставитися. В тому числі й підкоряння законному наказу - це компонент правильних відносин, без якого ми не зможемо сформувати нову поліцію.

Ми починаємо вибудовувати довірливі відносини з нуля. І все починається з поваги. Поліціянт має поважати громадян, але й громадяни мають поважати його. І коли ми зустрінемося десь посередині, все працюватиме так, як треба.

ВВС Україна: А хто ці інструктори, які вестимуть заняття з тактичної підготовки?

Ека Згуладзе: Це американські поліціянти і представники американських SWAT (Поліційні спецпідрозділи. - Ред.), які вже зараз навчають місцевих інструкторів, разом з якими вони спільно проводитимуть тактичну підготовку нових патрульних.

Патрульний поліціянт – це не герой-одинак, це робота в команді

ВВС Україна: Які дисципліни вивчатимуть нові патрульні?

Ека Згуладзе: Звісно, є законодавча, адміністративна частини, Конституція та інші компоненти. Нові дуже важливі дисципліни – права людини, корупція, превенція, community policing (Поліційна робота в межах громади. - Ред). Правильного українського перекладу ми ще не знайшли. Йдеться не про зв’язки з громадськістю, а про роботу з громадою. Звісно, в поліціянта є основні функції. Але в кожному маленькому соціумі, на кожній вулиці є локальні проблеми, які цей поліціянт повинен уміти побачити, має знати, кого вислухати і як допомогти вирішити цю локальну проблему. Це і називається community policing.

Додаються також такі дисципліни, як злочини на ґрунті ненависті, торгівля людьми, побутове насильство. Їх обов’язково потрібно окремо враховувати і вивчати. І кодекс етики, якого у нас поки що нема і який має бути заново написаний. У майбутньому ми презентуємо його населенню.

Будемо навчати екстенсивним курсом, бо в України немає часу розтягувати ці процеси. Навчання триватиме приблизно три місяці, з 9-ї ранку до 6-ї вечора. Вийде дуже насичений день. В середині березня почне навчання перша група з 750 людей. Через десять днів – друга така сама група, а потім – третя. При цьому цикл тестувань і навчань не перериватиметься.

Але найважливішим буде навчання на практиці після цих тренінгів. Можна навчити законів, правил, тактики, але поліціянти вчаться на вулиці, коли починають працювати.

Копирайт изображения AFP Image caption Ека Згуладзе, яка прийшла в грузинське МВС у 26 років, була одним з реформаторів правоохоронної системи країни

ВВС Україна: Нова служба виконуватиме функції ДАІ і Патрульно-постової служби?

Це поліціянт на вулиці. І він не стоїть там, а працює

Ека Згуладзе: Не зовсім. Головні функції ДАІ, звичайно, будуть інтегровані в патрульну поліцію. Але, наприклад, функція МРЕВ взагалі відійде з поліції, тому що це адміністративна функція. Цим займатиметься міністерство, цивільна його частина, а не сама поліція. Всім відомо, наскільки ця система непрозора і незрозуміла. Наше першочергове завдання – спростити її, зробити ці платежі зрозумілими і додати сервіси, які зараз надаються на чорному ринку в обхід бюджету. Якщо є запит, значить треба надавати ці послуги.

Основна відмінність (Від ДАІ. - Ред.) у тому, що патрульний поліціянт має стати першою сходинкою поліцейської роботи. Це поліціянт на вулиці. І він не стоїть там, а працює. Він рухається в своєму квадраті 24 години на добу. І в його функції входить не лише автотранспортні випадки, це лише один компонент. Найголовніше – гарантування безпеки, запобігання криміналу і реакція на абсолютно всі виклики, які приходять у поліцію.

ВВС Україна: За телефоном 102?

Ека Згуладзе: Так. У кожному випадку патрульний поліціянт – це той поліціянт, який виходить на цей виклик. Технічно це не створюватиме проблем. Мене часто запитують, що відбувається, коли патрульний, зав’язаний на квадраті, залишає його, виходячи на виклик. Це не проблема. Є формули, як цей квадрат перекривається сусідніми квадратами, щоб жоден з них ніколи не залишався без нагляду. Цьому ми теж будемо навчати, як грати в команді і як підтримувати одне одного. Патрульний поліціянт – це не герой-одинак, це робота в команді.

ВВС Україна: Чи буде нова патрульна служба боротися з незаконними паркуваннями на вулицях Києва?

Ека Згуладзе: Боюся, ця проблема більш комплексна. Нам доведеться дуже тісно працювати з мерією. З одного боку, справді є проблеми з паркуванням. З іншого боку, немає альтернативних паркувальних місць. Тому треба до цього питання підійти і з організаційної точки зору, а не лише з репресивної. Забороняти - це одне, але ж ці машини не можуть висіти в повітрі.

Поліціянт має почуватися в своїй формі гарно, комфортно і впевнено

ВВС Україна: Коли можна буде побачити нову форму патрульних?

Ека Згуладзе: Форму ми зараз затверджуємо. Сподіваюся, що протягом місяця її можна буде побачити. Вона буде темно-синя, ми пішли за стандартом ЄС. Головна її відмінність – функціональність. Оскільки патрульний поліціянт, на відміну від даішника, не стоятиме на місці, йому буде потрібна еластичніша форма, в якій можна рухатися. Її вигляд теж дуже важливий. Ми хочемо, щоб нові поліціянти поважали людей, але повага до інших починається з самоповаги. І форма – один з важливих елементів самоповаги людини, яка носить її. Вона має почуватися в ній гарно, комфортно і впевнено. Інший компонент – стійкість. Нам потрібна форма, яка не рветься і не розвалюється на частини через два місяці. Це має бути форма, в якій можна без проблем служити рік, два роки.

ВВС Україна: У новій поліції, ймовірно, буде більше жінок, ніж сьогодні…

Ека Згуладзе: Сподіваємося на це.

ВВС Україна: Україна – доволі патріархальна країна. Українці готові сприймати жінку в формі як представника влади?

Ека Згуладзе: Жінкам у поліції всюди нелегко. У всіх країнах правоохоронні структури маскулінні. Жінкам завжди треба доводити більше, ніж чоловікам. Таку проблему ви зустрінете і у Франції, і в Америці, і в Італії. Але у всіх країнах досвід показує, що участь жінок дуже важлива, вони поліпшують роботу поліції. І доводять, що можуть виконувати ці функції не гірше, а то й краще, ніж чоловіки.

Є окремі сфери роботи, де жіночий елемент приносить особливий бонус. Наприклад, насильство в сім'ї, дитяча проблематика, гендерні питання. Тут дуже важливо мати поліціянток.

Це робиться не для покарання ДАІ. Просто інакше не вийде працювати по-новому

ВВС Україна: Що буде з київськими даішниками?

Ека Згуладзе: Розділимо їх на дві частини. Перша – це вікова група до 35 років, які можуть подаватися на конкурс і яким дали таку можливість. Більше третини даішників Києва подали заявки і зараз проходять тестування. По-іншому в нову службу не попасти.

ВВС Україна: Це тестування на загальних підставах?

Ека Згуладзе: Так. Це важливо, бо функції патрульних будуть радикально відрізнятися від функцій, які зараз є в ДАІ, тому їм треба навчатися заново. А по-друге, сам процес дуже важливий. Загальний конкурс – це сигнал, що правила гри змінюються. Сигнал не лише населенню, але й нашим співробітникам. Ми будуємо щось нове, процедури ось такі, і ми повинні ці процедури пройти, щоб працювати по-новому. Це робиться не для покарання ДАІ. Просто інакше не вийде працювати по-новому.

ВВС Україна: Чи означає це, що ті працівники ДАІ, кому за 35, будуть автоматично звільнені?

Ека Згуладзе: Ні, це не означає звільнення взагалі. Але факт, що в червні в Києві не буде ДАІ. Буде патрульна поліція. А з цією групою працівників ДАІ ми будемо працювати окремо, щоб вони не були цапами-відбувайлами цього процесу. Покарання - це не наша мета. Ми розробляємо механізми, як цю вікову групу інтегрувати в інші структури міліції, хоча б дати їм перспективу.

Image caption У червні ДАІ в Києві більше не буде, каже Ека Згуладзе

ВВС Україна: Раніше заявляли, що зарплата в патрульного буде 6-8 тисяч. Нічого не змінилося?

Ека Згуладзе: Ні, нічого.

Наша мета - протягом року покрити всі міста-мільйонники

ВВС Україна: Хто фінансує цю реформу?

Ека Згуладзе: Фінансування змішане. Зарплата, звісно, йтиме з бюджету. Ми не можемо очікувати, що донори платитимуть зарплату, бо тоді ця реформа не буде тривкою. Нам дуже пощастило, що в нас є хороші партнерські відносини з країнами і з міжнародними організаціями, які підтримують цей процес. Вже сьогодні можу сказати, що 15 мільйонів доларів ми отримаємо від США. Ведуться переговори з урядом Канади, який теж значними фондами увійде в цю реформу. Навчання покриватимуть в основному ОБСЄ і Міжнародний фонд "Ренесанс" ("Відродження". - Ред.).

У нас доволі велика група підтримки. В плані експертної підтримки в нас два основних патрони: це місія Євросоюзу, на більш стратегічному рівні, і програма ICITAP, на більш оперативному рівні.

ВВС Україна: Які міста будуть наступними після Києва?

Ека Згуладзе: Наша мета - протягом року покрити всі мільйонники. І після цього за парасольковим принципом покривати менші міста і траси.

Патрульна поліція – лише один напрямок реформ. Не менш важливий напрямок – коли міністерство відмовляється від зайвих, не властивих поліції функцій і намагається оптимізувати свій бюрократичний апарат. Для цього не треба чекати великих, глобальних реформ, яким потрібна фінансова підтримка. Це наше домашнє завдання. Принцип має бути такий: мінімум бюрократії, більше поліціянтів на вулицях. Менше начальників, більше "індіанців", які реально працюють.

ВВС Україна: В одному інтерв’ю, розповідаючи про реформи в Грузії, Ви сказали, що було неможливо обійти "репресивну частину реформ" і довелося арештовувати сотні поліціянтів, прокурорів, суддів. Чи варто очікувати чогось схожого в Україні?

Ека Згуладзе: Я не люблю порівнювати Грузію з Україною. Там була своя ситуація, і це було майже 15 років тому. Але я завжди підкреслюю, що аби ефективно боротися з корупцією, ця боротьба має бути комплексною. Для мене головне – вибудувати систему, яка зможе сама захищатися від корупції. Але це не означає, що ми маємо зупинитися і не виявляти конкретних корумпованих осіб, у тому числі поліціянтів і не карати їх. Навпаки. Тому що відчуття безкарності – найнебезпечніший феномен корумпованої системи.

З Екою Згуладзе розмовляв Олег Карп'як.