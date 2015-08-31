Експерти: нового Майдану не буде

Копирайт изображения Reuters Image caption Партія "Свобода" звинуватила у сутичках біля Ради міліцію

Пікет Верховної Радиз вимогою не голосувати за зміни до Конституції закінчився кривавими сутичками з міліцією, в яких один правоохоронець загинув і більше сотні отримали поранення.

Вперше з подій Євромайдану у сутичках міліції та протестувальників загинула людина, і так багато отримали поранення. Більшість з них поранило від кинутого у лави правоохоронців вибухового пристрою, який у міліції назвали гранатою.

Чи варто чекати нових заворушень або чергового Майдану, яка доля конституційної децентралізації та, які партії отримали найбільше бонусів від трагедії?

З цими питаннями ВВС Україна звернулася до політичних експертів.

Володимир Фесенко, політолог:

Сьогоднішні сутички я б не називав якоюсь точкою неповернення чи початком нового Майдану. Це попередження для праворадикальних сил – до чого можуть призвести подібні дії.

Позицію не сприйняття конституційних змін й пункт про особливий порядок самоврядування поділяють далеко не всі. Не всі підтримують мінські домовленості, але не багатьом хочеться починати нову революцію.

Копирайт изображения AFP Image caption Більше ста міліціонерів постраждали під час сутичок під Радою, переважно від вибуху гранати

Я бачу два пояснення трагедії – неврівноважена, емоційна та збуджена людина, яка почала використовувати зброю. Проблема зброї обговорюється давно, треба посилювати покарання за її зберігання та використання.

Інша версія – це свідома провокація. Я відкидаю, що це провокація українських силовиків. Є лише одна сторона, яка зацікавлена в таких подіях під ВР – Росія.

Тому треба провести неофіційні переговори з керівництвом правоохоронних органів та керівництвом радикальних організацій. Ініціатори акцій мають нести відповідальність за їхню організацію і самим виявляти провокаторів, а не кивати тільки на міліцію.

Ми бачили, чиї там прапори були і що керівники "Свободи" брали участь у бійках. Вони позапарламентська партія – побачили для себе можливість проявити і показати "бойовим загоном революції", заробити політичні бали.

Треба згадати досвід сторічної давнини, як загинула українська держава Володимир Фесенко, політолог

Але ж є межа, все це може погано закінчитись. Треба згадати досвід сторічної давнини, як загинула українська держава, всі патріоти якої воювали не з ворогом зовнішнім, а між собою.

Щодо змін Конституції, то я не вірю, що норма про особливий порядок самоврядування Донбасу запрацює. До грудня, коли може бути друге читання, не треба чекати, все стане зрозумілою в листопаді.

Якщо 18 жовтня та 1 листопада "ЛНР" та "ДНР" проведуть вибори, не узгоджені з Україною, то можуть поховати Мінські угоди. Минулого року такі ж вибори фактично поховали Мінськ-1.

Image caption Юлія Тимошенко виступила проти внесення змін до Конституції в частині децентралізації

Коли ці вибори відбудуться, українська сторона має офіційно заявити, що вона знімає з себе певні зобов’язання. Зокрема, можна зняти після тих виборів з проекту децентралізації 18-ий пункт про окремі райони. Тоді вже і 300 голосів будуть за документ.

Сьогоднішні події також є сигналом міжнародним партнерам: не можна заради ілюзій про політичні домовленості з сепаратистами провокувати серйозний політичний конфлікт в Києві.

Хай меншість, але достатньо войовнича – абсолютно не сприймає політичні мінські домовленості. Очевидно, що частина політичних домовленостей у Мінську не може бути реалізована в демократичному українському суспільстві.

Вадим Карасьов, політолог:

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Ми побачили репетицію моделі осіннього політичного сезону. Треба виконувати мінські домовленості, хоча б якусь їхню частину, навіть попри невиконання тією стороною. У тому числі через "побажання" наших західних партнерів.

Ми бачимо, що навіть не доленосні голосуванні щодо Конституції в першому читанні викликають такі політичні реакції.

Порошенко має проблеми: він не охоче йде на поправки щодо особливих прав самоврядування, але з іншого боку, який у нього вибір – йти у наступ?

Це питання не тільки місцевих виборів, а більш глибока боротьба за владу Вадим Карасьов, політолог

Цю фішку підхопили інші, навіть Тимошенко. Її фракція голосувала перший раз за зміни, а зараз - ні. Вона розуміє, що президентська команда в зоні випробувань. Ляшко і "Самопоміч" давно цю лінію тримали, а от приєднання Тимошенко - це виклик президенту.

Це питання не тільки місцевих виборів, а більш глибока боротьба за владу. Чим завжди відрізнялась Україна – демократія та свободи використовуються як інструмент жорсткої боротьби за владу.

"Свобода" діяла найактивніше та агресивніше під парламентом, але що їм лишається робити? З їхньої ніші їх відтіснив "Правий сектор" й вони залишились у тіні. Їм треба реабілітація і нова радикальна форма бренду.

Бачу два варіанти долі конституційних поправок – або виконується Мінськ і проблем з голосуванням не буде, або ж Мінськ не виконають бойовики, і зміни будуть не актуальними. Такого конфлікту біля Ради більше не має бути.