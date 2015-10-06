Хто позмагається з Кличком у другому турі?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Екс-мер Олександр Омельченко може стати одним з основних конкурентів Віталія Кличка

За крісло мера столиці України змагаються майже тридцять кандидатів, а на Віталія Кличка, скоріше за все, чекає складний другий тур перегонів.

Для пана Кличка нинішні вибори стануть вже четвертими столичними мерськими перегонами за десятирічну політичну кар’єру.

Чинного мера підтримує президент і владна вертикаль. Проте цього разу набрати більше 50% голосів у першому турі, як було 2014 року, йому навряд чи вдасться.

Як стверджують експерти, поки що у Києві немає чіткого дуету фаворитів. Ім’я суперника Кличка у другому турі є головною інтригою перегонів.

Старі "затяті друзі"

Віталій Кличко нещодавно очолив "БПП-Солідарність" й влив туди свій "Удар", тому балотується саме від президентської партії. Список до міськради поділили порівну між екс-ударівцями та БПП.

На дочасних виборах мера столиці у травні 2014 року Кличко набрав понад 56% голосів. Але зараз різні опитування не дають йому більше 25%, що відкриває дорогу у другий тур.

За словами співрозмовника ВВС Україна у партії мера, наразі найближчими переслідувачами мера можна назвати колишнього голову міста Олександра Омельченка, депутата Ради Борислава Березу та представника "Батьківщини" Володимира Бондаренка.

Опублікованих опитувань поважних центрів щодо Києва немає. Як пояснює директору "Демократичних ініціатив", це пов’язано з інтересами самих кандидатів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Кличко формально очолює президентську партію "БПП-Солідарність"

"Дослідження роблять, але не публікують", - вважає пані Бекешкіна.

За її словами, найближчими переслідувачами можуть бути Омельченко та Береза.

"Виграти в першому турі у Віталія Кличка не вийде. Але серйозного кандидата на другий тур для нього я не бачу", - заявила ВВС Україна Ірина Бекешкіна.

Олександр Омельченко йде на вибори зі своєю старою партією "Єдність", список якої він веде до Київради.

77-річний Олександр Олександрович керував містом до 2006 року. Пан Омельченко був другом боксерів Кличків.

Проте саме балотування Віталія Кличка в 2006 році на посаду мера позбавило Омельченка мерського крісла.

Кличко відтягнув значну частину прихильників Омельченка, обидва вони набрали по 20%, а переможцем став Леонід Черновецький з результатом у понад 30%.

Виграти в першому турі у Віталія Кличка не вийде. Але серйозного кандидата на другий тур для нього я не бачу Ірина Бекешкіна, соціолог

З тих часів стосунки двох політиків були складними, проте зараз, як допускають експерти, Кличко та Омельченко могли й домовитись.

Окрім того, частина людей, які раніше були близькі до "Удару", опинились у списку партії "Єдність". Наприклад, нинішня депутат Київради від "Удару" Юлія Лимар або депутат Київради Алла Шлапак.

За однією з версій, яку озвучили співрозмовники ВВС Україна з числа експертів, балотування Омельченка – це сценарій команди мера, адже той є зручним кандидатом на другий тур. Натомість сам пан Омельченко отримає свою фракцію у міськраді.

Пані Бекешкіна критично ставиться до такої версії.

"Я б не казала, що є таємний задум Кличка з Омельченком", - вважає пані Бекешкіна.

За її словами, балотування Омельченка є запорукою результату партії, в якій є багато впливових людей. Також вона радить не забувати про старі образи між Омельченком та Кличком.

Група переслідування

Наступний політик з так званої "групи переслідування", яка претендує на другий тур, – Борислав Береза.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Борислав Береза, який раніше співпрацював з групою УКРОП, йде від власної "Партії рішучих громадян"

Він один з перших почав вести кампанію, ще задовго до офіційного початку перегонів.

На вибори іде від "Партії рішучих громадян", хоча до останнього часу співпрацював з групою УКРОП, яку пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пан Береза став відомим у столиці ще під час Євромайдану, а на дочасні вибори Ради в 2014 році йшов самовисуванцем, проте сам тоді активно співпрацював з "Правим сектором".

Найбільше киянам він запам’ятався боротьбою з роздрібною торгівлею алкоголем на Троєщині та боротьбою із забудовниками.

Колишній заступник голови КМДА Володимир Бондаренко балотується від партії "Батьківщина", яка останніми місяцями вирвалася до групи лідерів виборчих симпатій українців.

На минулорічних виборах мера він набрав майже 9% та зайняв третє місце. Зараз закриті опитування, за словами співрозмовників ВВС Україна, дають йому приблизно такий же рейтинг.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Бондаренко від "Батьківщини" знову спробує позмагатись з Віталієм Кличком

Бізнесмен-ресторатор Сергій Гусовський від "Самопомочі" також міг би претендувати на вихід до другого туру, враховуючи високий рейтинг у столиці самої партії мера Львова.

Проте окремі опитування дають різні результати щодо його підтримки. Пан Гусовський у 2014 році зайшов до Київради з фракцією "Самопомочі", проте його особистий рейтинг перед виборами був незначним.

Він, на відміну від інших кандидатів, почав рекламну кампанію тільки після офіційної реєстрації на початку жовтня.

Рекламні лідери

Менш рейтингові, проте не менш помітні кандидати у мери Києва – Сергій Думчев та Геннадій Корбан.

Керівник партії "Рух за реформи" із символікою носорога розвісив свою політичну рекламу задовго до старту офіційної виборчої кампанії, перевершивши за кількістю бордів інших суперників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Гусовський спробує конвертувати рейтинг "Самопомочі" у підтримку кандидата в мери

Пан Думчев до виборів у Києві був маловідомим. Він займався бізнесом, офіційно декларує себе директором банку "Преміум".

У політику серйозно спробував піти в 2014 році, коли балотувався в парламент за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка, яка виборчого бар’єру не подолала.

Геннадій Корбан також стартував на виборах ще до реєстрації, розвісивши в Києві велику кількість рекламних щитів.

Окрім того, він дуже активно використовує передвиборчі намети та інформаційні стенди, які часто стоять поруч із подібними об’єктами Віталія Кличка.

Image caption Геннадій Корбан після невдачі на виборах у Чернігові пробує свої сили у Києві

Пан Корбан був відомий як бізнес-партнер Ігоря Коломойського, якого раніше ЗМІ звинувачували у рейдерстві. Сам він зараз називає ту свою діяльність – "бізнесмен-конфліктолог".

Після Євромайдану він був заступником губернатора Дніпропетровської області, а на виборах в Раду в 205 окрузі Чернігова прославився роздачею гречки виборцям.

Відомі обличчя

Поки що зовсім незначну підтримку киян мають кілька досить відомих політиків-кандидатів.

Василь Гацько балотується від "Демократичного альянсу". На минулих виборах він ледь зумів подолати 3% бар’єр до Київради.

Колишній прем’єр-міністр часів Віктора Ющенка Юрій Єхануров повернувся до політики після багаторічної перерви під прапором реанімованої під вибори партії "Відродження".

З боку команди мера були дії, які можна розцінювати як спроби адмінресурсу. Але вони мали місце до старту виборчої кампанії Олексій Кошель, голова Комітету виборців України

Екс-депутат Ради від Партії регіонів і тимчасовий глава КМДА під час Євромайдану Володимир Макеєнко представляє ще один новий проект - "Наш край".

Партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" виставила у мери члена Ради від БПП Наталю Новак.

Опитування початку літа давали депутату від "Свободи" Юрію Левченку суттєву підтримку, проте партія виставила на вибори бізнесмена Олександра Мирного, який поки що рейтингом похвалитись не може.

"Опозиційний блок" на мерській гонці представляє колишній заступник мера Леоніда Черновецького 2010-2014 років Олександр Пузанов.

Адмінресурс мера?

"Адміністративний ресурс як система зараз у Києві не працює", - запевнив ВВС Україна голова комітету виборців Олексій Кошель.

Image caption Ремонти парків та скверів у Києві часто проводять люди у накидках з символікою партії, яку очолює мер

Але спостерігачі фіксують зловживання владою командою Віталія Кличка.

"З боку команди мера були дії, які можна розцінювати як спроби адмінресурсу. Але вони мали місце до старту виборчої кампанії", - розповів пан Кошель

Зокрема, мер розпорядився виділити депутатам кошти на роботу з виборцями, а також використовував свою символіку під час відкриття інфраструктурних об’єктів у столиці.

"Але такі технології не додають йому балів на виборах", - вважає голова КВУ. Проте він наголошує, що з початку офіційної виборчої кампанії таких випадків з боку мера ще не фіксували.