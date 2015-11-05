ГПУ: Лукаш підозрюють у розкраданні і підробці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Силовики не розкривають подробиць затримання екс-міністра юстиції

Колишня міністр юстиції Олена Лукаш може бути причетною до розкрадання державних коштів та службової підробки, заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

Речниця СБУ Олена Гітлянська додала, що правоохоронці дослідять і її заяви та дії під час протестних акцій Євромайдану.

Служба безпеки затримала Олену Лукаш у четвер в ході операції, яку речниця відомства назвала "блискучою" та "надскладною".

Реакція на звинувачення від самої пані Лукаш наразі не надходила. На брифінгу в СБУ журналістам продемонстрували відео, на якому вона на камеру каже, що "не має претензій" до правоохоронців і добровільно прямує для дачі показів до Генпрокуратури.

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що справа проти Лукаш сфальсифікована, а сама вона протягом останнього часу жила в Києві, не переховуючись від правоохоронців.

Розкрадання

Прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що правоохоронці мають "інформацію, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину" за статтями про розкрадання майна у великих розмірах та про службове підроблення.

"У період літа-осені 2013 року пані Лукаш… фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС", - сказав він, додавши, що збитки внаслідок цих дій склали понад 2,5 млн грн.

Копирайт изображения Reuters Image caption У СБУ кажуть, що Олену Лукаш затримали через можливу причетність до злочинів проти Євромайдану

У грудні 2013 року сайт "Наші гроші", який досліджує зловживання в ході державних закупівель, повідомляв про те, що Мін’юст, який тоді очолювала пані Лукаш, уклав низку угод з вивчення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на загальну суму 2,52 млн гривень, тобто близько 300 тисяч доларів за тодішнім курсом.

При цьому пан Куценко заявив, що правоохоронці досліджуватимуть та інші епізоди, які можуть свідчити про наявність правопорушень з боку пані Лукаш.

У повідомленні на сайті СБУ йдеться про те, що вона перебувала в розшуку "у зв’язку з причетністю до злочинів проти Майдану".

"Мабуть, усі ви пам’ятаєте її зухвалі виступи, заяви в найпекельніші дні Майдану. Також ви пам’ятаєте рішення, які були нею візовані, в тому числі "закони 16 січня", - заявила Олена Гітлянська.

У січні минулого року пані Лукаш говорила, що акції Євромайдану мають яскраво виражений насильницький характер, а "закони 16 січня", що їх низка експертів назвали репресивними та антидемократичними, є м’якшими, ніж аналоги, що діють у західних країнах.

72 години

Олена Лукаш стала відомою широкій громадськості наприкінці 2004 року: тоді вона була адвокатом Віктора Януковича під час розгляду справи про фальсифікацію другого туру президентських виборів.

Після повернення Партії регіонів до влади вона перебувала на низці посад в Кабінеті міністрів та в Адміністрації президента.

З липня 2013 року вона була міністром юстиції в уряді Миколи Азарова. Під час подій Євромайдану пані Лукаш входила до числа переговірників з лідерами протестувальників.

Копирайт изображения Reuters Image caption Олена Лукаш була міністром юстиції України з липня 2013 року до кінця правління Віктора Януковича

Влітку цього року її прізвище з’явилося в розшукових обліках МВС на сайті цього відомства: йшлося про те, що її звинувачують у розкраданні майна і великих розмірах.

Андрій Портнов, який наприкінці перебування Віктора Януковича при владі був перший заступником глави Адміністрації президента, у четвер заявив, що пані Лукаш ніколи не підозрювали у злочинах проти Майдану.

"Стосовно неї було сфабриковано одну чергову справу з черговою фабулою про якесь на ходу придумане розкрадання", - написав він.

Пан Портнов заявив, що Олена Лукаш "весь цей час жила в Києві", а правоохоронці "добре знали, де вона перебуває".

Правоохоронці не надали жодної додаткової інформації про затримання пані Лукаш, пояснивши це тим, що зараз тривають оперативні заходи, зокрема, встановлення її можливих спільників.

"Думаю, її затримали саме сьогодні для того, щоб збалансувати негативний інформаційний крен по Корбану і показати, що в країні немає вибіркового правосуддя", – написав Андрій Портнов у Facebook.

У Генпрокуратурі заявили, що затримання Олени Лукаш "демонструє всій Україні, що сьогодні нема ніякого вибіркового затримання і вибіркового правосуддя".

Представник відомства Владислав Куценко заявив, що, згідно з законодавством, протягом 72 годин з моменту затримання пані Лукаш мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.