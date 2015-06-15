Наливайченко прийшов на допит в ГПУ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Валентин Наливайченко - архівне фото

Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко прийшов на допит до Генеральної прокуратури. У СБУ кажуть, що допит пов'язаний із розслідуванням причетності колишнього заступника генерального прокурора до нафтобази на Київщині, де сталась пожежа.

СБУ раніше порушила справу за статтею "екоцид" через займання нафтопродуктів.

Паралельно з цим своє розслідування проводить МВС.

Голова СБУ Валентин Наливайченко сказав журналістам напередодні допиту, що справа стосується екс-заступник генерального прокурора Анатолія Даниленка.

"Не зупините ні мене, ні Службу безпеки в розслідуванні справи про екоцид і корупцію заступника генерального прокурора зразка жовтня 2014 року", - заявив Валентин Наливайченко напередодні в ефірі телеканалу 1+1.

За його словами, колишній заступник генерального прокурора "може обґрунтовано підозрюватись у вчиненні особливо важкого злочину з наслідками екоциду для жителів Київської області та власне всього Васильківського району".

Валентин Наливайченко сказав, що у зібраних матеріалах, які посадовець планує представити у ГПУ - провадження СБУ, дані активістів по боротьбі із корупцією, а також публікації у ЗМІ.

"Буду вимагати вже там, щоб був затриманий - а не втік з країни в черговий раз - високопосадовець, причетний до екоциду проти власних громадян, причетний через корупцію", - додав пан Наливайченко.

Раніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що колишній заступник генпрокурора отримував "злочинні прибутки" від нафтобази та фактично був її співвласником.

Радник голови СБУ Маркіян Лубківський напередодні повідомив, що візит Валентина Наливайченка до США скасований "через відмову Адміністрації президента" та отримав повістку до ГПУ.

"Натомість, він одержав повістку від слідчого генпрокуратури, яка таким чином реагує на заяву голови СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів щодо причетності колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтоналивної бази БРСМ", - написав Микола Лубківський у Facebook.

Голова СБУ Валентин Наливайченко також сказав, що нафтобаза та АЗС "БРСМ-Нафта" належали екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицькому.

"Вся ця нафтобаза та подібні їй належали колишньому міністру енергетики Ставицькому", - сказав пан Наливайченко на засідання уряду в п'ятницю.

Голова СБУ заявив, що служба безпеки разом з міністерством внутрішніх справ "готові розслідувати, як заступник генерального прокурора зупинив розслідування міліції, як він став співвласником такої нафтобази та подібних нафтобаз".

Окрім того голова СБУ розповів про домовленості із лабораторіями ФБР, які можна долучити до цього розслідування.

У мережі заправок причетність колишнього міністра до їхнього бізнесу заперечили.

Голова ради директорів фонду FreezeOil, який є співвласником "БРСМ-Нафта", Роланд Піпер заявив, що компанія жодним чином не пов'язана з паном Ставицьким.

"Під час покупки ми проводили аудит - жодних зв'язків з ним виявлено не було", - сказав він у коментарі агенції "Інтерфакс".

"БРСМ-Нафта" оголосила винагороду в один мільйон гривень за інформацію про винуватців пожежі, а також заявила про намір залучити міжнародних експертів для оцінки її причин.

Сам Едуард Ставицький, який в Україні оголошений у розшук, також поки що не прокоментував ці заяви.