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Депутат Верховної Ради Ігор Єремеєв перебуває у стабільно важкому стані, повідомила прес-служба депутатської групи "Воля народу".

У нардепа підтвердили, що він отримав закрито черепно-мозкову травму "у результаті невдалого падіння з коня".

"На даний період його стан стабільно тяжкий. Ведеться інтенсивна терапія, і на даний період немає необхідності у оперативному втручанні", - йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою депутата.

Раніше ВВС Україна стало відомо, що пана Єремеєва перевезли із лікарні у Луцьку, де стався інцидент, до приватної клініки у Києві.

Перевезли до Києва

У прес-службі пана Єремеєва заявили, що питання про те, чи транспортувати нардепа на лікування закордон досі вирішується.

Ігор Єремеєв потрапив до відділу реанімації Луцької міської лікарні у неділю вранці, підтвердила позаштатному кореспонденту ВВС Україна головний лікар Лариса Духневич.

Як повідомили в Луцькій лікарні, стан депутата стабілізували, після чого його переправили до Києва авіацією.

Як повідомив ВВС Україна керівник громадської приймальні депутата у Луцьку Всеволод Грабчев, пана Єремеєва увечері неділі перевезли до приватної столичної клініки "Борис".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Єремеєв керує депутатською групою "Воля народу" і є давнім соратником Володимира Литвина

Ігор Єремеєв у Верховній Раді керує групою з правами фракції "Воля народу", до якої входить 19 депутатів.

Пан Єремеєв, за версією журналу Forbes, входить у шостий десяток найбагатших людей з майже 60 мільйонами доларів.

Волинський бізнесмен займається енергетичним бізнесом – контролює мережу заправок WOG та групу компаній "Континіум", яка володіє відомими продуктовими брендами "Комо", та "Галичина".

У 2000-х роках він належав до Народної партії спікера Володимира Литвина, а до парламентів двох останніх скликань обирався у мажоритарному окрузі на Волині.