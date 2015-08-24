Порошенко: війна за незалежність все ще триває

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Президент Петро Порошенко наголосив, що війна за незалежність в Україні не завершилась.

"24 серпня з офіційної дати перетворюється на найбільше, головне свято країни. 25-й рік Незалежності маємо пройти, як по крихкому льоду. Маємо розуміти - найменший необережний крок може стати фатальним. Війна за Незалежність все ще триває, і перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність і залізну витривалість", - зазначив президент у своєму виступі під час Маршу незалежності на Хрещатику.

Щодо ситуації на Сході пан Порошенко наголосив, що альтернативи мирному врегулюванню немає.

"Для України не існує альтернативи мирному врегулюванню. Рівно як безальтернативними на даний час є Мінські домовленості, підтримані і рішенням Радбезу ООН", - сказав він у Києві.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент Порошенко: війна за незалежність ще триває

Він також сказав, що "агресія з боку Росії забрала життя майже 2100 українських воїнів".

"Дякуючи зусиллям нашої армії та дипломатів, всього українського народу, Росія не досягла мети. Україна й українці вистояли, витримали удар. Ми були, ми є і ми будемо. І хай ці мої слова загадають у далекому майбутті, коли святкуватимуть перші сто років незалежності. А от Новоросія – такий же міф, як у відомого письменника Толкієна, країна Мордор", - сказав президент.

Копирайт изображения epa Image caption Під час Маршу незалежності центром Києва пройшли більше двох тисяч вояків

210 тисяч осіб прийшли на військову службу за шість хвиль мобілізації до лав Збройних сил України, додав він.

Росія відкидає будь-яку причетність до конфлікту на сході України.

В Україні сьогодні відзначають День незалежності.

Копирайт изображения epa Image caption Подивитись на Марш незалежності, попри спекотну погоду, зібрались сотні людей

В Києві пройшов Марш незалежності, участь в якому взяли понад 2000 військовослужбовців. Переважна більшість із них була учасниками бойових дій в зоні конфлікту на Донбасі.

Напередодні українські військові попередили про можливі провокації з боку сепаратистів.

"Ватажки "ДНР" і "ЛНР" активно розповсюджують брехливу інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових та готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст, щоб дискредитувати українську армію, створивши потрібну картинку для російських ЗМІ та отримати привід для наступу на українські позиції", - наголосив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Росія відкидає будь-яку причетність до конфлікту на сході України. Українські військові та самопроголошені республіки на Донбасі звинувачують один одного у порушенні перемир'я. Обидві сторони ті звинувачення також відкидають.

Зі свого боку в "ДНР" заявили, що українські війська готують наступ на День незалежності.

Привітання Україні

Тим часом президент США Барак Обама у своєму привітанні із нагоди 24 річниці незалежності України висловив підтримку українському народу.

"Наші дві нації працюють разом, щоб підтримати та захистити право українського народу вільно обрати власний шлях вперед. У той час, коли ви працюєте, щоб провести вирішальні реформи незважаючи на агресію з боку Росії на сході та окупацію Криму, Сполучені Штати будуть залишатися послідовними у своїй підтримці України", - сказано у привітанні, яке оприлюднила прес-служба українського президента.

"Незважаючи на численні виклики, народ України наблизився більш ніж коли-небудь до здійснення свого спільного бачення вільної, демократичної та квітучої країни, міцно інтегрованої в серці Європи", - цитує Обаму прес-служба Порошенка.

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Надіслав привітання з нагоди Дня незалежності і французький президент Олланд, з яким пан Порошенко зустрінеться у понеділок.

"У час, коли наші дві країни налагодили тісне партнерство для врегулювання конфлікту, який розриває схід України, хочу нагадати Вам про відданість Франції, як і всього Європейського Союзу, незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - сказано у привітанні французького президента, якого цитує прес-служба Петра Порошенка.

У понеділок після участі в заходах з нагоди Дня незалежності у Києві пан Порошенко вилетить у Берлін, де зустрінеться із паном Олландом та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Вони мають обговорити ескалацію конфлікту на Донбасі.

24 серпня 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.