Російська опозиція та Захід закликають розкрити вбивство Нємцова

Копирайт изображения Getty Image caption Борис Нємцов увійшов в історію Росії як один з авторів економічних реформ 1990-х і непримиренний критик нинішньої російської влади

Пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви був застрелений відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов.

Убивство вчинили за 200 метрів від Кремля і Красної площі - на Великому Москворецькому мосту, через який Нємцов разом зі своєю супутницею йшов пішки в бік Замоскворіччя.

Борис Нємцов був співголовою партії "РПР-Парнас" і одним з організаторів протестного маршу "Весна", який запланований на 1 березня.

Чотири кулі в спину

За попередніми даними, коли Борис Нємцов зі своєю супутницею йшов через міст, до них під'їхала машина білого кольору, і невідомий зробив з неї кілька пострілів у спину Нємцову. Потім машина зникла з місця злочину, і по гарячих слідах виявити її поліції не вдалося.

Представники поліції повідомили, що пострілів було шість чи сім і щонайменше чотири кулі потрапили в Бориса Нємцова. Дівчина, яка була з ним, не постраждала.

Тіло Нємцова ще кілька годин лежало на асфальті. Експерти обстежили місце злочину. Потім тіло відвезли в морг, а сліди крові змили водою. На ранок про вбивство на Великому Москворецькому мосту нагадував лише імпровізований меморіал з квітів і свічок, які небайдужі люди приносили всю ніч.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поруч з місцем вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту з'явився імпровізований меморіал з квітів і свічок

Про супутницю Бориса Нємцова, яка стала свідком вбивства, наразі відомо дуже мало - поліція відразу забрала її на допит.

За інформацією журналістки Ксенії Собчак, яка добре знала Нємцова, дівчину звуть Ганна, і вона тільки в п'ятницю прилетіла до Москви з Києва.

Вже через три години після вбивства поліція почала обшук квартири Бориса Нємцова, з якої були вилучені документи, записи і жорсткий диск комп'ютера убитого політика.

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Політичні мотиви

Вбивство Нємцова викликало миттєву реакцію і в Росії, і за кордоном.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і має виключно провокаційний характер".

Адміністрація президента США поширила заяву, в якій Барак Обама засудив вбивство Нємцова.

"Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова і закликають російський уряд провести швидке, неупереджене і відкрите розслідування обставин вбивства і забезпечити, щоб винні в цьому страшному вбивстві були віддані правосуддю", - йдеться в заяві Білого дому.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала вбивство Бориса Нємцова "боягузливим актом" і закликала президента Путіна знайти його вбивць.

Меркель зажадала від Путіна зробити все для того, щоб вбивство Нємцова було розкрито і його вбивці постали перед судом, йдеться в повідомленні прес-служби канцлера.

Опозиційні активісти, які готували марш 1 березня, оголосили про неможливість проводити його за нових обставин у віддаленому районі Москви і під тепер уже застарілими гаслами. Обговорення нового формату акції запланували на ранок суботи, але вже зараз відомо, що опозиція спробує зібратися в центрі Москви і вшанувати пам'ять загиблого політика.

Представники слідства заявляють, що поки розглядаються всі можливі версії події, зокрема і замовне вбивство.

Image caption Місце поблизу Кремля, де лежало тіло Бориса Нємцова

Опозиціонери не сумніваються в тому, що це політичне вбивство.

"Нємцова могли вбити тільки за ті його розслідування, які були пов'язані з Україною і участю російських військ в дестабілізації в країні", - вважає Ілля Яшин, один з найближчих соратників і друзів Бориса Нємцова.

"Звичайно, єдина мета, яка переслідувалася, - це залякати, спробувати обезголовити протест і показати, що за таку непримиренну позицію будуть мститися", - заявив співголова петербурзької організації партії "РПР-Парнас" Андрій Пивоваров.

"Це точно не комерційні мотиви, комерцією він не займався. Особистих проблем теж не було. Я вважаю, що мотивом слугувала його політична діяльність", - цитує "РИА Новости" адвоката Вадима Прохорова, який представляв інтереси Бориса Нємцова.

Борису Нємцову було 55 років. У нього залишилися чотири дочки і 87-річна мати.