Amnesty: нові докази масштабних тортур і вбивств полонених в Україні

Копирайт изображения AP Image caption Обміни полоненими стали регулярними після мінських угод

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що має нові докази знущань та вбивств полонених у конфлікті, що триває на сході України.

У своєму звіті правозахисники сказали, що докази воєнних злочинів, зокрема знущань і вбивств полонених, є суворим нагадуванням про жорстокі методи, які застосовуються майже щодня під час збройного конфлікту на сході України.

Правозахисники отримували дані з розповідей колишніх полонених, які розповідали, що їх били так сильно, що аж ламали кістки, застосували електричний струм, лупцювали ногами, різали ножами, підвішували до стелі, позбавляли сну цілими днями, погрожували убити, позбавляли їх медичної допомоги і навіть влаштовували фіктивні страти.

Правозахисники кажуть, що злочини проти полонених чинили обидві сторони конфлікту.

Як представники української влади, так і прихильники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують один одного у воєнних злочинах, але також обидві сторони ті звинувачення відкидають.

"Полонених з обох сторін конфлікту били та влаштовували їм фіктивні страти. У нас також є документальні докази вбивств утримуваних сепаратистськими групами. Знущання та навмисні убивства полонених є злочинами війни", - наголосив директор Amnesty International з програм у Європі та Центральній Азії Джон Далуйсен.

Копирайт изображения AFP Image caption Джон Далуйсен закликав українську владу розслідувати всі звинувачення у злочинах війни

"Прокиївські та сепаратистські сили повинні покласти край цим злочинам. Вони також повинні гарантувати, що всі бійці, які воюють під їхнім контролем, усвідомлюють всі наслідки в межах міжнародного законодавства, які можуть мати знущання над полоненими. Українська влада повинна розслідувати всі звинувачення у злочинах війни та інших злочинах, зібрати докази всіх знущань з боку сепаратистських груп і притягти до відповідальності всіх винних у тих жахливих актах", - додав пан Далуйсен.

Із 33 колишніх полонених, з якими розмовляли представники Amnesty International, 32 розповіли про жорстокі побиття чи інші форми знущань з боку як "сепаратистів, так і прокиївських груп". Всіх їх утримували приблизно у період між липнем 2014 та квітнем 2015 року. Більшість інтерв'ю були проведені в березні, квітні та травні цього року.

Свідчення жертв організація зіставила з додатковими доказами, такими як лікарняні записи, рентгени переломів, фотографії синців та інших травм, шрами та вибиті зуби.

Зі всіх полонених, з якими розмовляли правозахисники, 17 утримували прихильники самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і 16 - прокиївські військові та правоохоронці, зокрема СБУ.

Amnesty International також повідомила про три нещодавні випадки, де озброєні прихильники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" вбили без жодного суду щонайменше вісьмох прокиївських бійців. Цю інформацію підтверджують свідки, дані з лікарень, докази в соціальних медіа та повідомлення у ЗМІ.

"Ситуація на стороні сепаратистів є особливо хаотичною; одразу кілька різних груп утримують полонених у понад десяти різних місцях", - сказано у звіті.

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"Щодо прокиївських сил, особливо шокуючою була розповідь полоненого, якого утримували бійці Правого сектору. На території колишнього молодіжного табору, який перетворили на тимчасову в'язницю, Правий сектор утримував десятки цивільних полонених, які перебували там як заручники. Проти них застосовували тортури та вимагали величезні викупи від них та їхніх рідних", - йдеться далі у доповіді.

Організація поінформувала українську владу про цей інцидент, але наразі не отримала відповіді.

Під час презентації звіту у Києві заступник директора організації по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв також заявив про окремі випадки застосування тортур з боку працівників СБУ.

З боку сепаратистів, згідно зі звітом, до тортур можуть бути причетні формування "Спарта", "Призрак" та "Восток".

Amnesty International каже, що обидві сторони конфлікту утримують цивільних, які не чинили жодних злочинів, але симпатизують протилежній стороні. Організація розмовляла із цивільними, яких затримали і побили лише за те, що в них були фотографії з Євромайдану чи за контакт сепаратистів у мобільному.

Правозахисна організація закликала ООН та експертів організувати негайну місію в Україну, щоб відвідати всі місця, де утримують полонених.