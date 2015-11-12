Як виглядає російська авіабаза в Сирії

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Кореспондент BBC Стівен Розенберг став одним з небагатьох західних журналістів, яким вдалося потрапити на російську авіабазу в Сирії.

Авіація Росії розташована на базі Хмеймім, що неподалік міста Латакія.

Загалом до неї пустили приблизно півсотні зарубіжних журналістів. За інформацією російського міністерства оборони, серед них репортери зі США, Європи та Азії.

На базі кореспондент ВВС вивчив асортимент місцевого магазину: від зубних щіток до футболок з портретом президента РФ Володимира Путіна. Крім того, Стів спробував армійську кухню.

Розенберг залишився задоволений умовами перебування та досить комфортно переночував на армійській ліжку, але вже рано вранці його розбудили звуки літаків, які злітали із бази.

За словами кореспондента, протягом дня російська авіація злітає і приземляється в Хмеймімі майже безперервно. Загалом Росія використовує в Сирії чотири види літаків.

Фронтовий бомбардувальник Су-24, винищувач-бомбардувальник Су-34, штурмовик Су-25 і багатоцільовий винищувач Су-30. Крім того, повідомлялося, що Росія використовує ударні вертольоти Мі-24.

Російська влада наполягає, що авіаудари завдають винятково по позиціях бойовиків екстремістської організації "Ісламська держава".

Але Захід стверджує, що фактично основна частина бомбувань припадає на позиції повстанців, які намагаються повалити президента Сирії Башара Асада, якого підтримує Москва.

Російська операція в Сирії почалася півтора місяці тому. З тих пір в пресі регулярно ширяться чутки про можливу участь росіян у бойових діях і на землі, однак російська влада такий варіант відкидає.