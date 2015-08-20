Що думають українці про себе, Україну та шлях до Європи - дослідження

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Українці найбільше асоціюють Україну із корумпованою владою і називають корупцію найбільшою перешкодою на шляху до членства в ЄС. Такими є результати дослідження, котре провела компанія TNS на замовлення Інституту світової політики.

Крім того, кожен п'ятий опитаний українець асоціює Україну з війною. І лише 16% відповіли, що пов'язують Україну з Батьківщиною і домом.

Прикметно, що такі погляди українців на самих себе дуже близькі до того, як сприймають Україну в Європі.

Згідно з попереднім дослідженням, також проведеним Інститутом світової політики, більшість опитаних європейців - 46% - сказали, що асоціюють Україну з війною та конфліктом. 35% опитаних називали головною перешкодою членства України в ЄС корупцію, 26% - олігархів, і ще 22% - бідність.

Самі українці так само вважають, що рухатися до членства в ЄС країні заважають:

корупція (84,7%)

олігархи (72,5%)

недостатній економічний розвиток (56,9%).

"Ми бачимо суттєві збіги в тому, як нас сприймає Європейський Союз і як українці сприймають самих себе. Насамперед ми бачимо, що громадян ЄС і самих українців найбільше непокоїть відсутність належної боротьби з корупцією", - каже перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.

Ми бачимо суттєві збіги у тому, як нас сприймає Європейський Союз та як українці сприймають самих себе Сергій Солодкий, Інститут світової політики

"Очевидно, що якщо українська влада таки продемонструє належний рівень боротьби з корупцією, то і двері до ЄС перед Україною будуть ширшими, і оцінка українців щодо влади, щодо самих себе суттєво зросте", - додає експерт.

При цьому абсолютна більшість українців, за результатами дослідження, хочуть, аби Україну в Європі сприймали як заможну країну.

Ще 42,6% опитаних прагнуть, аби Україна асоціювалася з європейськими цінностями. Туризм набрав 37,4% голосів опитаних.

Українці - дешева робоча сила?

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Українці знають, що нині у Європі їх країну асоціюють із війною та конфліктом, але хотіли б, щоб європейці колись думали про Україну як заможну державу

Найважче українцям було відповісти на запитання про те, із чим, на їхню думку, асоціюється Україна в Європі. Понад третина респондентів не змогли цього зробити. Але більшість із тих, що відповіли, вважають, що європейці асоціюють Україну із:

корумпованою владою (21,2%)

війною (21,1%)

дешевою землею та робочою силою (12,8%).

Тут українці виявили себе не тільки реалістами, але й песимістами, бо думають, що їх сприймають гірше, ніж це є насправді, кажуть дослідники.

Відповіді про "дешеву робочу силу" і "дешеву землю" є наслідком інформаційних кампаній проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС та загалом європейської інтеграції України, вважає директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.

Насправді ж у попередньому дослідженні лише італійці заявляли, що Україна у них асоціюється із прибиральницями, і таких було лише 10%.

"Було докладено чимало зусиль, аби переконати українців у тому, що в Європі вони нікому не потрібні, а якщо і потрібні, то лише як дешева робоча сила. І коли ми їздили регіонами, виявилося, що саме це є головним аргументом, чому пересічні українці не хочуть бути частиною Європи. Це вже якісь стереотипи, а з ними нелегко боротися, бо вони нелогічні та емоційні", - каже пані Гетьманчук.

Коли історій успіху буде більше, ми, очевидно, зрозуміємо свою додану вартість Альона Гетьманчук, Інститут світової політики

Експерт також додає, що побороти цей стереотип здатен безвізовий режим, коли більше українців на власні очі зможуть переконатися, що європейці ставляться до них краще, ніж вони вважають, а також коли запрацює повноцінна зона вільної торгівлі із ЄС.

"Українці з подивом з'ясували, що Україна є головним постачальником меду до ЄС і другим після Китаю його виробником у світі. Коли таких історій успіху буде більше, ми, очевидно, зрозуміємо свою додану вартість", - вважає директор Інституту світової політики.

Результати опитування, на думку публіциста Миколи Рябчука, також демонструють певний інфантилізм українців і небажання брати відповідальність на себе:

"Українці називають найбільшою проблемою корумповану владу, але водночас - відокремлюють себе від від цієї влади. Мовляв, влада погана і корумпована, а ми такі білі і пухнасті, ніхто з нас хабарів не бере й не дає, не краде".