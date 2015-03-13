Чи перенесуть місцеві вибори на весну?

Копирайт изображения unian Image caption Місцеві вибори мають відбутись 25 жовтня 2015 року

За півроку до місцевих виборів у парламенті ще не вирішили, за якою системою вони відбудуться і чи пройдуть взагалі.

Вибори до місцевих органів влади мають відбутись у кінці жовтня 2015 року.

Депутати досі не можуть домовитись, чи вони пройдуть за чинним законом про змішану виборчу систему, чи запровадять пропорційну систему з відкритими списками або взагалі їх перенесуть на весну.

На терміни проведення і вибір системи може вплинути конституційна реформа осені 2015 року та електоральні рейтинги партій.

Відкриті списки

У коаліційній угоді депутати зобов’язались змінити виборчу систему на місцевих виборах і запровадити пропорційну систему з відкритими списками.

Для розробки цього закону створили спеціальну робочу групу, проте яку саме систему впровадять - досі не зрозуміло.

Розробляємо закон про місцеві вибори на основі пропорційної системи з відкритими списками на рівні областей та великих міст Олександр Черненко, депутат від БПП

"Розробляємо закон про місцеві вибори на основі пропорційної системи з відкритими списками на рівні областей та великих міст", - заявив ВВС Україна член парламенту від БПП, колишній керівник Комітету виборців Олександр Черненко.

В офіційних коментарях таку позицію підтримують представники усіх фракцій коаліції.

"У жовтні мають відбутись місцеві вибори. Ми маємо змінити виборчу систему", - запевнив ВВС Україна представник "Народного фронту" Леонід Ємець.

Експерти з організацій ОПОРА, КВУ та Асоціації міст України вже надали групі пропозиції, як має виглядати система.

Якщо узагальнити, то в обласні ради, міські ради обласних центрів та великих міст (понад 300 тисяч) депутатів обиратимуть за пропорційною системою, коли виборці будуть вказувати номер кандидата у партійному списку в бюлетені.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Як заявив спікер Ради Володимир Гройсман, нову пропорційну систему з відкритими списками спочатку протестують на місцевих виборах

Теоретично, так виборці, а не партійні керівники, визначатимуть, які політики ставатимуть депутатами.

Ще тривають дебати, чи варто впроваджувати таку систему у районних радах.

Всі погоджуються, що на сільському рівні мають лишитись мажоритарні округи. Проте експерти пропонують об’єднувати по 3-5 округів в один, а за результатами голосування визначати кілька переможців.

Згідно із задумом, це могло б зменшити корупцію та можливість підкупу, а також зняло необхідність перевиборів, коли депутат складає повноваження.

У такому випадку мандат отримував би наступний за результатом голосування.

Також не "згорала" б велика кількість голосів виборців, які підтримують "призерів перегонів".

Якщо не ухвалимо новий закон, то вибори можуть бути за старим. Є багато сил у Раді і у владі, які цього хочуть Андрій Іллєнко, член паралменту від "Свободи"

У проектах пропозицій планується зменшити кількість депутатів рад у середньому вдвічі.

Вибори мерів пропонують проводити у два тури, якщо жоден кандидат не набрав 50% голосів.

Хоча тривають дискусії, на які міста поширювати цю норму – тільки обласні центри, в залежності від кількості мешканців чи на усі.

Експерти наполегливо рекомендують запровадити обмеження чи заборону на зовнішню або комерційну телерекламу під час виборів.

Зберегти старий закон

Хоча в неформальних розмовах частина депутатів від коаліції визнають, що варіант зберегти стару змішану систему місцевих виборів ще лишається.

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди зможуть голосувати не тільки за список партії, а й позначити окремого політика у ньому

"Якщо не ухвалимо новий закон, то вибори можуть бути за старим. Є багато сил у Раді і у владі, які цього хочуть", - розповів ВВС Україна депутат від групи "Свободи" Андрій Іллєнко.

На його думку, людям, які контролюють адмінресурс, легше "працювати" в малих мажоритарних округах, які передбачені змішаною системою.

На засіданні круглого столу щодо місцевих виборів у четвер голова Асоціації міст Мирослав Пітцик розповів, що на нарадах у спікера тему збереження змішаної системи піднімають.

"У середу на нараді у голови Верховної Ради я почув від деяких представників більшості, що нам не треба нового законодавства про місцеві вибори, усіх влаштовує нинішня система", - поскаржився пан Пітцик.

Запровадження пропорційної системи з відкритими списками нашвидкоруч – це найпростіший шлях дискредитації цієї системи до парламентських виборів Андрій Магера, заступник голови ЦВК

З іншого боку, навіть у ЦВК остерігаються, що запровадження кардинально нової системи відкритих списків може зробити більше шкоди, аніж збереження старої.

"Запровадження пропорційної системи з відкритими списками нашвидкоруч – це найпростіший шлях дискредитації цієї системи до парламентських виборів", - вважає заступник глави ЦВК Андрій Магера.

Він вказує, що складно буде навчати новим правилам майбутніх працівників комісій, якщо депутати пізно схвалять закон.

У БПП запевнили ВВС Україна, що крайнім терміном для ухвалення закону є травень 2015 року.

Перенести на весну 2016 року

Проте і експерти, і депутати не виключають, що місцеві вибори можуть перенести на весну 2016 року.

Публічно цю ідею пов’язують із конституційною реформою, яку можуть ухвалити восени.

Є ідея, що, можливо, є сенс отримати нові повноваження місцевих рад, а потім уже обирати нові навесні Олександр Черненко, депутат від БПП

"Ми говоримо про децентралізацію й зміни до Конституції зі збільшенням повноважень та об’єднанням громад, а раніше вересня ухвалити їх не можна. Є ідея, що, можливо, є сенс отримати нові повноваження місцевих рад, а потім уже обирати нові навесні", - заявив ВВС Україна Олександр Черненко.

Про такий сценарій на засіданні експертів щодо місцевих виборів заявив колишній депутат Юрій Ганущак.

"Ця ідея розглядалась у середу на засіданні експертної ради під головуванням спікера. Ця думка звучала не тільки з моїх уст", - розповів ВВС Україна пан Ганущак.

Копирайт изображения EPA Image caption Петро Порошенко створив конституційну комісію, яка має розробити зміни до Основного Закону

Як розповів ВВС Україна співрозмовник з БПП, паралельно розглядають інший варіант - обрати місцеві ради восени, а при ухваленні конституційних змін записати у перехідні положення проведення дочасних місцевих виборів.

Саме обрані на дочасних виборах ради отримають нові розширені повноваження.

Повірте, якщо б у когось рейтинг дуже суттєво зріс, ця партія зробила б усе можливе, аби швидко замовити дослідження і опублікувати його Ірина Бекешкіна, соціолог

За словами співрозмовників ВВС Україна, на користь перенесення виборів може зіграти ще один чинник – суттєве зниження рейтингів ключових партій влади.

Один з членів коаліції розповів про закриті партійні соціологічні опитування, згідно з якими суттєво знизились рейтинги і БПП, і "Народного фронту", а "Опозиційного блоку" - зросли.

У разі збереження тенденції, ця партія нібито може отримати суттєвий вплив у місцевих радах Сходу і Півдня країни на осінніх виборах.

Офіційно опублікованих рейтингів партій у цьому році ще не було.

Якщо партії і замовляють дослідження, то бажають їх не публікувати.

"Але повірте, якщо б у когось рейтинг дуже суттєво зріс, ця партія зробила б усе можливе, аби швидко замовити дослідження і опублікувати його", - запевнила ВВС Україна відомий соціолог Ірина Бекешкіна.

Співрозмовники, які натякали на "електоральний слід" перенесення виборів, не змогли чітко пояснити, чим якісно краще для влади буде ситуація навесні.