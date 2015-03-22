Штаб АТО: поблизу Алчевська збільшується кількість військових РФ

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За даними розвідки, кількість військових РФ і прихильників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" зростає в районі міст Стаханова, Алчевська та Первомайська.

Про це повідомив на брифінгу речник штабу Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

За його словами, ситуація в зоні АТО залишається нестабільною - обстріли продовжуються. Прихильники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" застосовують міномети, гранатомети та бронетехніку по всій лінії розмежування.

За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення.

Найгарячішою обстановка залишається в районі Донецького аеропорту, повідомив пан Лисенко.

Поблизу селища Опитне українські позиції атакували з танків.

"В районі Водяного понад півгодини тривало бойове зіткнення. Сили АТО втримали позиції та відкинули ворога", - розповів речник штабу АТО.

Також протягом доби в зоні АТО зафіксували польоти дев’яти безпілотників.

Крім того, пан Лисенко повідомив про загибель мирних мешканців на окупованих територіях.

Речник розповів, що 20 березня у Попаснянському районі на вибухівці підірвався автомобіль, водій загинув. Тиждень тому ще один автомобіль наїхав на вибуховий пристрій в районі с. Червоний Партизан Ясинуватського району - загинули 23-річна жінка та її 3-річний син.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

Росія заперечує участь своїх військових у конфлікті в Україні.