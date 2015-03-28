Президент Ємену звинуватив Іран у дестабілізації країни

Копирайт изображения REUTERS Image caption Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді заявив, що військова операція в країні має тривати до повної капітуляції повстанців

Президент Ємену Абд Раббо Мансуд Хаді звинуватив Тегеран у дестабілізації країни, назвавши шиїтських повстанців-хуситів "маріонетками Ірану".

Про це він заявив під час своєї промови на саміті Ліги арабських держав у єгипетському Шарм-ель-Шейху, де головною темою обговорень став збройний конфлікт у Ємені.

Саудівська Аравія за підтримки союзників у четвер розпочала військову операцію у Ємені проти повстанців-хуситів. Ер-Ріяд заявив, що операція триватиме, доки Ємен не буде "стабільним та безпечним".

Президент Хаді, який кілька днів тому залишив Ємен, також заявив, що операція має тривати до повної капітуляції повстанців.

Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сторони до переговорів. За його словами це єдиний шлях, що допоможе уникнути затяжного конфлікту.

"Переговори, здійснені за сприяння Посла (ООН у Ємені - Ред.) Джамаля бен Омара та схвалені Радою Безпеки, залишаються єдиним шансом запобігти довготривалому конфлікту", - сказав Пан Гі Мун на саміті в Шарм-ель-Шейху.

У суботу ООН евакуювала усіх своїх співробітників із єменської столиці Сани, раніше взятої під контроль хуситами. Таке ж рішення щодо своїх робітників та їх близьких ухвалила низка міжнародних компаній.

До цього десятки своїх дипломатів із Сани вивезла Саудівська Аравія.

Арабські збройні сили

У суботу коаліція на чолі з Саудівською Аравією продовжила завдавати ударів по цілях повстанців, вибухи лунали і у південному місті Аден.

Копирайт изображения European Photopress Agency Image caption Саудівська Аравія у суботу завдавати авіаудари по цілях повстанців

За повідомленнями, у Адені підірвався склад боєприпасів. Достеменно невідомо, що саме спричинило вибух. Місцеві жителі повідомляли, що у районі останніми днями орудували мародери.

Тим часом на саміті у Шарм-ель-Шейху президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав до створення спільних арабських збройних сил, аби боротися із "безпрецедентними загрозами" у регіоні.

Єгипет також пообіцяв надати свої війська, кораблі та літаки для участі в операції в Ємені. Раніше участь у коаліції підтвердили також Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ та Йорданія.

Повстанці-хусити заявляють, що мають на меті замінити уряд президента Хаді, звинувачуючи його у корумпованості. При цьому вони офіційно заперечують підтримку з боку Ірану, хоч декого із лідерів повстанців бачили у священному іранському місті Кум.

Іран раніше критикував військову операцію Саудівської Аравії.

Представники хуситів раніше заявляли, що військова операція коаліції призведе до "масштабної війни у регіоні".