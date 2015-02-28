Путін обіцяє, що убивць Нємцова знайдуть

Копирайт изображения AP Image caption На місце убивства Нємцова люди цілий день приносять квіти

Президент Володимир Путін пообіцяв, що "організатори і виконавці" вбивства Бориса Нємцова будуть покарані.

"Буде зроблено все, щоб організатори і виконавці підлого і цинічного вбивства понесли заслужене покарання", - йдеться у тексті телеграми до матері політика, яку оприлюднив сайт Кремля.

Бориса Нємцова застрелили з машини пізно ввечері у п'ятницю в центрі Москви - на Великому Москворецькому мосту.

Слідчий комітет Росії розглядає декілька версій вбивства - провокація для дестабілізації політичної обстановки, "ісламсько-екстремістський слід" та версію, пов'язану з подіями в Україні.

ЄС та США закликали Росію провести об'єктивне розслідування обставин смерті опозиціонера.

"Боягузливе" убивство

ЄС сподівається, що російська влада проведе "повне, швидке і прозоре" розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Могеріні вказала, що Бориса Нємцова вбили "якраз напередодні" запланованої акції проти впливу економічної кризи та конфлікту в Україні.

"Борис Нємцов був рішучим адвокатом сучасної, заможної і демократичної Російської Федерації, відкритої для світу", - йдеться у заяві пані Могеріні.

Копирайт изображения Getty Image caption Борис Нємцов увійшов в історію Росії як один з авторів економічних реформ 1990-х і непримиренний критик нинішньої російської влади

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала вбивство Бориса Нємцова "боягузливим актом" і закликала президента Путіна знайти вбивць.

Ангела Меркель зажадала зробити все для того, щоб вбивство Нємцова було розкрито і його вбивці постали перед судом, йдеться в повідомленні прес-служби канцлера.

Адміністрація президента США також поширила заяву, в якій Барак Обама засудив вбивство Бориса Нємцова.

"Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова і закликають російський уряд провести швидке, неупереджене і відкрите розслідування обставин вбивства і забезпечити, щоб винні в цьому страшному вбивстві були віддані правосуддю", - йдеться в заяві Білого дому.

Міністерство закордонних справ України назвало убивства Бориса Нємцова "невдалою спробою залякати усіх тих, хто виступає проти свавілля і прагне зробити Росію демократичною, правовою і цивілізованою державою".

У заяві МЗС сказано, в Україні звістку про убивство політика, який був "великим другом України, "сприйняли з великим болем".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Бориса Нємцова, всьому російському народу", - йдеться у заяві МЗС.

Критик Путіна

Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі ВВС сказав, що убитий не був конкурентом чи суперником Володимира Путіна, як про це заявляє російська опозиція.

"Звісно, пан Нємцов був критиком Путіна і критиком нашого уряду, однак ми контактували з ними - не часто, але він брав активну участь у спільних зусиллях у боротьбі з корупцією та був у цьому досить успішний", - сказав пан Пєсков.

Копирайт изображения Reuters Image caption Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецкому мосту.

Президент Росії в своїй телеграмі до матері убитого заявив, що Борис Нємцов "залишив свій слід в історії Росії, в політиці та суспільному житті".

"Він завжди прямо і чесно заявляв свою позицію, відстоював свою точку зору", - йдеться у телеграмі російського президента.

Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв назвав Бориса Нємцова "одним з найталановитіших політиків періоду демократичних перетворень в країні".

Слідчий комітет Росії вважає, що це убивство було "ретельно сплановане".

СКР у неділю заявив, опитав супутницю Бориса Нємцова, яка була поряд нього в момент убивства та інших свідків, а також досліджує відео з вуличних камер спостереження.

"Стрілянина велася, імовірно, з пістолета Макарова. При огляді місця події вилучено 6 гільз 9-міліметрового калібру, причому характерно, що магазин був сформований з гільз різного виробника", - йдеться у заяві СКР.

Вже через три години після вбивства поліція почала обшук квартири Бориса Нємцова, з якої вилучили документи, записи і жорсткий диск комп'ютера убитого політика.

Докази про конфлікт на Донбасі

Президент Петро Порошенко в неділю заявив, що Борис Нємцов мав намір оприлюднити докази щодо присутності російських збройних сил в Україні, що Москва спростовує.

"Декілька тижнів тому я з ним розмовляв, як будувати відносини між Україною і Росією. Таким чином, як ми хотіли б їх бачити. Борис задекларував, що має оприлюднити переконливі докази участі російських Збройних сил в (конфлікті - Ред.) Україні", - цитує Петра Порошенка агенція "Інтерфакс".

"Хтось дуже цього боявся. Борис не боявся, а кати боялися. Вони його вбили", - додав президент Порошенко.

Російські опозиціонери також не сумніваються в тому, що це політичне вбивство. "Нємцова могли вбити тільки за ті його розслідування, які були пов'язані з Україною і участю російських військ в дестабілізації в країні", - вважає Ілля Яшин, один з найближчих соратників і друзів Бориса Нємцова.

Опозиційні активісти, які готували марш 1 березня, узгодили з московською мерією марш пам'яті Бориса Нємцова, який повинен початися в неділю о 15:00 в центрі міста.

Учасники пройдуть від Слов'янської площі до місця убивства політика.

Опозиціонера поховають у вівторок у Москві, прощання відбудеться у Сахаровському центрі.

Борису Нємцову було 55 років. У нього залишилися чотири дочки і 87-річна мати.