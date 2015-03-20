Опитування: росіяни схвалюють тих, хто їде воювати на Донбас
Громадяни Росії загалом позитивно ставляться до тих, хто вирушає воювати в Донбас на стороні так званих "народних республік", свідчить нове дослідження.
За даними опитування ВЦВГД (Всеросійський центр вивчення громадської думки), більшість росіян вважає добровольців мужніми людьми, хоча такі знайомі є у меншості респондентів.
Меншість вважає їх найманцями, бандитами і авантюристами.
Рішення друзів чи родичів відправитися воювати на Донбас одна половина опитаних оцінила б позитивно, а інша - негативно.
Ідеалісти чи бандити?
90% опитаних громадян Росії не мають знайомих, які добровільно відправилися воювати на Донбас. Знайомі з кимось із добровольців лише 7% респондентів.
Більшість учасників опитування - 65% - позитивно ставляться до тих, хто приєднався до озброєних прихильників самопроголошених республік. Про негативне ставлення до них заявили 22%. У Москві і Санкт-Петербурзі негативно ставляться до добровольців по 33%.
Стільки ж опитаних, 33%, вважають людей, які воюють на Донбасі проти українських військ, Національної гвардії і добровольчих батальйонів, ідеалістами, які вірять, що беруть участь в справедливій війні.
Більше чверті респондентів, 28%, вважають, що добровольці захищають на Донбасі інтереси Росії.
Найманцями, які заробляють гроші на війні, їх назвали 16%. Авантюристами і шукачами пригод, неприкаяними людьми і просто бандитами охарактеризували добровольців відповідно 5%, 4% і 3% опитаних.
Нагородити чи покарати?
Соціологи запитали росіян, як має ставитися держава до тих, хто добровільно відправився воювати в сусідню країну. Як приклад наводили Казахстан і Латвію, де осіб, які воювали на Донбасі, судять за найманство.
5% респондентів вважають добровольців гідними покарання. 26% вважають, що їх варто нагородити, а 57% сказали, що з ними нічого не треба робити.
Прихильників і супротивників гіпотетичного рішення родича відправитися добровольцем до зони конфлікту на південному сході України виявилося по 45%.
Скоріше позитивно сприйняли б таку новину 55% чоловіків.
Жінок, які схвалили б ідею друга, знайомого або родича повоювати на стороні ДНР-ЛНР, налічується 12% (повністю позитивно) і 24% (скоріше позитивно).
Відповідно 20% і 33% жінок поставилися б до цього швидше або повністю негативно.