У США оприлюднили тисячі листів Гілларі Клінтон

Копирайт изображения Reuters Image caption Пані Клінтон критикують через службове листування з особистого серверу, що могло становити загрозу держбезпеці США

Влада США оприлюднила тисячі електронних листів Гілларі Клінтон, надіслані нею з особистого сервера в той період, коли вона очолювала Держдепартамент.

Як повідомив представник держдепу Марк Тонер, 150 із повідомлень довелося відредагувати, вилучивши з них секретну інформацію.

Пані Клінтон розраховує стати кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у 2016 році.

Останнім часом її критикують за те, що вона використовувала особистий сервер для службового листування, будучи держсекретарем США, що є порушенням федерального закону.

ФБР почала перевіряти імейли пані Клінтон щодо можливого витоку таємної інформації.

За словами самої пані Клінтон, з 60 000 відправлених нею листів близько половини носили особистий характер. Вона також заперечує, що в переписці була секретна інформація.

Утім, близько 150 листів Держдепартамент визнав такими, що містили таємні дані.

Опоненти Гілларі Клінтон заявили, що використовуючи незахищений комп'ютер, вона ризикувала національною безпекою Сполучених Штатів.

Політик визнала, що використання особистого серверу з квартири в Нью-Йорку було помилкою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пані Клінтон залишається фаворитом серед можливих кандидатів від демократів

Процес перевірки листів триває. Як відзначають у Держдепартаменті, більшість листів справді стосувалися повсякденного життя пані Клінтон.

Опитування показують, що історія з електронним листуванням позначилася на передвиборчих рейтингах Гілларі Клінтон, але вона все одно залишається фаворитом серед можливих кандидатів у президенти США від Демократичної партії.

Політик очолювала Держдепартамент США у 2009-2013 роках.