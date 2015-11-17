Як у Миколаєві айтішник Сєнкевич переміг Опоблок

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"Дятлов привітав Сєнкевича з перемогою!" - голосно промовила жінка у кімнаті на першому поверсі житлового будинку в центрі Миколаєва.

Тут розташовувався штаб Олександра Сєнкевича – кандидата в мери Миколаєва від "Самопомочі", чий вихід до другого туру сам по собі став несподіванкою.

А щойно озвучена новина тягнула вже на сенсацію: виходило, що він переміг фаворита – представника "Опозиційного блоку" Ігоря Дятлова.

Тишу, яка на кілька секунд зависла у кімнаті, розірвали оплески і вигуки.

А потім всю ніч у штабі лилося шампанське і нарізалися бутерброди з ковбасою: перемога Сєнкевича була важкою і гідною, твердять спостерігачі, волонтери і його прихильники.

Де роздають каву?

У першому турі перевага Дятлова була значною. Він отримав понад 36% голосів миколаївців проти 21% у Сєнкевича.

"За нашими внутрішнім підрахунками, ми будемо лідирувати на 10 тисяч голосів", - впевнено заявив напередодні виборів керівник штабу Дятлова Олександр Омельчук.

Натомість команда Сєнкевича зробила ставку на підвищення явки виборців – саме так, за їхніми підрахунками, вони могли підняти свою підтримку.

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У період між двома турами виборів Сєнкевич проводив 8-12 зустрічей з виборцями щодня, волонтери влаштовували акції та автопробіги, його команда розгорнула активну кампанію в соцмережах. Ігор Дятлов соцмережами не користується взагалі.

У сам день голосування виборців додатково заохочували - в обмін на селфі з дільниці миколаївці могли отримати безкоштовну каву в кав'ярнях, дружніх команді Сєнкевича.

Ця кампанія стала настільки популярною, що навіть Ігор Дятлов, прийшовши на виборчу дільницю з сином, зробив селфі й іронічно запитав, де можна кави отримати.

Ще один напрямок, на якому доклала зусиль команда Сєнкевича, - боротьба з виборчими порушеннями та фальсифікаціями. Спеціально створені мобільні бригади виїжджали на дільниці, щойно звідти надходила тривожна інформація.

Втім, незважаючи на побоювання, за даними мережі ОПОРА та КВУ, день виборів пройшов без істотних порушень.

Неіснуючий екзит-пол

У день виборів настрій у штабі майбутнього переможця був напруженим. Станом на дванадцяту явка складала лише 11%. Не спала напруга і після закриття виборчих дільниць: екзит-полів у місті не проводили.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Льовочкін завчасно оголосив про перемогу Дятлова

Це не завадило одному з лідерів "Опозиційного блоку" Сергієві Льовочкіну послатися на власний екзит-пол "Опозиційного блоку" і заявити про перемогу Дятлова з результатом у 60%.

І лише за кілька годин у команди Сєнкевича з’явився привід для оптимізму: їхній паралельний підрахунок показав, що розрив між двома кандидатами склав понад 10 тисяч голосів, а явка перевищила показники першого туру, склавши 39,86%.

А о 23:30 на інформаційному порталі, пов’язаному з Ігорем Дятловим, з'явилося повідомлення: "Паралельний підрахунок голосів, який проводиться моїм виборчим штабом, показав, що перемогу на виборах міського голови Миколаєва здобув Олександр Сєнкевич. Я вітаю Олександра Сєнкевича з цією перемогою і бажаю йому успіхів на посаді міського голови".

Інтрига зникла. У понеділок зранку міська виборча комісія офіційно оголосила Сєнкевича обраним мером. Остаточний результат кандидата від "Самопомочі" - 54,9% голосів виборців, у його опонента – 43,2%.

"Мітив вище"

Чимало мешканців Миколаєва на запитання, за кого віддадуть свій голос другому турі, відповідали просто: "Не за Дятлова". 34-річний екс-регіонал, який зараз має партквиток "Опозиційного блоку", справді є відомою постаттю місцевого політикуму. Депутатом облради він став у 25-річному віці. Ще за чотири роки – він очолив її.

Керівник миколаївського Центру аналітичних досліджень Андрій Сенченко каже, що такою кар’єрою Дятлов завдячує вродженою амбіційністю: він завжди "мітив вище". А ще – хорошими зв’язкам.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 2011 рік: тоді голова Миколаївської облради Ігор Дятлов, голова Миколаївської ОДА Микола Круглов та директор Благодійного фонду "Розвиток України" Анатолій Заболотний

"Батько Ігоря Дятлова, бізнесмен і тричі депутат міської ради Сергій Дятлов - близький друг колишнього губернатора Миколи Круглова. Після того, як Круглова в 2010 році призначили губернатором, Ігор Дятлов очолив фракцію Партії регіонів у облраді. Саме завдяки його ж підтримці, Дятлова обрали головою облради", - пояснює пан Сенченко.

Сам Дятлов свій кар'єрний успіх пояснював тим, що після "Помаранчевої революції" вступив до Партії регіонів, яку він бачив єдиною альтернативою владі.

Після Євромайдану і втечі президента Віктора Януковича, Дятлов розпустив фракцію Партії регіонів під тиском місцевих активістів, а потім – на півтора року зник з публічного простору.

Перед місцевими виборами Дятлова підтримували "важковаговики" "Опозиційного блоку": мільярдер Вадим Новинський, який володіє миколаївським Чорноморським суднобудівним заводом і Очаківським портом та лідер фракції "опозиціонерів" Юрій Бойко.

Сам Дятлов каже, що до Миколаєва ці політики приїздили виключно як депутати парламенту, про політичну підтримку не йдеться.

"Не класний"

Олександр Сєнкевич пояснює високий результат Дятлова у першому турі політикою київської влади, яку уособлюють Петро Порошенко і Арсеній Яценюк.

За його словами, кандидат від "Опозиційного блоку" відчув невдоволення людей зростанням цін та тарифів, падінням курсу гривні, тому запропонував електоратові програму "Теплий дім".

"Дятлов і його команда зрозуміли на що тиснути - знизимо тарифи, підвищимо пенсії", - пояснює Сєнкевич.

Кандидат від "Самопомочі" не схильний перебільшувати свою популярність серед містян.

"Я не тішу себе надією, що я такий класний і за мене готове голосувати півміста. Напевно, третина. Решта готові просто голосувати проти Дятлова", - каже він.

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На початку кампанії експерти не припускати, що новачок у політиці, 33-річний керівник українсько-американської IT-компанії, католик Сєнкевич стане мером давньої "вотчини" регіоналів.

"Мені здається мій конкурент мене всерйоз не сприймає. Він вже переміг, вже роздає обіцянки", - казав Сєнкевич за кілька днів до другого туру.

Андрій Сенченко з Центру аналітичних досліджень погоджується: Дятлов перестарався з критикою Юрія Гранатурова – попереднього мера Миколаєва – і не звернув належної уваги на Сєнкевича.

Гранатуров фінішував у першому турі третім. Сєнкевич обійшов його лише на 408 голосів.

Тисячі й мільйони

Спостерігачі називають кампанію Ігоря Дятлова однією з найдорожчих у місті. Він активно використовував зовнішню рекламу, поліграфію, намети.

Більше того, Дятлов за час кампанії тричі з'являвся в ефірі політичного ток-шоу "Чорне дзеркало" на загальнонаціональному телеканалі "Інтер".

На тому ж "Інтері" продемонстрували сюжет про те, як Сєнкевич став винуватцем ДТП, в результаті якої сильно постраждала жінка. Сєнкевич назвав цю інформацією брехнею й провокацією, оскільки, за його словами, в протоколі ДТП написано, що у жінки не було тілесних ушкоджень.

"Вони не можуть хизуватися своєю програмою досягнень, тож намагалися облити мене брудом", - говорить про своїх опонентів Сєнкевич.

Ігор Дятлов каже, що "не пам’ятає" загальної вартості своєї кампанії, однак додає, що на неї скидалися депутати від "Опозиційного блоку"

А ще – напередодні другого туру в місті розповсюджували листівки з попередженням на адресу молодих людей, що, мовляв, на виборчих дільницях їх чекають повістки до військкомату. У комісаріаті цю інформацію спростовували.

Ігор Дятлов каже, що "не пам’ятає" загальної вартості своєї кампанії, однак додає, що на неї скидалися депутати від "Опозиційного блоку".

Сєнкевича оцінює свої особисті витрати перед другим туром у приблизно 100 тисяч гривень. З уточненням: до цієї суми треба додати гроші і ресурси волонтерів.

Судячи з декларації про доходи, Сєнкевич міг дозволити собі такі витрати: він вказав, що торік отримав майже три мільйони гривень доходу. Для порівняння: офіційно Ігор Дятлов минулого року заробив 35 780 гривень.

Все тільки починається

Піднімаючи перший келих шампанського за свою перемогу, новообраний міський голова просить членів команди: "Заберіть (з соцмереж. – Ред.) погані пости проти "Опозиційного блоку", будь ласка. Як-не-як, половина Миколаєва за Дятлова голосували".

А от сюжет на "Інтері" він вибачати не збирається: Сєнкевич пообіцяв одразу ж після закінчення виборів подати на канал до суду.

Утім, це, мабуть, найпростіша проблема, з якою належить стикнутися Сєнкевичу найближчим часом. Аби впоратися з новими клопотами, самої волонтерської підтримки йому не вистачить: тут починається велика політика. До миколаївської міськраді, що налічує 54 депутати, пройшли 26 представників "Опозиційного блоку", а лідером їхньої фракції буде сам Ігор Дятлов.

"Я не люблю слова "проєвропейський", "продемократичний", "постмайданний" Олександр Сєнкевич

Але у Сєнкевича є шанс створити більшість, якщо він заручиться підтримкою депутатів від "Нашого краю" на чолі з екс-мером Юрієм Гранатуровим, і БПП – ці партії завели до міськради по дев’ять депутатів. Партія самого Сєнкевича, "Самопоміч" матиме десять мандатів.

"Зараз почнеться внутріполітична боротьба, Сєнкевича можуть забалакати, у нього може нічого не вийти. Йому потрібна хороша команда, її поки що немає. Але він хороший менеджер", - оцінює перспективи новообраного мера експерт Андрій Сенченко.

Ключові пункти програми Сєнкевича: зробити владу прозорою, розробити стратегію розвитку Миколаєва, провести інвентаризацію, аудит і незалежну оцінку комунального майна та землі, перевести всі тендери й міські закупівлі в онлайн. І власне, зробити Миколаїв привабливим для інвесторів.

"Не люблю слова "проєвропейський", "продемократичний", "постмайданний", "патріотичний" - всі ці епітети до мене не дуже застосовні. Я просто інтелектуальний і все, логічний. Людина, яка хоче, щоб не тільки її життя змінювалося в кращий бік, але і життя, яке відбувається навколо мене", - говорить Сєнкевич.