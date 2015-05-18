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Кремль не збирається перевіряти чутки про затримання російських військовослужбовців в Донбасі, заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Українська влада в неділю повідомила про затримання на Луганщині двох російських спецпризначенців. Згодом в інтернеті з'явилося відео, на якому, як твердять, зафіксований допит одного з них.

Представники самопроголошеної "Луганської народної республіки" заявили, що полонені служать у міліції "ЛНР".

Речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі ВВС Україна підтвердив автентичність оприлюдненого відео.

У Генштабі в понеділок анонсували брифінг, присвячений затриманню військових.

"Стратегічний міст"

Першими про затримання двох співробітників ГРУ повідомили представники українського добровольчого батальйону "Айдар", а лікар батальйону назвав імена полонених - Олександр Александров та Євген Єрофеєв.

У неділю ввечері пан Селезньов в ефірі "5 каналу" сказав, що російські спецпризначенці намагалися захопити стратегічний міст у Щасті.

"Вони отримали інформацію, що нібито підрозділи ЗСУ, які перебували на території населеного пункту Щастя, а також біля Луганської ТЕС, залишили свої позиції. І вони таким чином намагалися захопити стратегічний міст в районі цього населеного пункту", - сказав пан Селезньов.

За його словами, під час розмінування території троє російських військовослужбовців потрапили в засідку українських військових.

"Стався бій, в якому брали участь військовослужбовці 92-ї механізованої бригади, а також військовослужбовці батальйону "Айдар", - додав пан Селезнев.

Він також зазначив, що під час збройного зіткнення загинув один український військовий - боєць 92-ї бригади.

У Кремлі у відповідь на ці заяви вчергове наголосили, що російські солдати не воюють в Україні.

"Це не тема адміністрації президента. Це питання потрібно адресувати не до нас. Неодноразово говорилося і нами, і міністерством оборони, що жодних російських військових в Донбасі немає", - цитує Пєскова ТАСС.

За словами прес-секретаря, коментар з приводу поширених українською стороною матеріалів повинно давати міністерство оборони Росії.

Допит

У неділю в інтернеті був поширений відеозапис, на якому зафіксований допит одного з полонених.

Молодий чоловік, що лежить на лікарняному ліжку, називає себе сержантом Олександром Александровим і каже, що служить за контрактом у третій бригаді спецпризначення ГРУ в Тольятті. Своїм командувачем він називає Євгена Єрофеєва.

За його словами, вони здійснювали розвідувальну місію у складі групи з 14 людей, були виявлені українськими військовими і під час відступу отримали поранення.

Владислав Селезньов в коментарі ВВС Україна підтвердив, що на відео дійсно затриманий військовослужбовець РФ Олександр Александров.

Водночас заступник командувача міліції самопроголошеної "Луганської народної республіки" Сергій Козлов заявив Луганському інформаційному центру, що Александров і Єрофеєв служать у міліції "ЛНР" і були захоплені 16 травня під час нападу українських військових на міліцейський пост.

Українська влада і країни Заходу неодноразово звинувачували російську владу у наданні військової допомоги сепаратистам на сході України і прямій військовій участі у конфлікті.

Москва заперечує ці звинувачення. Президент Путін кілька разів заявляв, що на сході України немає регулярних російських військ, лише добровольці.

Однак за рік війни на Донбасі спостерігачі зібрали багато прямих і непрямих свідчень присутності російських військ в Україні. Це інтерв'ю самих військових, і фотографії, і зразки підбитої військової техніки, і свідчення полонених, і похорони російських військових, що загинули в Україні.

12 травня соратники російського опозиціонера Бориса Нємцова представили доповідь "Путін. Війна", підготовкою якого займався політик.

Згідно з документом, в боях на сході України у серпні минулого і на початку цього року загинули щонайменше 220 російських солдатів.

Загалом, за даними ООН, під час конфлікту загинули понад шість тисяч людей.