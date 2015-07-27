Депутата Єремеєва перевезли до лікарні у Київ

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Депутата Верховної Ради, керівника групи "Воля народу" Ігоря Єремеєва перевезли із лікарні у Луцьку до клініки у Києві.

Про це позаштатному кореспонденту ВВС Україна повідомили в Луцькій міській клінічній лікарні.

Водночас як повідомив ВВС Україна керівник громадської приймальні депутата у Луцьку Всеволод Грабчев, пана Єремеєва увечері неділі перевезли до приватної столичної клініки "Борис".

Ігор Єремеєв потрапив до відділу реанімації Луцької міської лікарні у неділю вранці, підтвердила позаштатному кореспонденту ВВС Україна головний лікар Лариса Духневич.

При цьому вона відмовилася розкривати особливість травми пана Єремеєва, пославшись на лікарську таємницю.

За її словами, стан депутата стабілізували, після чого його переправили до Києва авіацією.

Водночас джерела на умовах анонімності розповіли позаштатному кореспонденту ВВС Україна, що Ігор Єремеєв отримав поранення, упавши із коня.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що депутат потрапив до лікарні із черепно-мозковою травмою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Єремеєв керує депутатською групою "Воля народу" і є давнім соратником Володимира Литвина

Ігор Єремеєв у Верховній Раді керує групою з правами фракції "Воля народу", до якої входить 19 депутатів.

Пан Єремеєв, за версією журналу Forbes, входить у шостий десяток найбагатших людей з майже 60 мільйонами доларів.

Волинський бізнесмен займається енергетичним бізнесом – контролює мережу заправок WOG та групу компаній "Континіум", яка володіє відомими продуктовими брендами "Комо", та "Галичина".

У 2000-х роках він належав до Народної партії спікера Володимира Литвина, а до парламентів двох останніх скликань обирався у мажоритарному окрузі на Волині.