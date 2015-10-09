ООН закликає Лівію створити уряд національної єдності

Копирайт изображения AP Image caption Посланець ООН Бернардіно Леон заявив, що було непросто досягти угоди про єдиний національний уряд у Лівії

Посланник ООН Бернардіно Леон закликав Лівію створити уряд національної єдності після місяців політичної кризи та складних переговорів.

У 2014 році в країні фактично діють два конкуруючих парламенти: один у Триполі, який підтримують ісламісти, а також інший, визнаний міжнародною спільнотою, на сході.

На міжнародній конференції в Марокко Бернардіно Леон анонсував висування на посаду лівійського прем'єр-міністра Фаєза Сарраджа.

Але відповідну угоду мають підтримати обидва парламенти, й деякі депутати висловили сумніви щодо планів ООН.

Абдулсалам Білашахір, член Загального національного конгресу, що базується у Триполі, розповів ВВС: "Ми не входимо до цього [запропонованого] уряду. Він для нас нічого не важить і з нами не консультувалися".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лівія до цього часу контролюється ворожими один до одного збройними формуваннями

Ібрагім Альзагіат з Палати представників у східному місті Тобрук каже: "Цей запропонований уряд призведе до розділення Лівії та стане посміховищем. Пан Леон зробив нерозсудливий вибір".

Сам Бернардіно Леон вважає, що список міністрів можливого уряду "зможе працювати".

"Після року роботи в цьому процесі, після роботи зі 150 лівійцями з усіх регіонів, нарешті прийшов час, коли ми можемо запропонувати уряд національної єдності", - заявив представник ООН.

Планується, що трьома заступниками прем'єра стануть представники зі сходу, заходу та півдня країни.

Один із запропонованих віце-прем'єрів Мусса аль-Коуні зазначив: "Зараз починається найважча частина".

Як повідомляє кореспондент ВВС у Північній Африці Рана Джавад, поки що представники обох політичних таборів не погодилися навіть щодо необхідності створення єдиного уряду, тож оголошення імен можливих міністрів виглядає поспішним.

Посередники висловлюють тривогу, що переговори можуть взагалі зірватися.

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Широке збройне формування, до якого входять й ісламісти, зайняли столицю Триполі у 2014 році, де заново запровадили Загальний національний конгрес. Міжнародно визнаний уряд, який там вже працював до цього, змушений був переїхати на схід у Тобрук.

Західні країни намагаються спонукати лівійських політиків до створення єдиного національного уряду.

Нестабільність у країні триває з часів повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.

Політичний хаос та відсутність влади дозволила ісламістським групам укріпити свої позиції у Лівії.