Штаб АТО: бойовики "імітують" відведення озброєння

Копирайт изображения Reuters

У штабі АТО заявили, що неспокійними територіями на Донбасі лишається селище Широкине під Маріуполем, район Донецького аеропорту, село Троїцьке на Артемівському напрямку, а також селище Сокільники в районі Бахмутської траси.

У сепаратистів у порушенні перемир'я звинувачують сили АТО. Зокрема, вони заявили, що українські війська у ніч проти вівторка 17 разів відкривали вогонь.

У штабі українських силовиків у вівторок зазначили, що сепаратисти "імітують відведення своїх озброєнь" і перегруповують війська.

Сепаратисти двічі обстріляли позиції військових сьогодні після опівночі, а напередодні зафіксований 31 обстріл, зазначив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

"Вчора поблизу селища Широкине практично весь день тривав бій. Починаючи з 09:30 ранку і майже до першої години ночі бойовики безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців", - додав він.

За минулу добу, за словами пана Лисенка, не загинув жоден український військовий, дев'ятеро - поранені.

"Повернуться на передову"

Військові України кажуть, що попри заяви сепаратистів про відведення важкого озброєння, спостерігається "концентрація ворожих угруповань" поблизу населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Маріуполь, Авдіївка, Піски та Докучаєвськ.

"Вони передислокують техніку і займаються як тренуванням своїх бійців, так і перегрупуванням і формуванням ударних угруповань", - сказав він.

Якщо ж сепаратисти почнуть наступ на позиції військовослужбовців, то сили АТО "повернуть на передову всю відведену раніше артилерію", додав речник штабу АТО.

У керівництві так званої "ДНР" твердять, що українська армія не відвела важке озброєння від лінії зіткнення "в нормальному обсязі" і кажуть про посилення обстрілів з боку українських військових.

Доступ місії ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що не завжди мають доступ до маршрутів і місць відведення важкого озброєння на Донбасі, аби проконтролювати його.

"Зараз ситуація на сході України така, що на деяких територіях наші спостерігачі не мають повного доступу", - сказав голова СММ ОБСЄ в Україні Ертуруль Апакан, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін звинуватив сепаратистів у блокуванні доступу спостерігачів ОБСЄ до території, де має тривати відведення озброєнь. "Бойовики Донецька і Луганська постійно не допускають представників моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відводу (озброєння), таким чином перетворюючи значну частину процесу на профанацію", - сказав пан Клімкін у вівторок.

На вихідних у штабі АТО заявили, що українські військові закінчили четвертий етап відведення тяжкого озброєння на Донбасі.