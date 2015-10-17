Іноземці-учасники АТО провели акцію біля Адміністрації президента

Image caption Учасники акції прийшли лише з українськими прапорами

У суботу кілька десятків іноземних громадян, які брали участь у бойових діях на Донбасі у складі сил АТО, провели акцію біля Адміністрації президента України, що покликана звернути увагу на проблеми з отриманням українського громадянства для таких бійців.

Нагадати про себе

Як відзначають учасники акції, їхня мета - нагадати про себе українській владі, яка раніше говорила про можливість отримання українського громадянства для іноземців, що воювали і воюють на Донбасі на боці України.

Вони нарікають на складність процедур щодо отримання українського паспорта для людей, які не можуть зібрати всі необхідні документи на батьківщині.

"Я не можу повернутися до Білорусі, мене там вважають найманцем та вбивцею. Тому змушений подаватися на громадянство тут. Наразі маю дозвіл на проживання", - розповідає ВВС Україна білорус Ілля, який входить до полку "Азов".

"Коли ми їхали сюди, ми не думали про громадянство. Спочатку вважали, що все швидко закінчиться, а потім думали, що ми просто швидко всі загинемо, така була жахлива ситуація на фронті", - каже ще один "азовець" Микита з Росії.

Image caption Організатори акції принесли банер у пам'ять про росіян, які загинули у складі сил АТО

Більшість з присутніх на акції - бійці саме полку "Азов". Втім були й представники "Правого сектору" (ПС).

"У нас близько 50 активістів з різних країн - в основному, з Росії і Білорусі, є грузини і кілька чеченців", - відзначає речник ПС Артем Скоропадський.

"Ми намагалися подавати документи на громадянство, однак ці люди тут перебувають довго, деякі з часів Майдану, і всі вже знаходяться тут нелегально й не можуть повернутися до себе на батьківщину, щоб отримати документи, необхідні для заявки на українське громадянство", - пояснює представник ПС.

"Ця акція покликана донести до президента, що іноземні добровольці не становлять ніякої небезпеки - ці люди приїхали створювати, будувати нову країну", - говорить колишній боєць ДУК "Правого сектору" та екс-офіцер ФСБ Росії Ілля Богданов, якому вдалося отримати українське громадянство.

За його даними, окрім нього з іноземних бійців АТО паспорт України отримав ще один білорус.

Закон про іноземців у ЗСУ

Копирайт изображения facebook.bsp.sich Image caption Нещодавно парламент дозволив іноземцям служити в українській армії, однак у "Азові" цей закон критикують за недосконалість

6 жовтня Верховна Рада України дозволила служити у Збройних силах громадянам іноземних держав.

Втім, учасники суботньої акції критикують новий закон за обмеженість дії та складність процедур.

Росіянин Олександр Валов з "Азову" відзначає: "Закон не поширюється на тих, хто вже воював і знаходиться тут неофіційно. Також дозволили воювати лише у Збройних силах, куди не входять ні Нацгвардія, ні МВС. Тому в тому ж полку "Азов" я не можу підписати контракт".

У грудні 2014 року, виступаючи у парламенті на представлені міністрів, які щойно отримали українські паспорти, президент Петро Порошенко оголосив, що надасть своїм указом громадянство "білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках захищали честь і незалежність".

Наразі, як каже один з організаторів акції, громадянин Росії Артем з позивним "Єсенін", на розгляді у президента знаходяться подання на отримання українського президента для кількох десятків бійців АТО, яких рекомендував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, адже саме у структурі МВС перебуває полк.

Втім, каже Артем "Єсенін", процес розгляду цих подань затягується.

Наприкінці акції до її учасників вийшов представник Адміністрації президента, який передав контакти, за якими можна звертатися щодо допомоги по оформленню українського громадянства для бійців АТО. Він також закликав скласти відповідне подання на ім'я президента.