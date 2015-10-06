Сноуден: смартфони можна контролювати

Image caption Едвард Сноуден утік у Москву в 2013 році

Користувачі смартфонів практично нічого не можуть зробити для того, щоб не дати спецслужбам отримати "повний контроль" над своїм телефоном, розповів колишній працівник американських спецслужб Едвард Сноуден в інтерв'ю BBC.

Управління урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) може зламувати телефони без відома користувача, каже він.

GCHQ, за його словами, може отримати доступ до телефону, відправивши на нього зашифроване текстове повідомлення. Після цього спецслужби зможуть слухати все, що відбувається навколо апарата, а також робити фотографії.

Уряд Великої Британії відмовився коментувати цю заяву.

"Цікавий Смурф"

Сноуден дав інтерв'ю телепрограмі BBC "Панорама" з Москви, куди він втік у 2013 році. Перед цим він передав ЗМІ деталі широкомасштабної програми стеження за інтернетом і мобільними телефонами, яку вело Агентство національної безпеки США, де він працював.

Він не сказав, що британське GCHQ або американське АНБ зацікавлені в масовому моніторингу повідомлень звичайних громадян, але при цьому заявив, що обидва агентства доклали чимало зусиль, щоб розробити технологію, яка дозволяє їм зламувати смартфони.

"Вони хочуть не вас, а ваш телефон", - сказав він.

Едвард Сноуден згадав, що GCHQ користується так званим "комплектом смурфів" (Smurf suite) - набором секретних методів перехоплення, який назвали на честь синіх істот, вигаданих бельгійським художником П'єром Кюлліфором.

Копирайт изображения Getty Image caption Едвард Сноуден каже, що спецслужби користуються "набором смурфів"

"Мрійливий смурф" (Dreamy Smurf) - це інструмент управління живленням, що означає, що ваш телефон можна вмикати і вимикати без вашого відома", - сказав він.

"Цікавий Смурф (Nosey Smurf) - це механізм, який керує мікрофоном. Наприклад, якщо телефон у вас в кишені, то GCHQ може ввімкнути мікрофон і слухати все, що відбувається навколо вас - навіть якщо ваш телефон вимкнений, оскільки у них є інші інструменти, щоб його увімкнути", - додав пан Сноуден.

"Смурф-слідопит" (Tracker Smurf) - механізм геолокації, який дозволяє відстежувати вас з більшою точністю, ніж це можливо через звичайну тріангуляцію вишок мобільного зв'язку", - повідомив він.

У фільмі " Едвард Сноуден: шпигуни і закон", який зняв Пітер Тейлор, також йдеться про:

Відносини між британським урядом і компаніями, яким належать соціальні мережі. Спецслужби і поліція хочуть, щоб ці компанії з ними співпрацювали для виявлення контенту, який пов'язаний з тероризмом, однак, як з'ясували автори фільму, не всі компанії готові співпрацювати зі спецслужбами так тісно, як того хотілося б спецслужбам.

Документи, які оприлюднив Едвард Сноуден, ймовірно, вказують на те, що уряд Великої Британії отримав багато інформації про телефонні дзвінки та іншы комунікації з Пакистану, таємно проникнувши в роутери американської компанії Cisco.

"Необхідно і пропорційно "

Едвард Сноуден також згадав метод перехоплення, який називається "Параноїдальний смурф" (Paranoid Smurf).

"Це механізм самозахисту, який охороняє маніпуляцію вашого телефону з боку GCHQ. Наприклад, якщо ви віднесете свій телефон в ремонт, оскільки ви помітили, що він робить щось дивне, або ви підозрюєте, що щось не так, то цей механізм зробить так, що будь-якому техніку буде набагато складніше зрозуміти, що щось тут не так".

Вони кажуть, що вони не читатимуть ваші листи, але якщо вони це зроблять, то ви про це ніколи не дізнаєтеся Едвард Сноуден

Після того як GCHQ отримує доступ до телефону користувача, це агентство, як каже пан Сноуден, зможе бачити, "кому ви телефонуєте, що ви написали в текстовому повідомленні, які сайти ви відвідували, список ваших контактів, в яких місцях ви перебували, до яких мереж підключався ваш телефон".

"Вони можуть зробити ще більше. Вони можуть вас сфотографувати", - додав він.

Едвард Сноуден пояснив, що текстове повідомлення, яке відправляє GCHQ для того, щоб потрапити в телефон, приходить так, щоб його не помітив користувач.

"Це називається "експлой". Це спеціально підготовлене повідомлення, яке відправляється на ваш номер так само, як і будь-яке інше текстове повідомлення. Але коли воно доходить до вашого телефону, воно від вас приховане. Ви заплатили за нього (телефон - Ред.), але той, хто контролює програмне забезпечення, стає господарем телефону", - каже пан Сноуден.

Копирайт изображения GCHQ Image caption GCHQ відповідає за радіоелектронну розвідку у Британії

З приводу відносин між британським GCHQ та американським АНБ Едвард Сноуден сказав, що "по суті, GCHQ є залежною структурою АНБ".

"Вони (АНБ - Ред.) надають технологію, ставлять завдання і вказують напрямок, в якому вони (GCHQ - Ред.) повинні працювати", - роз'яснив він.

Наскільки відомо, в АНБ є програма, схожа на "комплект смурфів", яким начебто користується GCHQ. Як повідомляється, АНБ витратила на її розробку мільярд доларів у відповідь на те, що "терористи" стали дедалі частіше користуватись смартфонами.

Едвард Сноуден розповів, що обидва агентства використовують свою технологію проти осіб, яких підозрюють у тероризмі або інших серйозних злочинах - наприклад педофілії, "але для, того щоб визначити, за ким вести стеження, їм необхідно збирати великі масиви даних".

"Вони кажуть, і в багатьох випадках це так і є, що вони не читатимуть ваші електронні листи, наприклад, але вони можуть це зробити, і якщо вони це зроблять, то ви про це ніколи не дізнаєтеся", - говорить він.

У заяві представника британського уряду сказано, що "згідно з нашою давньою практикою, ми не коментуємо питання, пов'язані з розвідувальними службами".

"Вся діяльність GCHQ проходить в рамках суворого правового режиму і принципів, які гарантують, що наша діяльність санкціонована, необхідна і пропорційна, і за нею також ведеться суворий нагляд, у тому числі і на міністерському рівні, а також з боку уповноважених з питань перехоплення і розвідслужб, і з боку парламентського комітету з питань розвідки і безпеки. Всі наші робочі процеси повністю відповідають цій позиції", - заявили в уряді.

Британський уряд вважає, що Едвард Сноуден завдав серйозної шкоди здатності розвідки протистояти загрозам національній безпеці.

Пан Сноуден наполягає, що він зробив це в інтересах суспільства, оскільки робота з перехоплення та стеження, про яку стало відомо завдяки документам, які він оприлюднив, проводиться, за його словами, "за нашою спиною, без нашої згоди і без жодної демократичної участі".