В Одесі - стрілянина, в Харкові - вибух на залізниці

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Одразу два інциденти сталися в Україні минулого вечора та цієї ночі.

У Харкові на залізничній станції "Основа" у ніч проти вівторка пролунав вибух. Як повідомляють у прокуратурі області, вибух прогримів під рухомим поїздом.

"Близько третьої ночі під рухомим потягом здетонував вибуховий пристрій. Пошкоджено 5 метрів шляху, з колій зійшли два пустих вагони. Постраждалих немає", - заявили в прокуратурі.

Прокурори кваліфікували інцидент як диверсію і розпочали кримінальне провадження.

Це вже другий вибух на станції "Основа" у Харкові за останні два дні - напередодні вночі на станції підірвалася залізнична цистерна із дизпаливом, що призначалося для Збройних сил України. Цей інцидент також кваліфікували як диверсію.

Стрілянина в Одесі

Тим часом у Одесі міліція розшукує невідомого, що вчинив стрілянину, поранивши 35-річного чоловіка у під'їзді будинку в Малиновському районі міста.

За повідомленням управління МВС в Одеській області, інцидент стався близько 18:00 у понеділок. "Вогнепальні поранення у під’їзді будинку отримав 35-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу", - зазначили в міліції.

Водночас як повідомляють місцеві ЗМІ, а також агенція "Интерфакс", постраждалий - волонтер місцевої благодійної організації. У нього - п'ять кульових поранень, чоловік перебуває у реанімації.

Раніше в Одесі сталася низка вибухів поблизу офісів місцевих волонтерських організацій і політичних партій. Так, останній такий інцидент стався у ніч проти неділі - внаслідок вибуху пошкоджена будівля на вулиці Старопортофранківській, де розміщувався волонтерський центр, який допомагав бійцям АТО.