У Мінську говорили про відвід танків, але нічого не підписали

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на сході України на черговій зустрічі в Мінську узгодила текст документу про відведення танків та інших видів озброєнь калібром менше 100 мм, але жодних документів сторони не підписали.

Про це заявив керівник ОБСЄ, глава МЗС Сербії Івіца Дачич, а пізніше інформацію підтвердив речник президента України Святослав Цеголко.

"За дорученням президента представники України в тристоронній контактній групі домоглися прийняття домовленості про підписання доповнення до комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року в частині, яка стосується відведення танків, артилерійських озброєнь калібром до 100 мм і мінометів", - розповів Святослав Цеголко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Втім, за словами спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, учасники контактної групи не підписали угоду, а лише погодили поетапний план відведення техніки.

У документі, за словами Мартіна Сайдіка, детально пропишуть процедури верифікації відведення техніки.

Контактна група планує провести дві зустрічі в Мінську в серпні, але, за деякими повідомленнями, учасники переговорів можуть зібратися ще раз наприкінці липня.

Робота підгруп

Копирайт изображения EPA Image caption Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік пояснив, що "угода не підписана, відбулося її узгодження"

Пан Сайдік також розповів про питання, які обговорювали у Мінську.

Підгрупа з безпеки узгодила план поетапного відводу озброєнь - "за певним часовим графіком".

У підгрупах з безпеки, гуманітарних та економічних питань вдалося досягти згоди по напрямкам роботи. Обговорення, втім, ще не оформлені у колективні рішення і триватимуть дати.

За повідомленням спецпредставника ОБСЄ, в підгрупах обговорювалося також створення додаткового КПП в Луганській області, можливість залучення європейських країн до процесу відновлення водопостачання в Донбасі, відновлення залізничної інфраструктури, у тому числі для перевезення вугілля.

Говорили і про план деескалації ситуації в Широкиному і його околицях на Маріупольському напрямі. Вирішили, що координатор гуманітарної підгрупи на цьому тижні відправиться для вивчення ситуації в зону конфлікту.

Одностороннє відведення

Копирайт изображения AFP Image caption Бойові дії на Донбасі не припиняються

У неділю представники самопроголошених республік заявили, що "в інтересах найшвидшого встановлення миру" вирішили в односторонньому порядку почати відведення техніки зі зброєю калібром менше 100 міліметрів.

Перед цим вони заявляли про готовність відвести озброєння на три кілометри від лінії зіткнення, "окрім проблемних ділянок", якими, за оцінками керівників "ДНР/ЛНР", залишається район Донецького аеропорту та Дебальцевого.

Андрій Таран, який представляє українську сторону в Спільному центрі з контролю та координації, назвав такі заяви сепаратистів "спробою виправдати вчинені ними злочини".

А заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александер Хуг заявив, що представники місії не вважають зафіксований рух важкої техніки від лінії зіткнення з боку сепаратистів відведенням озброєння.

"Мав місце рух техніки від лінії зіткнення кудись, але ми не знаємо, куди. Ми вимагаємо, щоб нам повідомляли, де зараз перебуває техніка. По-друге, нам потрібно знати, за якими правилами відводять техніку від лінії зіткнення. По-третє, хотілося б знати, де це озброєння зберігається", - сказав пан Хуг.

Раніше у Мінську домовилися про відведення зброї калібром більше 100 міліметрів, однак обидві сторони конфлікту неодноразово заявляли про недотримання цієї норми. В останні дні ОБСЄ також констатувала загострення ситуації на лінії зіткнення.

Бої на Донбасі не припиняються. У прес-центрі АТО повідомляють, що за вівторок позиції української армії обстріляли 80 разів - зокрема, з використанням 122-х мм артилерії та 120-мм мінометів, які мали б бути відведені.

ЗМІ "ДНР" у середу зранку повідомляють про те, що внаслідок обстрілу Київського району Донецька зі сторони ЗСУ снаряд влучив у житловий будинок. Інформації про жертв не надходило.