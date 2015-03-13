Чи перенесуть місцеві вибори на весну?
За півроку до місцевих виборів у парламенті ще не вирішили, за якою системою вони відбудуться і чи пройдуть взагалі.
Вибори до місцевих органів влади мають відбутись у кінці жовтня 2015 року.
Депутати досі не можуть домовитись, чи вони пройдуть за чинним законом про змішану виборчу систему, чи запровадять пропорційну систему з відкритими списками або взагалі їх перенесуть на весну.
На терміни проведення і вибір системи може вплинути конституційна реформа осені 2015 року та електоральні рейтинги партій.
Відкриті списки
У коаліційній угоді депутати зобов’язались змінити виборчу систему на місцевих виборах і запровадити пропорційну систему з відкритими списками.
Для розробки цього закону створили спеціальну робочу групу, проте яку саме систему впровадять - досі не зрозуміло.
"Розробляємо закон про місцеві вибори на основі пропорційної системи з відкритими списками на рівні областей та великих міст", - заявив ВВС Україна член парламенту від БПП, колишній керівник Комітету виборців Олександр Черненко.
В офіційних коментарях таку позицію підтримують представники усіх фракцій коаліції.
"У жовтні мають відбутись місцеві вибори. Ми маємо змінити виборчу систему", - запевнив ВВС Україна представник "Народного фронту" Леонід Ємець.
Експерти з організацій ОПОРА, КВУ та Асоціації міст України вже надали групі пропозиції, як має виглядати система.
Якщо узагальнити, то в обласні ради, міські ради обласних центрів та великих міст (понад 300 тисяч) депутатів обиратимуть за пропорційною системою, коли виборці будуть вказувати номер кандидата у партійному списку в бюлетені.
Теоретично, так виборці, а не партійні керівники, визначатимуть, які політики ставатимуть депутатами.
Ще тривають дебати, чи варто впроваджувати таку систему у районних радах.
Всі погоджуються, що на сільському рівні мають лишитись мажоритарні округи. Проте експерти пропонують об’єднувати по 3-5 округів в один, а за результатами голосування визначати кілька переможців.
Згідно із задумом, це могло б зменшити корупцію та можливість підкупу, а також зняло необхідність перевиборів, коли депутат складає повноваження.
У такому випадку мандат отримував би наступний за результатом голосування.
Також не "згорала" б велика кількість голосів виборців, які підтримують "призерів перегонів".
У проектах пропозицій планується зменшити кількість депутатів рад у середньому вдвічі.
Вибори мерів пропонують проводити у два тури, якщо жоден кандидат не набрав 50% голосів.
Хоча тривають дискусії, на які міста поширювати цю норму – тільки обласні центри, в залежності від кількості мешканців чи на усі.
Експерти наполегливо рекомендують запровадити обмеження чи заборону на зовнішню або комерційну телерекламу під час виборів.
Зберегти старий закон
Хоча в неформальних розмовах частина депутатів від коаліції визнають, що варіант зберегти стару змішану систему місцевих виборів ще лишається.
"Якщо не ухвалимо новий закон, то вибори можуть бути за старим. Є багато сил у Раді і у владі, які цього хочуть", - розповів ВВС Україна депутат від групи "Свободи" Андрій Іллєнко.
На його думку, людям, які контролюють адмінресурс, легше "працювати" в малих мажоритарних округах, які передбачені змішаною системою.
На засіданні круглого столу щодо місцевих виборів у четвер голова Асоціації міст Мирослав Пітцик розповів, що на нарадах у спікера тему збереження змішаної системи піднімають.
"У середу на нараді у голови Верховної Ради я почув від деяких представників більшості, що нам не треба нового законодавства про місцеві вибори, усіх влаштовує нинішня система", - поскаржився пан Пітцик.
З іншого боку, навіть у ЦВК остерігаються, що запровадження кардинально нової системи відкритих списків може зробити більше шкоди, аніж збереження старої.
"Запровадження пропорційної системи з відкритими списками нашвидкоруч – це найпростіший шлях дискредитації цієї системи до парламентських виборів", - вважає заступник глави ЦВК Андрій Магера.
Він вказує, що складно буде навчати новим правилам майбутніх працівників комісій, якщо депутати пізно схвалять закон.
У БПП запевнили ВВС Україна, що крайнім терміном для ухвалення закону є травень 2015 року.
Перенести на весну 2016 року
Проте і експерти, і депутати не виключають, що місцеві вибори можуть перенести на весну 2016 року.
Публічно цю ідею пов’язують із конституційною реформою, яку можуть ухвалити восени.
"Ми говоримо про децентралізацію й зміни до Конституції зі збільшенням повноважень та об’єднанням громад, а раніше вересня ухвалити їх не можна. Є ідея, що, можливо, є сенс отримати нові повноваження місцевих рад, а потім уже обирати нові навесні", - заявив ВВС Україна Олександр Черненко.
Про такий сценарій на засіданні експертів щодо місцевих виборів заявив колишній депутат Юрій Ганущак.
"Ця ідея розглядалась у середу на засіданні експертної ради під головуванням спікера. Ця думка звучала не тільки з моїх уст", - розповів ВВС Україна пан Ганущак.
Як розповів ВВС Україна співрозмовник з БПП, паралельно розглядають інший варіант - обрати місцеві ради восени, а при ухваленні конституційних змін записати у перехідні положення проведення дочасних місцевих виборів.
Саме обрані на дочасних виборах ради отримають нові розширені повноваження.
За словами співрозмовників ВВС Україна, на користь перенесення виборів може зіграти ще один чинник – суттєве зниження рейтингів ключових партій влади.
Один з членів коаліції розповів про закриті партійні соціологічні опитування, згідно з якими суттєво знизились рейтинги і БПП, і "Народного фронту", а "Опозиційного блоку" - зросли.
У разі збереження тенденції, ця партія нібито може отримати суттєвий вплив у місцевих радах Сходу і Півдня країни на осінніх виборах.
Офіційно опублікованих рейтингів партій у цьому році ще не було.
Якщо партії і замовляють дослідження, то бажають їх не публікувати.
"Але повірте, якщо б у когось рейтинг дуже суттєво зріс, ця партія зробила б усе можливе, аби швидко замовити дослідження і опублікувати його", - запевнила ВВС Україна відомий соціолог Ірина Бекешкіна.
Співрозмовники, які натякали на "електоральний слід" перенесення виборів, не змогли чітко пояснити, чим якісно краще для влади буде ситуація навесні.