Лукаш заперечує, що її затримали
Екс-міністр юстиції Олена Лукаш заявляє, що інформація про її затримання в результаті "блискучої операції", розповсюджена у четвер представниками СБУ та Генпрокуратури, не відповідає дійсності.
За її словами, протягом останніх півтора років вона "ані на день" не залишала територію України, активно співпрацюючи при цьому зі слідством.
У четвер силовики повідомили про "надскладну" та "блискучу" операцію з затримання колишнього члена уряду.
Прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що пані Лукаш може бути причетною до розкрадання державних коштів та службової підробки.
Речниця СБУ Олена Гітлянська додала, що правоохоронці дослідять і її заяви та дії під час протестних акцій Євромайдану.
"Яскраві приводи"
Пані Лукаш в ефірі "112 каналу" заявила, що "жодного затримання" щодо неї у четвер не застосовувалося, а правоохоронці мали усю необхідну інформацію про її місце проживання.
За її словами, довідавшись, що у силовиків є до неї питання, вона негайно прибула до Генпрокуратури для дачі пояснень.
Формально з літа цього року пані Лукаш перебуває у всеукраїнському розшуку: згідно з даними на сайті МВС, її підозрюють у розкраданні майна у великих розмірах.
У четвер силовики заявили про "надскладну" операцію, в результаті якої пані Лукаш затримали.
"У слідства виникла необхідність поспілкуватися зі мною. Я розумію, що це пов’язано з останніми провалами Генпрокуратури на всіх фронтах. Їм потрібні яскраві інформаційні приводи", - пояснила пані Лукаш.
У четвер правоохоронці не надали жодної додаткової інформації про її "затримання", пояснивши це тим, що зараз тривають оперативні заходи, зокрема, встановлення її можливих спільників.
Розкрадання
Екс-міністр юстиції заявила, що впевнена у своїй невинуватості після слів прокурора Генпрокуратури Владислава Куценка про наявність у правоохоронців "інформації, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину" за статтями про розкрадання майна у великих розмірах та про службове підроблення.
"У період літа-осені 2013 року пані Лукаш… фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС", - сказав він, додавши, що збитки внаслідок цих дій склали понад 2,5 млн грн.
У грудні 2013 року сайт " Наші гроші", який досліджує зловживання в ході державних закупівель, повідомляв про те, що Мін’юст, який тоді очолювала пані Лукаш, уклав низку угод з вивчення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на загальну суму 2,52 млн гривень, тобто близько 300 тисяч доларів за тодішнім курсом.
"Це звучить безумно: в країні яка декларує свій постійний марш до ЄС, проводити дослідження про євроінтеграцію незаконно", - заявила пані Лукаш.
Проти Майдану
Пан Куценко заявив, що правоохоронці досліджуватимуть й інші епізоди, які можуть свідчити про наявність правопорушень з боку пані Лукаш.
У повідомленні на сайті СБУ йдеться про те, що вона перебувала в розшуку "у зв’язку з причетністю до злочинів проти Майдану".
"Мабуть, усі ви пам’ятаєте її зухвалі виступи, заяви в найпекельніші дні Майдану. Також ви пам’ятаєте рішення, які були нею візовані, в тому числі "закони 16 січня"", - заявила Олена Гітлянська.
У січні минулого року пані Лукаш говорила, що акції Євромайдану мають яскраво виражений насильницький характер, а "закони 16 січня", що їх низка експертів назвали репресивними та антидемократичними, є м’якшими, ніж аналоги, що діють у західних країнах.
Наразі пані Лукаш не прокоментувала звинувачення у своїй причетності до злочинів проти Євромайдану.
Однак Андрій Портнов, який наприкінці перебування Віктора Януковича при владі був першим заступником глави Адміністрації президента, у четвер заявив, що пані Лукаш ніколи не підозрювали у цих правопорушеннях.
"Дембельський акорд"
Олена Лукаш назвала розповсюдження інформації про своє "затримання" "дембельським акордом" Генеральної прокуратури, яку вона звинуватила у "абсолютно провальній роботі".
А у Генпрокуратурі заявили, що затримання Олени Лукаш "демонструє всій Україні, що сьогодні нема ніякого вибіркового затримання і вибіркового правосуддя".
Представник відомства Владислав Куценко заявив, що, згідно з законодавством, протягом 72 годин з моменту затримання пані Лукаш мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.
Адвокат Януковича
Олена Лукаш стала відомою широкій громадськості наприкінці 2004 року: тоді вона була адвокатом Віктора Януковича під час розгляду справи про фальсифікацію другого туру президентських виборів.
Після повернення Партії регіонів до влади вона перебувала на низці посад в Кабінеті міністрів та в Адміністрації президента.
З липня 2013 року вона була міністром юстиції в уряді Миколи Азарова. Під час подій Євромайдану пані Лукаш входила до числа переговірників з лідерами протестувальників.