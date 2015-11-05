Лукаш заперечує, що її затримали

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Лукаш каже, що впевнена у своїй невинуватості

Екс-міністр юстиції Олена Лукаш заявляє, що інформація про її затримання в результаті "блискучої операції", розповсюджена у четвер представниками СБУ та Генпрокуратури, не відповідає дійсності.

За її словами, протягом останніх півтора років вона "ані на день" не залишала територію України, активно співпрацюючи при цьому зі слідством.

У четвер силовики повідомили про "надскладну" та "блискучу" операцію з затримання колишнього члена уряду.

Прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що пані Лукаш може бути причетною до розкрадання державних коштів та службової підробки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська додала, що правоохоронці дослідять і її заяви та дії під час протестних акцій Євромайдану.

"Яскраві приводи"

Пані Лукаш в ефірі "112 каналу" заявила, що "жодного затримання" щодо неї у четвер не застосовувалося, а правоохоронці мали усю необхідну інформацію про її місце проживання.

За її словами, довідавшись, що у силовиків є до неї питання, вона негайно прибула до Генпрокуратури для дачі пояснень.

Формально з літа цього року пані Лукаш перебуває у всеукраїнському розшуку: згідно з даними на сайті МВС, її підозрюють у розкраданні майна у великих розмірах.

Це пов’язано з останніми провалами Генпрокуратури на всіх фронтах. Їм потрібні яскраві інформаційні приводи Олена Лукаш

У четвер силовики заявили про "надскладну" операцію, в результаті якої пані Лукаш затримали.

"У слідства виникла необхідність поспілкуватися зі мною. Я розумію, що це пов’язано з останніми провалами Генпрокуратури на всіх фронтах. Їм потрібні яскраві інформаційні приводи", - пояснила пані Лукаш.

У четвер правоохоронці не надали жодної додаткової інформації про її "затримання", пояснивши це тим, що зараз тривають оперативні заходи, зокрема, встановлення її можливих спільників.

Розкрадання

Екс-міністр юстиції заявила, що впевнена у своїй невинуватості після слів прокурора Генпрокуратури Владислава Куценка про наявність у правоохоронців "інформації, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину" за статтями про розкрадання майна у великих розмірах та про службове підроблення.

"У період літа-осені 2013 року пані Лукаш… фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС", - сказав він, додавши, що збитки внаслідок цих дій склали понад 2,5 млн грн.

У грудні 2013 року сайт " Наші гроші", який досліджує зловживання в ході державних закупівель, повідомляв про те, що Мін’юст, який тоді очолювала пані Лукаш, уклав низку угод з вивчення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на загальну суму 2,52 млн гривень, тобто близько 300 тисяч доларів за тодішнім курсом.

"Це звучить безумно: в країні яка декларує свій постійний марш до ЄС, проводити дослідження про євроінтеграцію незаконно", - заявила пані Лукаш.

Проти Майдану

Пан Куценко заявив, що правоохоронці досліджуватимуть й інші епізоди, які можуть свідчити про наявність правопорушень з боку пані Лукаш.

Копирайт изображения Reuters Image caption СБУ заявило, що Олена Лукаш може бути причетною до злочинів проти Євромайдану

У повідомленні на сайті СБУ йдеться про те, що вона перебувала в розшуку "у зв’язку з причетністю до злочинів проти Майдану".

"Мабуть, усі ви пам’ятаєте її зухвалі виступи, заяви в найпекельніші дні Майдану. Також ви пам’ятаєте рішення, які були нею візовані, в тому числі "закони 16 січня"", - заявила Олена Гітлянська.

У січні минулого року пані Лукаш говорила, що акції Євромайдану мають яскраво виражений насильницький характер, а "закони 16 січня", що їх низка експертів назвали репресивними та антидемократичними, є м’якшими, ніж аналоги, що діють у західних країнах.

Наразі пані Лукаш не прокоментувала звинувачення у своїй причетності до злочинів проти Євромайдану.

Однак Андрій Портнов, який наприкінці перебування Віктора Януковича при владі був першим заступником глави Адміністрації президента, у четвер заявив, що пані Лукаш ніколи не підозрювали у цих правопорушеннях.

"Дембельський акорд"

Олена Лукаш назвала розповсюдження інформації про своє "затримання" "дембельським акордом" Генеральної прокуратури, яку вона звинуватила у "абсолютно провальній роботі".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олену Лукаш призначили міністром юстиції влітку 2013 року

А у Генпрокуратурі заявили, що затримання Олени Лукаш "демонструє всій Україні, що сьогодні нема ніякого вибіркового затримання і вибіркового правосуддя".

Представник відомства Владислав Куценко заявив, що, згідно з законодавством, протягом 72 годин з моменту затримання пані Лукаш мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.

Адвокат Януковича

Олена Лукаш стала відомою широкій громадськості наприкінці 2004 року: тоді вона була адвокатом Віктора Януковича під час розгляду справи про фальсифікацію другого туру президентських виборів.

Після повернення Партії регіонів до влади вона перебувала на низці посад в Кабінеті міністрів та в Адміністрації президента.

З липня 2013 року вона була міністром юстиції в уряді Миколи Азарова. Під час подій Євромайдану пані Лукаш входила до числа переговірників з лідерами протестувальників.