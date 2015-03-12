Загинув екс-губернатор Запорізької області

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Екс-губернатора Запорізької області Олександра Пеклушенка у четвер знайшли мертвим з вогнепальним пораненням в шию.

Смерть колишнього чиновника підтвердили ВВС Україна у запорізькій міліції.

Екс-губернатора та депутата від Партії регіонів виявили у власному будинку в селищі Сонячному - це Запорізький район області.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини близько 13:00. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, міліція відкрила справу за статтею про навмисне вбивство для перевірки всіх можливих версій загибелі пана Пеклушенка.

Основні версії, за його словами, такі: самогубство, доведення до самогубства та умисне вбивство, замасковане під самогубство.

На місці події знайдено зброю, з якої могли здійснити постріл.

Пан Пеклушенко очолював Запорізьку ОДА з листопада 2011 року до березня 2014 року, а також був депутатом парламенту кількох скликань.

Він був підозрюваним у справі про розгін запорізького Майдану 26 січня 2014 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 26 січня минулого року губернатор вийшов до протестувальників і заявив, що не збирається складати повноваження чи виходити з Партії регіонів

Копирайт изображения UNIAN Image caption 24 лютого 2014-го: активісти самооборони намагаються вивести пана Пеклушенка з наради. За кілька днів губернатора звільнять.

У той день протестувальники спробували штурмувати приміщення облдержадміністрації, яке охороняла міліція і молодики спортивного вигляду. Ввечері мітингарів розігнали, кілька людей отримали травми.

Як повідомляла прес-служба обласної прокуратури, пана Пеклушенка підозрювали в організації масових заворушень за попередньою змовою групою осіб.

Судовий розгляд справи розпочався у жовтні в Кіровограді.

За останні два тижні загинули двоє відомих політиків, причетних до Партії регіонів.

У ніч на 28 лютого, за даними міліції, викинувся з вікна колишній заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, а 9 березня знайшли застреленим з вогнепальної зброї Станіслава Мельника, депутата парламенту V і VI скликань від Партії регіонів.