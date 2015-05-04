Донбас: сторони конфлікту звинувачують одна одну в обстрілах

Копирайт изображения Reuters Image caption Жителі Донецька кажуть, що їхнє місто знову обстрілюють

Українські військові і озброєні прихильники "ДНР" і "ЛНР" вкотре звинуватили одні одних у порушенні припинення вогню.

Українські силовики заявляють про 95 порушень за минулу добу. Представники самопроголошених республік говорять про 70 обстрілів з боку українських військ.

Вночі в Донецьку лунали звуки обстрілів. Згідно з заявою міської адміністрації, місцеві жителі періодично чули звуки важких знарядь.

У місті уточнюють інформацію про потерпілих. Напередодні озброєні прихильники "ДНР" звинуватили Київ в обстрілі Донецька. У МЗС України назвали це брехнею і провокацією.

"Українська сторона рішуче відкидає ці звинувачення і відповідально заявляє, що українські військові не здійснювали ніяких обстрілів цього міста, як і будь-якого іншого населеного пункту на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - заявили в дипломатичному відомстві.

Як до Мінських угод

"З 18 години до опівночі злочинці здійснили 45 обстрілів. Таким чином, кількість порушень режиму припинення вогню за минулу добу склала 95 – це майже на тому рівні, що був до укладання угод у Мінську", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

Силовики звинуватили представників "ЛНР" і "ДНР" у використанні важкої і реактивної артилерії.

У Донецьку снаряди впали в Київському районі, в районі аеропорту, селища Жовтневе і шахти "Жовтнева Міноборони "ДНР"

Згідно з повідомленнями, в околицях Авдіївки (Донецька область) за вечір неділі п'ять разів обстріляли позиції української армії. Тричі вогонь відкрили в районі населеного пункту Водяне. Вогонь вівся в районі Широкиного, Пісків, Новобахмутівки і Новоселівки.

"Опівночі позиції сил АТО недалеко від населеного пункту Новоселівка під час бойового зіткнення успішно відбили напад диверсійно-розвідувальної групи противника в складі 10 осіб", - заявили українські військові.

У свою чергу, в міноборони самопроголошеної ДНР кажуть, що українські силовики за минулу добу 70 разів порушили режим припинення вогню.

За даними "ДНР", українці використовували танки, БМП, БТР, міномети, гранатомети і стрілкову зброю.

"Обстріляні населені пункти Спартак, Нова Мар'ївка, Червоноармійське, Жабуньки, Докучаєвськ, Саханка, Широкине. У Донецьку снаряди впали в Київському районі, в районі аеропорту, селища Жовтневе і шахти "Жовтнева", - повідомляє Донецька агенція новин з посиланням на співрозмовника з міноборони "ДНР".

При цьому у невизнаній республіці категорично заперечують використання артилерії, вказуючи на те, що всю артилерію відвели раніше.

Спостерігачі

У неділю спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні заявила, що її представників не пустили на спостережний пост під Широкиним.

Раніше в ОБСЄ заявили, що в конфлікті бере участь якась "третя сторона", яка намагається обмежити роботу групи. Про кого саме йдеться, в доповіді групи не сказано. Це не перший випадок, коли спостерігачі поскаржилися, що їм не дають виконувати їхні функції.