Вбивство Бориса Нємцова: запитання без відповідей

Копирайт изображения AP Image caption Бориса Нємцова вбили неподалік від Кремля

Після вбивства Бориса Нємцова з'явилося безліч версій щодо того, хто і за що міг влаштувати розправу над опозиційним політиком в самому центрі Москви біля стін Кремля.

Слідство розглядає різні версії, але жодних офіційних даних розслідування не розкривають. При цьому ЗМІ висувають різні припущення, і це не подобається Слідчому комітету Росії.

Російський президент Володимир Путін заявив, що вбивство Нємцова має всі ознаки замовного і є провокацією. Напередодні він зажадав від МВС Росії покласти край подібним злочинам.

Через майже тиждень після події в обставинах вбивства опозиційного політика залишається безліч загадок.

Чому не спрацював план "Перехоплення"?

Злочин було скоєно в самому центрі Москви, практично біля стін Кремля. Майже відразу ж у місті ввели план "Перехоплення", проте результатів він не дав. Цей план передбачає оперативне посилення патрулювання вулиць, огляд усіх підозрілих автомобілів на постах ДІБДР, а також низку інших заходів.

Як відзначають експерти, ефективність розкриття гучних вбивств безпосередньо залежить від часу, який минув з моменту злочину. Ключову роль відіграють перші години і перша доба з моменту скоєння. Якщо за цей час правоохоронним органам не вдалося досягти значних успіхів, то далі зробити це стає набагато складніше.

При цьому план "Перехоплення", який традиційно вводять в таких випадках, як правило, рідко дає результати. У 2009 році Рашид Нургалієв, який тоді обіймав посаду міністра внутрішніх справ Росії, говорив, що план безнадійно застарів і його необхідно вдосконалювати.

Портал "Медуза" наводить інформацію, згідно з якою за перше півріччя 2011 року план "Перехоплення" російські поліцейські вводили 5204 рази, але досягти успіху їм вдалося лише в 38% випадків. Статистики конкретно щодо Центрального адміністративного округу Москви немає, і головне управління МВС Росії по Москві поки що не відповіло на прохання ВВС її надати.

У випадку з убивством пана Нємцова правоохоронні органи, як повідомляли, шукали відразу декілька автомобілів. Приблизно через 10 годин після вбивства з'явилася інформація про те, що план "Перехоплення" скасований, хоча в пошуках злочинців, за повідомленнями, були задіяні значні сили московської поліції.

Співробітникам правоохоронних органів досі не вдалося знайти ані вбивцю політика, ані машину, на якій йому (швидше за все, не одному) вдалося зникнути з Великого Москворецького мосту. При цьому, за повідомленнями ЗМІ, поліція оперативно допитала власників машин, які вважали підозрілими.

Куди зникла машина з убивцею?

Той факт, що вбивця Бориса Нємцова зник з місця злочину на машині, майже ні в кого не викликає сумнівів, проте поки не до кінця зрозуміло, що це був за автомобіль і чи потрапив він у поле зору численних камер відеоспостереження в районі Великого Москворецького мосту.

Російським ЗМІ вдалося "виявити" кілька автомобілів, які проїжджали по мосту приблизно в той час, коли було скоєно вбивство.

Копирайт изображения AP Image caption Анна Дурицька розповіла в інтерв'ю російським ЗМІ, що погано пам'ятає події того вечора

На наступний день після вбивства портал LifeNews повідомив про автомобіль "Лада Пріора", на якому пересувалися ймовірні вбивці. Машину з номерами республіки Інгушетія знайшли в центрі Москви у дворі одного з будинків біля станції метро "Смоленська". Оперативники збиралися перевірити автомобіль, проте про його подальшу долю даних немає.

Також повідомляли про інше авто, яке протягом кількох хвилин відстежували камери відеоспостереження. Після вбивства воно звернуло з Великого Москворецького мосту направо, проїхало до Великого Кам'яного мосту, перетнуло по ньому Москва-ріку і далі через Мохову вулицю попрямувало до будівлі Держдуми, проїхало повз неї і звернуло наліво на Велику Дмитрівку. Далі його сліди губляться.

2 березня телеканал РЕН-ТВ повідомив про виявлення автомобіля, яким ймовірно скористалися вбивці. Вироблена в Україні машина ЗАЗ Chance була зареєстрована в Підмосков'ї. За даними журналістів, власницю авто допитали, і з'ясувалося, що вона давно продала машину. Пізніше правоохоронні органи заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію.

4 березня з'явилася інформація про те, що в рамках розслідування розшукують автомобіль Ford міністерства фінансів Росії, який нібито три рази проїжджав поруч з місцем злочину. Пізніше в мінфіні заявили, що відомству авто не належить, а обслуговує різні державні структури (мінфін - серед них). У прес-службі міністерства також заявили, що машина проїздила по мосту в той момент, коли там уже перебували співробітники правоохоронних органів.

Деякі з автомобілів вдалося відстежити за допомогою вуличних камер відеоспостереження, інші допомогла знайти система "Потік" - апаратно-програмний комплекс автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху, який відстежує транспорт на дорогах Москви і здатний розпізнавати номерні знаки автомобілів.

Що потрапило на камери відеоспостереження?

Камери відеоспостереження - один з найбільш гострих моментів в обговоренні вбивства Бориса Нємцова. Район навколо місця злочину буквально переповнений камерами стеження. Одні розташовані на стовпах як на самому мості, так і в безпосередній близькості від нього, інші - на вежах Кремля.

Спочатку в пресі з'явилися повідомлення про те, що камери спостереження не працювали, або картинка на них виявилася нечіткою. Однак пізніше представники московської мерії заявили, що всі вони працювали, і записи були передані правоохоронним органам. Цілком можливо, що слідство свідомо вирішило не оприлюднювати відеозаписи, поки йде розслідування.

За частину камер в цьому районі відповідає Федеральна служба охорони, яка опікується безпекою перших осіб держави. Зокрема, такі камери розташовані на Беклемішевській вежі Кремля навпроти місця вбивства пана Нємцова. У ФСО заявляли, що Великий Москворецький міст не потрапляє в зону огляду камер, оскільки вони спрямовані на Кремль і забезпечують огляд внутрішньої території комплексу.

Раніше в ФСО заявили, що міст, незважаючи на своє розташування, взагалі не входить в зону їхньої юрисдикції. При цьому на зображенні, яке можна знайти через сервіс "Яндекс.Панорами", можна побачити, що принаймні дві камери вежі спрямовані в бік моста і набережної. На цей факт також звертали увагу фотографи, які побували на місці злочину.

Єдиний відеозапис, на якому, як стверджують, зображений момент вбивства пана Нємцова ввечері, опублікував телеканал ТВЦ в суботу, наступного дня після вбивства. Камеру використовують для випусків прогнозу погоди, вона розташована досить далеко і знімає загальний план Великого Москворецького мосту, тому машини і силуети людей на записі розрізнити складно.

Звідки з'явився вбивця Нємцова?

У сюжеті телеканалу ТВЦ повідомляли, що пана Нємцова застрелили о 23:31 за московським часом. Саме в цей час політика і його супутницю Анну Дурицьку, що йдуть мостом, сховала від камери машина дорожньої служби, яку в матеріалі помилково назвали "снігоприбиральною" (в момент вбивства в Москві йшов дощ).

Через кілька секунд після ймовірного моменту вбивства невідомий чоловік вибіг з тротуару на проїжджу частину, швидко сів у автомобіль і поїхав. Пані Дурицька спочатку підбігла до прибиральної машини, яка зупинилась, після чого разом з перехожим, який опинився поруч, повернулася до місця події. О 23:42, тобто через 11 хвилин після інциденту, до місця під'їхала поліція.

Журналісти припустили, що людина, яка стріляла в політика, могла ховатися на сходах, що ведуть під міст, проте ці сходи, якими можна спуститися на набережну, знаходяться трохи далі, ближче до середини моста, до якого пан Нємцов і його супутниця не дійшли.

Копирайт изображения Yandex Panoramas Image caption На зображенні Беклемішевської вежі Кремля видно, що принаймні дві камери спостереження з вежі спрямовані в бік Великого Москворецького мосту і набережної (знімок сервісу "Яндекс.Панорами" 2014)

Тому відразу після публікації відео з'явилася версія про те, що злочинець йшов за Борисом Нємцовим і його супутницею Анною Дурицькою від ГУМу, в якому вони вечеряли. Пані Дурицька в інтерв'ю телеканалу "Дождь" також сказала, що вбивця підійшов ззаду. У зв'язку з цим виникли припущення, що кілер міг піднятися сходами на міст, пройти повз Нємцова та Дурицьку, а потім розвернутися і зробити постріли.

Однак силуету третьої людини, яка рухалась мостом слідом за паном Нємцовим і його супутницею, на кадрах ТВЦ не видно. Існує припущення, що вона могла рухатися в кузові прибиральної машини або зачепившись за нього, однак жодного підтвердження цієї інформації немає.

Скільки було свідків?

Той факт, що Анна Дурицька, що знаходилася поруч з паном Нємцовим, не постраждала, став приводом для розмірковувань про незвичний почерк цього вбивства. Приміром, колишній директор ФСБ Микола Ковальов в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" припустив, що дівчину могли не зачепити, якщо вона була небайдужа замовнику злочину.

З'явилася версія про те, що пана Нємцова могли вбити на ґрунті ревнощів, проте сама пані Дурицька виключила цю версію у своєму першому після трагедії інтерв'ю, відмовившись, щоправда, надати які-небудь інші версії. "Я не знаю, хто це міг зробити", - сказала пані Дурицька телеканалу "Дождь", додавши, що вона перебуває в дуже важкому психологічному стані.

Українську модель, яка в ніч перед похороном повернулася до Києва, допитували протягом семи годин одразу після вбивства пана Нємцова, а потім тримали під охороною на квартирі одного з соратників Нємцова. Як розповів ВВС опозиціонер Ілля Яшин, з пані Дурицькою, за його даними, поводилися досить жорстко, у неї відбирали паспорт, позбавляючи можливості виїхати з країни.

Іншим свідком вбивства міг стати водій тієї самої машини дорожньої служби, який, згідно з останньою версією злочину, міг побачити вбивцю і навіть його обличчя. У вівторок телеканал РЕН-ТВ спробував поговорити з водієм, однак той відмовився розповідати будь-що. Більше того, журналісти дізналися, що він звільнився з роботи.

Ще одним свідком вбивства, за даними LifeNews, став молодий чоловік, який йшов мостом приблизно на 80 метрів позаду Бориса Нємцова і його супутниці. Він нібито стверджує, що побачив, як людина, що йде перед ним, впала, після чого інший чоловік перестрибнув огорожу і сів у машину, яка чекала його в другому ряду. Як стверджує свідок, йому здалося, що автомобіль був російського виробництва.

На відеозапису ТВЦ також фігурують й інші люди, зокрема двоє чоловіків, які підходять до пана Нємцова, який лежить на мості. Хто ці люди, невідомо.

У середу на порталі YouTube з'явився також запис з відеореєстратора автомобіля, який проїжджав Великим Москворецьким мостом одразу після вбивства Бориса Нємцова. Відео опублікувала журналіст "Эха Москвы" Тоня Самсонова. За її словами, власник автомобіля - її знайомий, і він вже передав запис слідчим органам.

Чому використовували різні гільзи?

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, що пана Нємцова ймовірно застрелили з пістолета Макарова. При огляді місця події вилучили шість гільз 9-міліметрового калібру, причому "магазин" пістолета складався з гільз різних виробників.

За даними "Коммерсанта", чотири патрони були випущені Юрюзанським механічним заводом в Челябінській області в 1986 році, а два інших - Тульським патронним заводом в 1992 році. Загалом, як повідомляли, у пана Нємцова випустили шість куль, чотири з них влучили у ціль.

Копирайт изображения Google Street View Image caption До сходів, що ведуть з Великого Москворецького мосту на набережну, Борис Нємцов і його супутниця не дійшли

У російських ЗМІ з'явилася версія про те, що, якщо вбивство замовне, то кілери були невисокого класу, оскільки "у них навіть не було доступу до боєприпасів". Однак є й така думка: вбивці просто намагалися заплутати слідство.

Повідомляли, що водолази МНС кілька разів спускалися на дно Москви-ріки для пошуків пістолета, з якого вбили Бориса Нємцова (кілери, як правило, позбавляються від зброї одразу після злочину), але виявити його так і не вдалося.

Як пояснити вибір слідчого?

До розслідування вбивства Бориса Нємцова підключилися слідчі головного слідчого управління СКР. Адвокат пана Нємцова Вадим Прохоров підтвердив Російській службі Бі-бі-сі, що керівником слідчої групи призначили Ігоря Краснова, який є старшим слідчим з особливо важливих справ.

Пан Краснов раніше розслідував замах на Анатолія Чубайса, який, як з'ясували, організував полковник ГРУ у відставці Володимир Квачков, а також відому "справу БОРН" - Бойової організації російських націоналістів. Деякі експерти відразу припустили, що в справі може з'явитися націоналістичний слід.

Відомий розкол в рядах опозиції, в тому числі щодо анексії Криму, яку підтримала більшість націоналістів, називали серед можливих мотивів. Однак лідер об'єднання "Русские" Дмитро Дьомушкін заявив про непричетність націоналістів до смерті пана Нємцова.

Олексій Першин, адвокат засудженого на довічний термін члена БОРН Микити Тихонова (засуджений за вбивство адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової), сказав газеті "Коммерсант", що Нємцов як політична фігура був просто нецікавий націоналістам.