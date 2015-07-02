Міністр охорони здоров’я Квіташвілі йде у відставку

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Квіташвілі перебуває на посаді рівно сім місяців

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що має намір подати у відставку.

Пан Квіташвілі аргументував свій крок тим, що його відставку ініціює фракція, яка висунула його на цю посаду.

"Якщо я є каменем спотикання на шляху (реформ), я готовий піти", - цитує його агенція "Українські новини".

Чутки про відставку очільника МОЗ ходили в кулуарах парламенту ще зранку в четвер, однак офіційно підтвердилися лише в другій половині дня.

Пан Квіташвілі заявив, що після ймовірної відставки залишиться в Україні.

Замало агресії

Роботу Міністерства охорони здоров’я час від часу критикували політики з різних, у тому числі, коаліційних політичних сил.

"У нашої фракції є надто багато запитань про катастрофічну ситуацію в Міністерстві охорони здоров’я. Ми далі не можемо терпіти того, що відбувається у цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві", - заявив цього вівторка лідер парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко.

Наступного дня на відставку пана Квіташвілі натякнув голова Одеської ОДА, земляк міністра Михеїл Саакашвілі.

"Олександр Квіташвілі порядний, він знає що треба робити, але він не зміг робити те, що потрібно було зробити в системі, яка створена в цій країні. Тут треба вести агресивну політику, не боятись нажити ворогів, а також несправедливої критики і усіляких загроз. На жаль, у Сандро таких якостей на цьому етапі не виявилось", - написав він у своєму Facebook у середу.

У четвер зранку інформацію про те, що Олександр Квіташвілі написав заяву про відставку, розповсюдив Twitter "Блоку Петра Порошенка" з посиланням на першого заступника голови його парламентської фракції Ігоря Кононенка.

Грузинський українець

Колишній міністр охорони здоров’я, праці та соціальних справ Грузії Олександр Квіташвілі обіймає посаду міністра охорони здоров’я України з 2 грудня минулого року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Квіташвілі став громадянином України в один день з Наталією Яресько та Айварасом Абромавичусом

Він – разом з нинішніми міністрами економіки та фінансів Айварасом Абромавичусом і Наталією Яресько – у цей день отримав українське громадянство як особа, прийняття якої до громадянства становить державний інтерес.

"Я гордий, що став громадянином цієї великої країни з великим майбутнім", - заявив він тоді.

30 червня на брифінгу у МОЗ Олександр Квіташвілі сказав, що у разі, якщо парламент не підтримає запропоновані його відомством законопроекти, його особисто в Україні "нічого не триматиме".

Утім, на брифінгу в четвер, на якому пан Квіташвілі оголосив про намір піти у відставку, він заявив, що збирається залишитися в Україні.

Крім того, міністр висловив сподівання, що людина, яка прийде на його місце, продовжить початий ним курс реформування.

Згідно з нормами законодавства, заяву про відставку члена Кабміну на своєму засіданні затверджує Верховна Рада України.

Прізвища ймовірних наступників пана Квіташвілі наразі не відомі.