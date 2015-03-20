Опитування: росіяни схвалюють тих, хто їде воювати на Донбас

Копирайт изображения Getty Image caption У переважної більшості росіян немає особистих знайомих, які воюють на Донбасі

Громадяни Росії загалом позитивно ставляться до тих, хто вирушає воювати в Донбас на стороні так званих "народних республік", свідчить нове дослідження.

За даними опитування ВЦВГД (Всеросійський центр вивчення громадської думки), більшість росіян вважає добровольців мужніми людьми, хоча такі знайомі є у меншості респондентів.

Меншість вважає їх найманцями, бандитами і авантюристами.

Рішення друзів чи родичів відправитися воювати на Донбас одна половина опитаних оцінила б позитивно, а інша - негативно.

Ідеалісти чи бандити?

90% опитаних громадян Росії не мають знайомих, які добровільно відправилися воювати на Донбас. Знайомі з кимось із добровольців лише 7% респондентів.

Більшість учасників опитування - 65% - позитивно ставляться до тих, хто приєднався до озброєних прихильників самопроголошених республік. Про негативне ставлення до них заявили 22%. У Москві і Санкт-Петербурзі негативно ставляться до добровольців по 33%.

Більше чверті респондентів, 28%, вважають, що добровольці захищають на Донбасі інтереси Росії ВЦВГД

Стільки ж опитаних, 33%, вважають людей, які воюють на Донбасі проти українських військ, Національної гвардії і добровольчих батальйонів, ідеалістами, які вірять, що беруть участь в справедливій війні.

Більше чверті респондентів, 28%, вважають, що добровольці захищають на Донбасі інтереси Росії.

Найманцями, які заробляють гроші на війні, їх назвали 16%. Авантюристами і шукачами пригод, неприкаяними людьми і просто бандитами охарактеризували добровольців відповідно 5%, 4% і 3% опитаних.

Нагородити чи покарати?

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Соціологи запитали росіян, як має ставитися держава до тих, хто добровільно відправився воювати в сусідню країну. Як приклад наводили Казахстан і Латвію, де осіб, які воювали на Донбасі, судять за найманство.

5% респондентів вважають добровольців гідними покарання. 26% вважають, що їх варто нагородити, а 57% сказали, що з ними нічого не треба робити.

5% респондентів вважають добровольців гідними покарання ВЦВГД

Прихильників і супротивників гіпотетичного рішення родича відправитися добровольцем до зони конфлікту на південному сході України виявилося по 45%.

Скоріше позитивно сприйняли б таку новину 55% чоловіків.

Жінок, які схвалили б ідею друга, знайомого або родича повоювати на стороні ДНР-ЛНР, налічується 12% (повністю позитивно) і 24% (скоріше позитивно).

Відповідно 20% і 33% жінок поставилися б до цього швидше або повністю негативно.