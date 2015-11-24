Опозиційний блок на виборах: перемога чи імітація?

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Одразу ж після завершення місцевих виборів в Україні лідери "Опозиційного блоку" заявили, що починають готуватися до позачергових виборів до Верховної Ради.

Керівник фракції "Опоблоку" у Верховній Раді Юрій Бойко вважає, що вони можуть відбутися вже навесні 2016 року, оскільки владна коаліція розвалиться. Серед причин він також називає незадовільну економічну ситуацію у країні.

Водночас політичні експерти кажуть, що заяви "Опозиційного блоку" слід радше пояснювати тим, що результати місцевих виборів засвідчили збереження симпатій до колишніх членів Партії регіонів на сході та півдні України і що ця політична сила може сподіватися на більшу кількість мандатів на виборах до Ради.

Але чи є підстави однозначно говорити про успіх "Опозиційного блоку" на місцевих виборах?

Успіх чи провал?

Аналіз результатів перегонів, що їх оприлюднила Центральна виборча комісія, показує, що "Опозиційний блок" посів перші місця на виборах до обласних рад Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

Матиме своїх представників опозиція навіть в обласних радах західної України – у Закарпатській і Чернівецькій, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Не буде "Опоблоку" лише у п'яти облрадах – у Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській.

Щодо районних рад, то перші місця партія здобула у низці районних рад Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Загалом результат "Опозиційного блоку" у районних радах – друге місце за симпатіями після БПП "Солідарність". Але це друге місце означає, що "Опоблок" матиме утричі менше депутатських мандатів, аніж президентська партія.

На виборах до міських рад найбільше мандатів також отримали "Солідарність" і "Опозиційний блок".

Формально вони пройшли до багатьох рад. (...) Формально, бо це їм нічого не дає Олександр Вишняк, політолог і соціолог

Найскромнішими для опозиції є результати виборів мерів, що, на думку експертів, підтверджує, що політична приналежність у таких виборах менш важлива, ніж особа кандидата.

Серед великих міст "Опозиційний блок" святкує перемогу у Павлограді, де Олександр Вершина виграв в "укропівця" Євгена Тєрехова. А також у Кривому Розі, де ЦВК визнала перемогу Юрія Вілкула, хоч його опоненти твердять, що результати виборів у 2-му турі були сфальсифіковані і зараз у місті не припиняються протести.

"Опоблок" вважає своєю перемогою обрання мером Запоріжжя самовисуванця Володимира Буряка і наполягає на тому, що підтримуваний партією у Кіровограді Артем Стрижаков також переміг, хоча 23 листопада місцева виборча комісія назвала переможцем висуванця БПП "Солідарність" Андрія Райковича.

Найбільші програші на виборах мера – це програші Олександра Вілкула Борису Філатову у Дніпропетровську і Ігоря Дятлова Олександру Сєнкевичу із "Самопомочі" у Миколаєві.

У самому "Опозиційному блоку" результати місцевих виборів дали підстави для далекосяжних висновків.

"Ми побачили, що у більшості регіонів люди не підтримують курс владної команди. Тому ми розцінюємо місцеві вибори як початок прозріння", - зазначив у коментарі ВВС Україна один із лідерів партії Сергій Ларін.

Він також заявив, що "Опоблок" має докази фальсифікації на виборах і що результати перегонів є викривленими, оскільки близько 1,5 млн виборців, які стали переселенцями з Донбасу, не мали змоги проголосувати.

Не партія місцевої влади

Опитані ВВС Україна експерти кажуть, що симпатії до опозиції, члени якої, переважно, є представниками колишньої Партії регіонів, лишаються доволі значними, але аналіз результатів голосування засвідчує кілька не дуже втішних для партії висновків.

Копирайт изображения httpvidrodzhennya.org.ua Image caption Партія "Відродження", до якої входять колишні регіонали, була конкурентом "Опозиційного блоку" на виборах

Головний із них - колишні "регіонали" не стали "партією місцевої влади" навіть у тих регіонах, які традиційно голосували за Віктора Януковича і його однодумців - на Донбасі та Півдні України. Монополія, яка була притаманна цьому регіону ще кілька років тому, зруйнована на цих виборах.

Хоча статистично "Опозиційний блок" пройшов до рад у більшій частині областей, насправді це зовсім не означає, що його представники матимуть серйозний вплив у місцевих радах. Назагал, "Опоблоку" навряд чи вистачить голосів для формування більшості у радах, за винятком кількох рад у Донецькій і Луганській областях.

"Формально "Опозиційний блок" пройшов до багатьох рад, але так само формально пройшли й інші партії, які, на відміну від "Опозиційного блоку", не представлені у Верховній Раді. Формально, бо це їм нічого не дає", - каже у коментарі ВВС Україна доктор політології, соціолог Олександр Вишняк.

Другою проблемою для "Опозиційного блоку" стала конкуренція з двома новими політичними проектами, які, на думку експертів, були створені саме для того, щоб відбирати голоси в "Опоблоку".

"Вони мали проблеми навіть на Південному Сході України, оскільки там їм протистояли два політичні проекти, створені із колишніх членів Партії регіонів саме з прицілом на цей регіон. Це "Відродження" Кернеса, Коломойського і Хомутинника і проект Петра Порошенка "Наш Край". Через це "Опозиційний блок" у перерахунку на кількість мандатів має доволі скромні результати і має вирішувати, чи йтиме на коаліційні домовленості з іншими політичними силами, чи лишатиметься в опозиції і ні на що не впливатиме", - вважає Олександр Вишняк.

Сергій Ларін у коментарі ВВС Україна сказав, що партія готова об'єднуватися у "конструктивну більшість".

"Сьогодні першочергове завдання для депутатського корпусу у кожній області, кожному районі та місті – сформувати конструктивну більшість, націлену на стабілізацію ситуації в регіоні. Потрібно об'єднуватися не заради особистих і партійних інтересів, а заради людей, які чекають на зміни. Водночас, ми бачимо, що влада продовжує грати в політику, у багатьох регіонах розхитує ситуацію. А треба чим швидше, тим краще, займатися економікою та відновлювати соціальний захист людей", - вважає представник "Опоблоку".

Складається враження, що "Опозиційний блок" працює на те, щоб спокійніше жилося олігархату і їхньому бізнесу, а не на інтереси людей Михайло Погребінський, політолог

Великі плани

Одразу ж після місцевих виборів лідер фракції "Опоблоку" Юрій Бойко заявив, що його політична сила "починає роботу з розвитку партійних структур та підготовки до дострокових парламентських виборів".

"Правляча коаліція розвалиться, і вже навесні будуть оголошені нові вибори", - переконаний Юрій Бойко.

"З урахуванням того, що вони проголосували за гомосексуалістів - я маю на увазі, правляча більшість проголосувала - то існувати коаліції залишилося недовго. Ми вважаємо, перевибори будуть навесні", - сказав Юрій Бойко журналістам, перебуваючи у Кременчуку на Полтавщині.

Сергій Ларін додає, що "реально коаліції більше не існує і працювати у Верховній Раді немає кому".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Політолог Михайло Погребінський каже про внутрішні протиріччя в "Опозиційному блоку" між двома бізнес-групами

"І за таких умов необхідних державі реформ не провести. Потрібно зробити усе, щоб нова Верховна Рада відображала очікування всього суспільства і долала накопичені проблеми і конфлікти", - наголосив він у коментарі ВВС Україна.

Проте, каже директор Київського центру конфліктології та політичних досліджень Михайло Погребінський, ці заяви є доволі голослівними.

"А що їм лишається говорити? Мисливці теж багато говорять після полювання, але це не означає, що все, що вони кажуть, правда", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

"У разі дострокових парламентських виборів вони можуть набрати дещо більше, ніж на попередніх виборах, бо трохи відійшли від шоку 2014 року. Але багато вони не наберуть, хіба що на кілька відсотків більше, ніж рік тому", - додає Олександр Вишняк.

Експерт також вважає, що розпад колишньої Партії регіонів на кілька нових проектів продовжуватиметься, і це створюватиме труднощі Опозиційному блоку у майбутньому.

Цю думку поділяє і Михайло Погребінський, додаючи, що у самій партії досить сильними є внутрішні протиріччя.

"Все залежатиме від того, чим закінчиться внутрішнє протистояння в партії – групи Льовочкіна-Фірташа-Бойка з одного боку і Ахметова-Колесникова з іншого. Я навіть не виключаю сценарію, що ці два табори у партії розійдуться в різні структури", - сказав ВВС Україна Михайло Погребінський.

Експерт також каже, що "Опозиційний блок", попри свою назву, не став справжньою опозиційною політичною силою.

"Я не кажу, що вони мають поводитися як Олег Ляшко. Але складається враження, що "Опозиційний блок" працює на те, щоб спокійніше жилося олігархату і їхньому бізнесу, а не на інтереси людей", - сказав політолог.

У той же час, як вважає Олександр Вишняк, "Опозиційний блок" завжди матиме підтримку у певних регіонах України.

"Частина російськомовного населення, передусім на Півдні і Сході України, ніколи не голосуватиме за певні партії, але традиційно голосуватиме за політичні сили, які критикують владу", - підсумовує доктор політології.