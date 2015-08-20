Що думають українці про себе, Україну та шлях до Європи - дослідження
Українці найбільше асоціюють Україну із корумпованою владою і називають корупцію найбільшою перешкодою на шляху до членства в ЄС. Такими є результати дослідження, котре провела компанія TNS на замовлення Інституту світової політики.
Крім того, кожен п'ятий опитаний українець асоціює Україну з війною. І лише 16% відповіли, що пов'язують Україну з Батьківщиною і домом.
Прикметно, що такі погляди українців на самих себе дуже близькі до того, як сприймають Україну в Європі.
Згідно з попереднім дослідженням, також проведеним Інститутом світової політики, більшість опитаних європейців - 46% - сказали, що асоціюють Україну з війною та конфліктом. 35% опитаних називали головною перешкодою членства України в ЄС корупцію, 26% - олігархів, і ще 22% - бідність.
Самі українці так само вважають, що рухатися до членства в ЄС країні заважають:
- корупція (84,7%)
- олігархи (72,5%)
- недостатній економічний розвиток (56,9%).
"Ми бачимо суттєві збіги в тому, як нас сприймає Європейський Союз і як українці сприймають самих себе. Насамперед ми бачимо, що громадян ЄС і самих українців найбільше непокоїть відсутність належної боротьби з корупцією", - каже перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.
"Очевидно, що якщо українська влада таки продемонструє належний рівень боротьби з корупцією, то і двері до ЄС перед Україною будуть ширшими, і оцінка українців щодо влади, щодо самих себе суттєво зросте", - додає експерт.
При цьому абсолютна більшість українців, за результатами дослідження, хочуть, аби Україну в Європі сприймали як заможну країну.
Ще 42,6% опитаних прагнуть, аби Україна асоціювалася з європейськими цінностями. Туризм набрав 37,4% голосів опитаних.
Українці - дешева робоча сила?
Найважче українцям було відповісти на запитання про те, із чим, на їхню думку, асоціюється Україна в Європі. Понад третина респондентів не змогли цього зробити. Але більшість із тих, що відповіли, вважають, що європейці асоціюють Україну із:
- корумпованою владою (21,2%)
- війною (21,1%)
- дешевою землею та робочою силою (12,8%).
Тут українці виявили себе не тільки реалістами, але й песимістами, бо думають, що їх сприймають гірше, ніж це є насправді, кажуть дослідники.
Відповіді про "дешеву робочу силу" і "дешеву землю" є наслідком інформаційних кампаній проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС та загалом європейської інтеграції України, вважає директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Насправді ж у попередньому дослідженні лише італійці заявляли, що Україна у них асоціюється із прибиральницями, і таких було лише 10%.
"Було докладено чимало зусиль, аби переконати українців у тому, що в Європі вони нікому не потрібні, а якщо і потрібні, то лише як дешева робоча сила. І коли ми їздили регіонами, виявилося, що саме це є головним аргументом, чому пересічні українці не хочуть бути частиною Європи. Це вже якісь стереотипи, а з ними нелегко боротися, бо вони нелогічні та емоційні", - каже пані Гетьманчук.
Експерт також додає, що побороти цей стереотип здатен безвізовий режим, коли більше українців на власні очі зможуть переконатися, що європейці ставляться до них краще, ніж вони вважають, а також коли запрацює повноцінна зона вільної торгівлі із ЄС.
"Українці з подивом з'ясували, що Україна є головним постачальником меду до ЄС і другим після Китаю його виробником у світі. Коли таких історій успіху буде більше, ми, очевидно, зрозуміємо свою додану вартість", - вважає директор Інституту світової політики.
Результати опитування, на думку публіциста Миколи Рябчука, також демонструють певний інфантилізм українців і небажання брати відповідальність на себе:
"Українці називають найбільшою проблемою корумповану владу, але водночас - відокремлюють себе від від цієї влади. Мовляв, влада погана і корумпована, а ми такі білі і пухнасті, ніхто з нас хабарів не бере й не дає, не краде".