Рада прийняла закон про ринок природного газу

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Верховна Рада в четвер прийняла у другому читанні законопроект 2250 "Про ринок природного газу".

За це рішення проголосували 290 депутатів.

Як пояснювали автори закону, закон сприятиме впровадженню конкурентного ринку природного газу та гарантуватиме рівний доступ до ринку.

Його прийняття дозволить створити "правові та економічні основи функціонування лібералізованого ринку природного газу в Україні", йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що приведення українського "газового" законодавства у відповідність до європейських стандартів відкриває перед Україною перспективу участі країни в Європейському енергетичному союзі.

Депутати в закон внесли поправку №213. Як заявив депутат Верховної Ради Антон Геращенко, ця поправка повертає в користування державі всі газорозподільні мережі після приватизації низки облгазів. Пан Геращенко повідомив, що автору цієї поправки Олександру Ксенжуку погрожували і пропонували поправку відкликати.

У першому читанні цей закон Верховна Рада прийняла на початку березня.