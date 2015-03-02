Ірак намагається відтіснити ІД із Тікриту

Копирайт изображения AFP Image caption Участь в операції разом беруть іракські сили безпеки, курди, шиїти, а також іранські військові

Влада Іраку почала військову операцію у спробі витіснити бойовиків "Ісламської держави" (ІД) та її союзників із Тікриту - міста, у якому народився Саддам Хусейн.

Згідно з повідомленнями, 30 тисяч військових під прикриттям авіації атакують з різних фронтів.

В уряді повідомили, що його сили просуваються до міста і вже відбили деякі райони навколо нього, однак цим повідомленням поки що немає підтвердження.

Командир ополченців-шиїтів, які воюють на боці урядових військ, сказав ВВС, що участь в операції бере також генерал Касем Сулеймані з Ірану.

Молодь у заручниках

Пан Сулеймані є командувачем підрозділу Іранської революційної гвардії, який займається операціями за межами країни.

Тривалий час про нього нічого не було відомо, однак після наступу "Ісламської держави" минулого року він особисто наглядав за обороною Багдаду, а також мобілізував проіранськи налаштованих шиїтів та забезпечив їх грошима і зброєю.

Тікрит розташований за 150 кілометрів на північ від Багдада. Бойовики ІД за підтримки антиурядових сунітських союзників, лояльних до забороненої партії Саддама Хусейна "Баас", захопили місто у червні 2014 року.

Як розповів у коментарі Перській службі ВВС командувач шиїтів, які беруть участь у наступі, ІД взяла у заручники низку молодих людей і погрожує вбити їх, якщо урядові війська увійдуть до міста.

Він додав, що бійці з Ірану беруть участь в операції впродовж останніх двох днів.

Вирішальний наступ

Генерала Сулеймані кілька разів бачили під час відвідин лінії зіткнення на північ від іракської столиці.

У Тегерані стверджують, що відрядили до Іраку військових лише для того, аби консультувати сили безпеки країни, а також курдських та шиїтських бійців.

Попри це вважають, що іранські військові беруть участь у бойових операціях, у тому числі тих, в ході яких коаліція на чолі з США завдавала авіаударів.

У понеділок телеканал "Аль-Іракія" повідомив, що бойовиків "Ісламської держави" витіснили з з деяких районів провінції Салахаддін неподалік Тікриту.

Є також непідтверджені повідомлення про те, що іранські сили відбили Аль-Дур, розташований на південному сході від Тикріту.

Передають, що після того бої почалися у сусідньому місті Кадисия, а також в Аль-Аламі.

"Останній шанс"

За словами кореспондента ВВС у Багдаді Ахмеда Махера, участь у наступі беруть 4,5 військових.

Шиїтські бійці, згідно з повідомленнями, брали участь у багатьох боях проти ІД, але також їх звинувачують у численних вбивствах цивільних із числа сунітів - на знак помсти бойовикам.

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Він оголосив про початок операції у неділю ввечері, а також запропонував помилувати усіх бойовиків із сунітських племен, "яких ввели в оману, або вони помилково не склали зброю".

Він назвав це "останнім шансом", заявивши, що місто Тікрит невдовзі повернуть його жителям.

Бойовики "Ісламської держави" утримують кілька районів переважно заселеної сунітами провінції Салахуддин.

Суніти, багато з яких підтримували Саддама Хусейна, становлять меншість населення Іраку - проти шиїтської більшості.