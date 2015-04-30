"Правосек" із ФСБ: як росіянин воює на Донбасі

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Ілля Богданов став відомим в медіапросторі у липні 2014 року. Тоді українські та російські ЗМІ сколихнула новина, що старший лейтенант прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю приїхав в Україну, щоб воювати на Донбасі у складі сил АТО.

За своє життя 26-річний хлопець встиг потоваришувати з "приморськими партизанами" і ультраправими, відслужити в Дагестані, попрацювати заступником начальника прикордонної застави, залишити життя у Владивостоку й приєднатися до українських добровольців в зоні АТО.

З літа Ілля Богданов перебуває на сході України - спочатку в складі батальйону "Донбас", з яким він був під Іловайськом, а пізніше - у Добровольчому українському корпусі (ДУК) "Правого сектора" - на позиціях у районі Донецького аеропорту та Пісків.

Нещодавно він отримав український паспорт.

Про те, чому колишній російський прикордонник вирішив воювати на боці України та як такий крок сприйняли його рідні, командир взводу сьомого батальйону ДУК "Правого сектору" Ілля Богданов розповів у інтерв'ю ВВС Україна.

Проти легалізації

Копирайт изображения facebook.pankacap Image caption На позиції біля Донецького аеропорту

ВВС Україна: Який у вас статус у зоні АТО?

Ілля Богданов: Я командир взводу 7-го батальйону ДУК "Правого сектору". Але ми там не легалізовані, ми вільні люди, представники народу.

Взагалі, я намагався дистанціюватися від керівних посад, хоча нещодавно все-таки довелося.

Амбіції у цій темі в мене вже були реалізовані у Росії. Коли був оперуповноваженим, я паралельно виконував обов'язки заступника начальника застави - 81 людина (була в підпорядкуванні. - Ред.). Для мене це - пройдений етап.

ВВС Україна: Як ви ставитеся до легалізації (добровольчих формувань. - Ред.)?

Ілля Богданов: Вкрай негативно. Через неї втратиться весь сенс добровольчого руху. Зараз багато людей ідуть саме у ДУК, тому що тут зібралися мотивовані люди, які хочуть перемогти. Плюс - дисципліна і відсутність алкоголю.

ВВС Україна: У Генштабі, навпаки, говорять, що легалізація неофіційних добровольчих підрозділів покращить загальну дисципліну сил АТО.

Ілля Богданов: У нас в підрозділі дисципліна повністю дотримується. Не буває такого, що люди саботують виконання задач, можуть спеціально зламати техніку, напитися і не вийти на завдання.

У нас люди в черзі стояли, щоб потрапити на позиції в Донецькому аеропорту, на відміну від деяких частин ЗСУ.

ВВС Україна: Як у вас складалися стосунки із Збройними силами?

Ілля Богданов: По-різному. Від 1-го батальйону 93-ї бригади у мене дуже позитивні враження. Якийсь час ми фактично були їх підрозділом, але з певною самостійністю.

А з 22-м батальйоном територіальної оборони з Харкова було навпаки - вони негативно до нас ставилися. Їх командир фактично змусив нас відійти від Ясинуватої.

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ВВС Україна: Що чекає на ДУК після легалізації?

Ілля Богданов: Можу висловити лише свою думку - більшість просто піде, адже буде втрачена сама ідея "Правого сектору".

Особисто я піду. Для мене це буде велика втрата, адже "Правий сектор" для мене багато значить.

Те, що Україна породила такий добровольчий рух - це унікальний приклад народного патріотизму.

ВВС Україна: Якщо йти, то куди? У інший нелегальний підрозділ?

Ілля Богданов: Ні, це означатиме, що я просто перестану воювати. Я буду працювати на Україну "на гражданці". У мене є проекти щодо контрпропаганди, інформаційні проекти, розраховані на західну аудиторію.

Служба в Дагестані та Приморському краї

ВВС Україна: Ким ви служили у Владивостоку?

Ілля Богданов: У самому Владивостоку я служив два місяці. Був державним інспектором у сфері охорони морських біологічних ресурсів. До цього я служив у районній інспекції в Приморському краї.

А ще до цього три роки служив у Дагестані на посаді оперуповноваженого. Брав участь у контртерористичній операції на території республіки.

Був працівником прикордонних органів ФСБ, не територіальних. Я - кадровий офіцер, але я прикордонник.

Копирайт изображения facebook.pankacap Image caption Підпис до фото на Facebook Іллі Богданова: 2010 рік, Цумадинський район республіки Дагестан.

ВВС Україна: Як довго служили?

Ілля Богданов: У 2005 році вступив у Хабаровський прикордонний інститут ФСБ. Закінчив його у 2010 році. З 2010 по 2013 роки - у Дагестані. З 2013 по 2014 рік - у Приморському краї. А вже у липні 2014 року приїхав в Україну.

ВВС Україна: А родом ви звідки?

Ілля Богданов: Родом з Владивостока.

Шлях в Україну

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ВВС Україна: Розкажіть, як ви потрапили на Донбас, у "Правий сектор"?

Ілля Богданов: Я з 14 років у "правому русі" в Росії (Російське "Правое движение" - неформальне об'єднання молоді, яке сповідує консервативні праві погляди, часто його представники знаходяться в опозиції до чинної влади. - Ред.). Навіть коли я вступав до інституту ФСБ, я був проти "путінської системи". Думав, що сам потраплю в систему і буду якось з нею зсередини боротися.

Коли почався Майдан, я дуже зрадів. Такі події прогнозувалися в Росії, але відбулися в Україні.

А потім стався Крим (Анексія Криму Росією, - Ред.), більшість моїх друзів підтримували "ДНР". Але я за покликом серця поїхав в Україну боротися з путінським режимом.

ВВС Україна: Ви залишили все і поїхали воювати в Україну?

Ілля Богданов: Так. Я служив у трьох хвилинах від дому, у мене вже була своя квартира, машина, облаштоване особисте життя. Я просто взяв рюкзак і з цим рюкзаком сюди приїхав.

ВВС Україна: Це було лише ваше особисте рішення? Ніхто з України вам не писав?

Ілля Богданов: Я не знав жодної людини з України. Я вирішив все самостійно. Тому мене не зміг ніхто розкусити чи впіймати з "контори" (Сленгова назва спецслужб, у даному випадку - Федеральної служби безпеки Росії. - Ред.).

ВВС Україна: Але ж співробітники ФСБ не можуть залишати територію Росії без відповідних санкцій.

Ілля Богданов: Так, ми всі невиїзні. Навіть коли звільняєшся, ти ще протягом п'яти років не можеш залишати територію Росії. Тобто, фізично ти можеш, але тебе за це потім звільнять і будуть судити. Це порушення умов контракту.

ВВС Україна: І в Україні ви раніше ніколи не бували?

Ілля Богданов: Звичайно, ні. Ніде не бував закордоном.

ВВС Україна: Коли з'явилося ваше перше відео, опоненти казали, ніби там ви продемонстрували несправжнє посвідчення працівника ФСБ (Такі сумніви висловив український публіцист Анатолій Шарій, який отримав політичний притулок в Литві. - Ред.).

Ілля Богданов: Насправді це було моє ветеранське посвідчення - єдиний документ з фотографією, який мені змогли надіслати з Росії. Сюди я приїхав лише з паспортом.

Вибір сторони

Копирайт изображения facebook.pankacap Image caption З бійцями 7-го батальйону ДУК

ВВС Україна: Як довго ви йшли до рішення, щоб поїхати в Україну?

Ілля Богданов: Від початку подій на Майдані слідкував за ситуацією, переживав душею, але не вистачало якоїсь фінальної крапки для якогось рішення. І ось я був у відрядженні в морі - 36 діб - і дізнався, що багато моїх друзів поїхало воювати за "ДНР".

Мені почали приходити фотографії, як вони там десь машину в "обсєшників" забрали, десь були розстріляні...

Мене вразило, що люди беруть участь у історичних подіях, але не на тому боці.

Це стало точкою неповернення. Я приїхав з відрядження і точно знав, що поїду в Україну.

ВВС Україна: До "ДНР" не думали приєднатися?

Ілля Богданов: Звичайно, був вибір. Думав, яку сторону обрати. Але я не уявляв собі, як я можу воювати за "Новоросію".

ВВС Україна: Ваші друзі, які поїхали воювати за "ДНР", підтримують Путіна?

Ілля Богданов: Вони проти Путіна. Але також вони проти "гейропи", а головний ворог для них - Америка.

У цьому головна проблема - росіяни вважають, що на Донбасі йде свята війна зі злом та Америкою.

Справи про дезертирство і погрози

Image caption Ілля Богданов каже, що ДУК "Правого сектору" вже багато значить для нього

ВВС Україна: Розкажіть про свою участь у "правому русі". У ЗМІ пишуть, що ви були "скінхедом".

Ілля Богданов: Так, був - у 14 років. Потім погляди еволюціонували.

ВВС Україна: Це не завадило вступити у інститут ФСБ?

Ілля Богданов: ФСБ - це специфічна контора. Мені вдалося проскочити, я знаю, що не один там був такий.

Зараз, звичайно, все стало більш жорстко. Використовують поліграфи, все стало значно суворіше. А у 2005 році до ФСБ на Далекому Сході було легше потрапити, і там різні люди працюють.

Але я зрозумів, що систему зсередини не змінити. Сама система змінила більшість таких людей.

ВВС Україна: Сім'я залишилась у Владивостоці?

Ілля Богданов: Так, матір там. З матір'ю я спілкуюся, але вона вкрай негативно ставиться до мого вчинку, каже, що їй соромно за мене. Переїжджати в Україну вона навідріз відмовляється.

ВВС Україна: Як відреагували у ФСБ?

Після першого мого відеозвернення ФСБ мені наказало повернутися назад - нібито мене відкликали з відпустки. Безглуздо з їхнього боку.

Щодо мене порушили справу про дезертирство та погрози представникам слідства. Не знаю, як і кому я встиг погрожувати - матеріалів справи я не бачив, навіть сигнальної підбірки на себе.

ВВС Україна: Повертатися до РФ не плануєте?

Ілля Богданов: Ніколи. Коли тільки приїхав, то думав, що може повернуся, коли в Росії буде революція.

Але зараз не бачу сенсу у революції в Росії. Зараз там народ щасливий - це той "чорносотенний" стан, до якого там всі так довго йшли. Вони в абсолютній гармонії зі своїм лідером. Лідер може змінитися, а настрої залишаться ті самі.

У "Азов" не взяли

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ВВС Україна: Як ви приїхали і потрапили в ДУК?

Ілля Богданов: Я приїхав до Києва лише тому, що хотів потрапити у "Азов" (Полк "Азов" Нацгвардії України. - Ред.). Тоді ще на Майдані стояли намети, я звернувся в інформаційний центр. Там викликала СБУ. Мене довго перевіряли, але у підсумку відпустили.

Потім я все-таки пішов до "Азову". На моє здивування, мене не взяли. На питання, куди мені йти, якщо в мене з собою лише рюкзак і я не знаю жодної людини в цій країні, мені сказали: "Йди, куди хочеш" (У полку "Азов" цю ситуацію не коментують, посилаючись на те, що Ілля Богданов звертався до них ще влітку. З того часу дані про його звернення не збереглися. - Ред.).

Єдине, куди мені вдалося спочатку влаштуватися - батальйон "Донбас". Допомогли "сбушники". Там я повоював місяць.

Потім "Донбас" вийшов з зони АТО. Пізніше я потрапив у "Правий сектор", бо хотів залишатися в зоні бойових дій.

Для мене взагалі немає жодних сумнівів у тому, що сторону я обрав правильно. Розчарувався лише у відсутності політичної волі до перемоги. Ілля Богданов

ВВС Україна: Де були на фронті?

Ілля Богданов: Був під Іловайськом, коли виводили звідти людей. Ми активно їздили, забирали бійців.

Потім був у Пісках, в Донецькому аеропорту і на метеостанції там бував.

Нещодавно був під Ясинуватою. Там досить вільна ділянка фронту. В основному, займався розвідувально-диверсійною роботою.

ВВС Україна: Які враження від війни? Не розчарувалися у тому, яку сторону обрали?

Ілля Богданов: Для мене взагалі немає жодних сумнівів у тому, що сторону я обрав правильно.

Розчарувався лише у відсутності політичної волі до перемоги. Здається, в української сторони її просто немає. Це дуже сумно.

І рівень армії не надто змінюється, зокрема мова йде про алкоголь (Наприкінці березня керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Олександр Кіхтенко заборонив продаж спиртних напоїв військовим. До аналогічних заходів вдалися і на Луганщині. - Ред.).

ВВС Україна: Можете розповісти про конкретні випадки?

Ілля Богданов: Зустрічаю постійно. Зараз стало гірше, ніж тоді, коли була якась динаміка. Коли був наступ, часу на алкоголь, звичайно, було менше.

Був випадок, коли у солдата був нервовий зрив через п'янство і він просив командира відправити його в госпіталь, тому що він більше пити не може. Його всього трясло.

По рації кажуть: заберіть у нього автомат. Та який автомат? Він місяць пив і нічого до рук не брав.

Трапляються і "самостріли", коли свої стріляють одне в одного.

Повномасштабний конфлікт РФ не потягне

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ВВС Україна: Як українська армія може перемогти у ситуації, що зараз склалася?

Ілля Богданов: Головне, щоб була воля до перемоги. Потрібна чітка постановка задачі: чого та як ми хочемо досягти.

Україні потрібно нарощувати боротьбу проти путінського режиму. Не проти народу Росії, а валити саму основу режиму.

ВВС Україна: Петро Порошенко каже, що конфлікт на Донбасі не має військового вирішення. Військове керівництво все ще розглядає небезпеку повномасштабного вторгнення, зокрема використання авіації супротивником. Як ви ставитеся до таких перспектив?

Ілля Богданов: Багато хто в політичному керівництві не діє активно, тому що боїться втратити державу. Але скільки потрібно військовослужбовців, щоб контролювати таку велику територію, як хоча б половина України?

Росії треба буде ввести мінімум 400 тисяч військових. А скільки тоді залишиться в самій РФ? Плюс контрактникам, офіцерам - всім сплачувати подвійні оклади. А скільки палива спалять?

Це все нереально. Росія просто не потягне такий повномасштабний конфлікт.

ВВС Україна: Чи буде новий наступ на Донбасі?

Ілля Богданов: Думаю, ще одна гаряча фаза має відбутися. Наступ може статися будь-де - вони (Збройні формування самопроголошених "ДНР/ЛНР". - Ред.) скрізь мають тактично вигідні позиції.

Їх полігони знаходяться близько, і ми чуємо, що там вибухи не припиняються.

Вже за результатом наступної гарячої фази буде все вирішуватися.

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ВВС Україна: Можна було втримати Донецький аеропорт?

Ілля Богданов: Звичайно. Просто треба було визначитися, навіщо його утримувати. Тактично він був вигідний для наступу на Донецьк.

Але якщо такого задуму не було, то утримувати його було безглуздо. Навіщо втрачати людей і ресурси без подальшого задуму про наступ?

Український паспорт

ВВС Україна: Як ви отримували українське громадянство?

Наскільки я знаю, особисто за мене клопотав міністр оборони Ілля Богданов

Ілля Богданов: Довго та дуже складно. Бюрократична машина довго не пропускала. Як мені говорили - на рівні вищого керівництва ніби були не проти, але на рівні середнього чиновника казали - зробити це просто неможливо.

Тому у якийсь момент я просто звернувся до народу України, і тоді люди змогли продавити це питання. Я їм дуже вдячний.

Наскільки я знаю, особисто за мене клопотав міністр оборони.

ВВС Україна: Чи багато росіян зараз воюють за Україну серед добровольців?

Ілля Богданов: Так, багато. Й багато з них зараз, коли добровольчий рух згортається, опиняться у підвішеному стані - і без можливості воювати, і без змоги нормально увійти у цивільне життя. Якщо їх вишлють до Росії, вони одразу опиняться у в'язниці.

Замахи

ВВС Україна: Відчуваєте себе в безпеці в Україні, поза зоною АТО?

Ілля Богданов: Три рази мене намагалися схопити чи вбити. Перший раз мене намагалися на Західній України викрасти в Білорусь.

Наскільки я знаю, тоді підкупили двох білорусів, які мали вивезти мене в Білорусь, а там їх чекала група ФСБ. Однак цих людей перехопило СБУ.

Другий раз ФСБ діяло через Жиліна, керівника "Оплоту". Він надіслав сюди свою людину, яка мала мене вбити... Тоді СБУ також грамотно відпрацювало.

(З веб-сайту СБУ, повідомлення від 11 лютого 2015 року: "У результаті багатоходової спецоперації контррозвідка СБУ зірвала злочинні плани російських спецслужб ліквідувати Іллю Богданова – колишнього офіцера ФСБ, який у липні 2014 року перейшов на українську сторону... Співробітники СБУ затримали громадянина, 1986 р.н., активного члена терористичної організації "Оплот", у якого вилучено снайперську гвинтівку СВД та набої до неї. Встановлено, що вказана особа у січні цього року була завербована співробітниками ФСБ РФ у місті Бєлгород. Від своїх кураторів "снайпер" отримав завдання на фізичне знищення Богданова. За успішне виконання цього плану представники ФСБ обіцяли значну грошову винагороду, російське громадянство, автомобіль та квартиру в Росії. Вбивство планувалося вчинити відразу після інтерв’ю Богданова одному з телеканалів. Вбивця навіть зустрічався з Іллею, намагався увійти в довіру").

І третій раз - ФСБ нещодавно викликало матір до управління. Сказали, що не можуть закрити фінансовий рік, тому що винні мені 200 тисяч рублів.

Щоб їх отримати, мені потрібно віднести довіреність у російське консульство в Україні. Напевно, це було розраховано на те, що я зовсім збожеволів.

Про протести в Росії

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ВВС Україна: З друзями з Росії спілкуєтесь?

Ілля Богданов: Зі старих залишилося кілька людей. З іншими спілкуватися просто нецікаво.

Весь цей революційний клас, який зараз так затято б'ється за "Новоросію", так само затято хотів битися проти Путіна Ілля Богданов

ВВС Україна: А ті ваші знайомі, які воювали на стороні "ДНР/ЛНР", ще залишаються там?

Ілля Богданов: Деякі з них розчарувалися і більше туди не прагнуть. Але більшість залишилася. До цього часу воюють разом з козаками.

ВВС Україна: Наскільки сильними є протестні настрої в Росії?

Ілля Богданов: Зараз вони дуже слабкі, але перед подіями в Криму були відчутними.

Весь цей революційний клас, який зараз так затято б'ється за "Новоросію", так само затято хотів битися проти Путіна.

Однак зараз, навіть після повернення в Росію, ці люди навряд чи будуть боротися проти Кремля. У них відбувся певний психологічний злам.

ВВС Україна: Ви служили в Дагестані. Чи існує там загроза сепаратизму?

Ілля Богданов: Сепаратизму на Кавказі зараз як такого немає. Треба розуміти, що там немає національно визвольного руху.

ВВС Україна: У медіа писали, що ви свого часу спілкувалися з " приморськими партизанами" (Група молодих людей у Приморському краї, які здійснювали напади на правоохоронців та інші протизаконні дії. У 2014 році російський суд визнав групу "бандою", трьох з них засудили до довічного ув'язнення. Вироки оскаржуються у Верховному суді РФ. - Ред.).

Ілля Богданов: Це мої друзі. Всі ці люди вийшли з "правого руху". У шкільні часи ми всі разом ходили вболівати на футбол. В якийсь момент всі вони десь загубилися.

У селищі Кіровське, звідки все почалося (За версією слідства, у вересні 2009 року "партизани" в околицях селища Кіровський вбили чотирьох осіб - "охоронців" конопляного поля. - Ред.), міліцейський "безлад" досяг свого апогею і вони проти нього повстали.

Їх ловили всі силові структури Приморського краю. Залучили тяжку техніку, просто щоб зловити хлопців, у яких був один автомат, один пістолет і саморобна гвинтівка.

І все одно їх не могли зловити, поки вони не опинилися заблокованими у будинку. Їх помилкою було те, що вони пішли в місто.

У результаті двоє з них застрелилося, решта отримали тривалі строки ув'язнення.

Але пресинг зі сторони репресивного апарату щодо їхніх рідних і знайомих триває і зараз.

Політичні погляди

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ВВС Україна: Ви досі вважаєте себе "ультраправим"?

Ілля Богданов: Я називаю себе "правим", але для мене зараз якісь символи далеко не найголовніше. Для мене важливішим є технічний прогрес України, розвиток її економіки.

Зараз найголовніше в країні, я вважаю, - технологічний розвиток. Треба якнайскоріше позбавитися цього конфлікту, й розвиватися, відходити від "радянщини".

Після війни

ВВС Україна: Що плануєте робити після війни?

Ілля Богданов: Хотів би попрацювати на заводі Антонова, своїми руками доторкнутися до національного продукту, робити літаки.

З дитинства хотів бути льотчиком, але в мене були проблеми з математикою. Єдиним ВНЗ, де були гуманітарні іспити, був Прикордонний інститут ФСБ, тож пішов туди.

ВВС Україна: На жалкуєте про своє рішення поїхати на Донбас?

Ілля Богданов: Ні про що не жалкую.

З Іллею Богдановим спілкувався В'ячеслав Шрамович.