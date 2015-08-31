Правоохоронці розслідують проникнення в "дім Ківалова" в Одесі

Копирайт изображения facebook.automaidan

Міліція Одеси затримала 15 активістів, яких підозрюють у проникненні в будинок при Міжнародному гуманітарному університеті Одеської юракадемії (ОНЮА). Усіх, крім водія екскаватора, який зруйнували ворота комплексу, відпустили, повідомляють правоохоронці.

Раніше представники громадської організації "Автомайдан" заявили, що активісти за допомогою екскаватора потрапили у "незаконно збудований будинок прийомів для студентів в Одесі", де виявили кілька портретів депутата та екс-ректора ОНЮА Ківалова.

Проникнення в комплекс

У неділю веб-сайт МВС Одещини повідомив про те, що "до будинку одного з народних депутатів України увірвалися громадяни".

Пізніше Сергій Ківалов на своїй сторінці у Facebook написав, що будівля належить Міжнародному гуманітарному університету.

"Хто б що б не говорив, це - повне беззаконня. І якщо хтось думає, що таке може трапитися з Ківаловим, а зі мною ні - дуже помиляється!" - написав пан Ківалов.

Копирайт изображения facebook.automaidan Image caption Фото з комплексу, зроблене активістами

У міліції відзначають, що група з 15 осіб потрапила у будівлю, зруйнувавши ворота та вибивши вікно.

"До відділення міліції правоохоронці доставили 15 осіб, з числа тих, хто брав активну участь у вказаному правопорушенні. Серед них встановлені організатори події", - говориться у повідомленні МВС.

Правоохоронці порушили кримінальну справу про хуліганство.

Як повідомили ВВС Україна у міліції в понеділок, усіх затриманих, крім водія екскаватора, відпустили - суд обирає йому запобіжний захід.

"Незаконний" будинок

Копирайт изображения facebook.automaidan Image caption Портрет Сергія Кіівалова, який активісти виявили у будівлі міжнародного гуманітарного університету ОНЮА

На веб-сайті організації "Автомайдан-Одеса" вказується, що біля будівлі активісти виявили тенісний корт, сауну, причал і яхти. Будівлю активісти називають "особистим будинком Ківалова".

"Побудований він прямо на березі Чорного моря, чим порушує українське законодавство, адже паркан довкола будинку, перекриває вільний доступ до моря", - стверджують в організації.

Копирайт изображения facebook.automaidan Image caption Фото Сергія Ківалова, яке, як кажуть активісти, вони виявили у будинку, що належить ОНЮА

Як повідомляє позаштатний кореспондент ВВС Україна з Одеси, у понеділок огорожу біля комплексу часткового відновили й прохід до нього оточили кордоном охоронці однієї з приватних фірм.

Туди ж прибув губернатор Одещини Міхіел Саакашвілі, який потрапив на корти комплексу, однак в будівлю заходити не став. За його словами, ситуацією навколо будинку має займатися прокуратура.