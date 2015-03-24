Торі захищають заяву Кемерона про третій термін

Image caption Девід Кемерон розмовляв з редактором ВВС у себе вдома на кухні

Cоратники-консерватори підтримали британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який зазнав критики після того, як сказав в інтерв'ю ВВС, що не буде втретє йти на вибори як лідер своєї партії.

Лейбористи негайно звинуватили пана Кемерона в зарозумілості і самовпевненості.

Колишній міністр освіти, депутат від консервативної партії Майкл Гоув сказав ВВС, що, на його думку, слова пана Кемерона показують, що він "нормальний, порядний хлопець".

За словами Кемерона, які він сказав в понеділок в неформальній обстановці на кухні його квартири, в разі переобрання він пробуде на посту прем'єра ще п'ять років, тобто термін наступного парламенту, а потім піде у відставку.

Він також назвав своїми потенційними наступниками на посаді лідера партії міністра внутрішніх справ Терезу Мей, міністра фінансів Джорджа Осборна і мера Лондона Бориса Джонсона.

У розмові з редактором ВВС Джеймсом Ландейлом пан Кемерон назвав цих діячів дуже талановитими людьми.

Критика опонентів

Висловлювання Кемерона негайно викликали критику з боку його політичних суперників. Лейбористи звинуватили його в самовпевненості, а ліберал-демократи - в зарозумілості.

За словами Джеймса Ландейла, висловлювання прем'єр-міністра наелектризують і без того напружену атмосферу передвиборчої кампанії.

"Вони не лише стануть сигналом до затяжної боротьби за місце лідера партії, вони дають зрозуміти виборцям, що він не буде чіплятися за владу в разі обрання, як це робили його попередники", - сказав він.

"Але це досить ризикований хід. Є небезпека, що деякі виборці вважатимуть Кемерона занадто самовпевненим через те, що він покладається на своє переобрання, яке зовсім не є гарантованим".

У ході бесіди у себе вдома пан Кемерон також сказав, що вважає поставлені перед собою цілі наполовину виконаними - в основному в тому, що стосується стану економіки. За його словами, він хотів би закінчити реформи в галузі освіти та соціального забезпечення.