Вибори у Красноармійську: дощ, музика і "чорні скриньки"

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Більше третини красноармійців попри дощ прийшли на давно очікувані тут місцеві вибори. Після того, як волевиявлення не відбулося 25 жовтня, у Києві вирішили призначити повторне голосування через місяць. За даними громадянської мережі ОПОРА, явка у прифронтовому районному центрі склала 36,4%.

Біля дільниць охочих проголосувати зустрічають озброєні правоохоронці: сьогодні у місті посилений режим безпеки. Хоча за правопорядком слідкували 300 працівників поліції, роботи для них протягом дня не знайшлося - день голосування минув без провокацій.

"Хочеться, щоби голос не був марний"

Основний електорат на цих виборах - переважно старші люди. Для них, жартує одна зі спостерігачів на дільниці у спальному районі, вибори - чудова нагода перерахувати живих сусідів.

О 10-й ранку, коли дощ іще не розгулявся, на дільницях мікрорайону Південний уже чималі черги. Люди біля входу складають парасольки, вітають одне одного "зі святом виборів", проводять "екзит-пол" по-сусідськи.

Голова однієї з місцевих дільничних комісій Ольга Лойко зізнається, що підготувати вибори іще раз було доволі складно, і бодай на середню явку ніхто не сподівався.

"Ми дійсно здивовані цими чергами. Але молоді майже немає. На тих виборах я теж мала очолити комісію. Але десь о шостій ранку стало зрозуміло, що "кіна не буде"".

Копирайт изображения Alina Smutko Image caption На вибори у Красноармійську прийшли переважно пенсіонери

Проте тоді, за словами жінки, красноармійці не проявили жодного інтересу, ніхто із виборців не прийшов на дільницю питати, чому виборів немає.

Виборці на дільницях уважно вивчають бюлетені, оскільки інформації про кандидатів на стінах чи стендах немає. Дідусь у сірому кашкеті вкидає бюлетень до урни і, склавши три пальці разом, хрестить її у повітрі.

"А що я маю поставити: галочку чи хрестик?" - питається одна жінка в іншої крізь синю "стінку" кабінки для голосування.

"Все одно, аби в квадратику".

"Страшно трохи, боюся зіпсувати. Хочеться, щоби голос не був марний".

Василь Михайлович прийшов голосувати із дружиною. Вони сподіваються, що нова міська влада зможе їм підвищити пенсії та організувати дозвілля.

"Я у 52-му році, коли пішов на вибори із дідусем, був першим виборцем на дільниці. Мене навіть сфотографували для обласної газети. Так тоді ж і пісень співали біля дільниці, і танцювали. Життя відчувалося! Зараз би такого свята, дозвілля цікавого, а то сидимо весь час біля цього зомбоящика".

"Все не так прозоро"

Люди кажуть, що голосують за "наших", і проти "тих" Наталія Рижкова, координатор руху "Сильні громади Донеччини"

На центральній площі міста вибори, дійсно, святкові: від 8-ї ранку звучить українська музика. Подекуди між Аллою Кудлай та Михайлом Поплавським проскочить трек Другої Ріки. У місцевому Палаці культури, із якого й виставили дві колонки з дискотекою, розташувалася одна із виборчих дільниць.

Туди поспішає зробити свій вибір красноармійка Олена. Вдома на неї чекає онучок. Не прийти сьогодні на дільницю, говорить жінка, просто не могла. Місяць тому вона також збиралася голосувати, але вчасно дізналася, що такої можливості у неї, як і у всіх красноармійців, не буде. Хоча зізнається, що про справжню причину перенесення виборів не знає.

Копирайт изображения Alina Smutko Image caption На сторожі виборчого порядку

Навпроти дільниці, через площу Шибанкова, – територіальна виборча комісія. Під боком у комісії - активісти руху "Сильні громади Донеччини". Молодь слідкує, щоби вибори проходили за законом. Активісти беруться пояснити справжні причини перенесення виборів.

Наталія Рижкова, координатор руху, розповідає, що все не так прозоро, як може видатися. Місяць тому Красноармійськ залишився без бюлетенів для голосування фактично за рішенням суду. Тоді їх друкували двічі - у Маріуполі, у друкарні "Приазовский рабочий", та у місцевого приватного підприємця. І двічі суд визнав ці бюлетені недійсними. Зокрема, зробив висновок, що замовлення друку від самої ТВК також незаконне, оскільки проти неї тривала ще одна судова тяганина.

У такій ситуації комісія тимчасово поза законом. До суду на неї подали три колишні висуванці до міської ради від "Опозиційного блоку". Їх виключили із списків після розколу в районному осередку. Від сварки між членами Опоблоку "постраждав" і кандидат на міського голову Руслан Требушкін. Його кандидатуру проігнорували на з’їзді партії, і він пішов на вибори самовисуванцем.

Нині Наталя говорить, що із двадцяти зареєстрованих кандидатів всього п’ять-шість - "реальні". Інші ж – для відтягування голосів.

"Коли я обдзвонювала деяких кандидатів, щоб запросити на дебати або попросити їхні передвиборчі програми, вони говорили, що нічого не знають, і я насправді - підісланий агент", - розповідає дівчина.

"Не за, а проти"

Самовисуванця Руслана Требушкіна та Сергія Андрійченка із Молодіжної партії України активісти називають основними конкурентами на пост міського голови у Красноармійську. Нині ці обов’язки виконує Галина Гаврильченко, оскільки попередньо обраний мер "протримався" на посаді менше року - потрапив до в’язниці за хабарництво.

Наталія вважає, що у Требушкіна більше шансів на перемогу. Дотепер він був міським головою сусіднього Димитрова, а нині вирішив продовжити кар’єру у Красноармійську. Наталя говорить, що у кількох аматорських відеороликах дворічної давнини кандидат висловлював відкриту підтримку сепаратистам.

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"У нас люди віддають голос не за когось, а проти, - пояснює Наталя логіку місцевих політичних симпатій. - Вони кажуть, що голосують за "наших", і проти "тих"".

Валентина зазвичай працює тамадою на весіллях, але сьогодні взяла на себе обов’язки спостерігача від одного із кандидатів у мери. Жінка сміється, що "довгий язик" неабияк допомагає в такій роботі. Валентина обурюється, що майже на всіх дільницях бюлетені лежать на столах незахищені, так, що будь-хто за бажання може їх узяти. Вона саме прийшла до ТВК, щоби заявити про порушення – хвилюється, аби вибори, які нарешті проходять, були якомога прозорішими.

"Я впевнена, що зараз на Донбасі живуть найбільші патріоти. І ми маємо вибрати собі врешті нормальну українську владу. Не можна говорити, що ми тут проросійські тільки через те, що українською в побуті не говоримо".

Людей із просепаратистськими симпатіями вона називає маргіналами й "окремими групами осіб". Жінка пояснює, що війна в Красноармійську нікому не потрібна, і містяни доведуть це своїм вибором. Хоча інші активісти припускають, що до міської ради таки потраплять колишні "регіонали" під новими назвами.

Загадкові явища

Близько третьої години дня у ТВК "загубили" одного зі своїх членів: другу добу на зв’язок не виходив Ярослав Калетник. Проте начальник головного управління Національної поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін одразу ж повідомив, що члена ТВК ніхто не викрадав, він просто через сварку із дружиною "занурився в глибокий стан алкогольного сп'яніння". Ще одна пригода – чорні скриньки незрозумілого походження на деяких дільницях Красноармійська.

Копирайт изображения Alina Smutko Image caption Молодь дощу злякалася?

Незважаючи на погоду, ситуацію, прифронтову територію, процес відбувся нормально Валентина Чайка, голова ТВК

Активіст Сильних громад Донеччини Олександр Дмитрієв підозрює, що вони слугували спеціальним знаком для людей, які не мали права голосувати там.

Кандидат у депутати Красноармійської міської ради від Опозиційного блоку Дмитро Тришкін підозрює, що й серед членів комісій є такі, які не мають реєстрації в місті. За його словами, тільки за останній місяць із Димитрова у Красноармійськ переїхали кількадесят людей без відповідної реєстрації й вирішили працювати на виборах.

Голова Територіальної виборчої комісії Валентина Чайка попри все впевнена, що всі виявлені сьогодні порушення не вплинуть на загальний результат виборів.

"Незважаючи на погоду, ситуацію, прифронтову територію, процес відбувся нормально. Члена ТВК знайшли, його виявила поліція, і це їхня робота тепер - із ним розібратися. Так, як і з іншими порушеннями. Все інше - у рамках закону".

Після обіду активність на дільницях пішла на спад. Поодинокі виборці крізь дощ додають останні відсотки до загальної явки.

"Думали, молодь поспить трохи у вихідний та й прийде. А то одні пенсіонери, - говорить одна із членів комісії на центральній площі. - Але ні. Напевно дощу все-таки злякалися".